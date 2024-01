El palacio de Moratalla reabrirá en dos años tras su rehabilitación

Aunque se pudiera pensar que en este caso también valdría decir aquello de «las cosas de palacio van despacio», no sería justo en lo que se refiere a la recuperación del recinto palaciego de Moratalla, en el término municipal de Hornachuelos, pues desde que hace poco más de un año lo adquiriera la empresa Magtel, los trabajos para su rehabilitación no han cesado y el ritmo no ha sido precisamente suave.

Desde la familia López Magdaleno, propietaria de la empresa que lleva a cabo la actuación, explican que son muchos los frentes en los que hay que trabajar y desde el momento de su adquisición no han cesado los esfuerzos para recuperar un recinto emblemático de la Vega del Guadalquivir, con unos jardines declarados Bien de Interés Cultural en el año 1983 e incluidos en la ruta de Jardines Singulares del Mundo, y un palacio que en su tiempo fue alojamiento del rey Alfonso XIII. Palacio de Moratalla: agua de calidad avalada por un Nobel El volumen de trabajo pendiente es tal (porque una vez adquirido el palacio han ido apareciendo, como siempre ocurre, cuestiones, desperfectos e intervenciones no previstas) que desde la empresa no creen que pueda estar terminado antes de dos años, «tanto los jardines como el edificio del palacio, porque estamos trabajando en ambas partes a la par», apuntan. La responsable técnica de la restauración del jardín es Gracia de la Lastra, ingeniera agrónoma, que también coordina la evolución del resto de los trabajos, explica a Diario CÓRDOBA que el jardín está dividido en dos zonas, la primera, que es la parte frontal de la entrada principal, del siglo XIX (la que diseñó el arquitecto Jean Claude Forrestier; autor de los jardines de María Luisa de Sevilla), y la otra del siglo XX. Entre ambas son unas 20 hectáreas de terreno en las que lo principal, según la experta, es «recuperar su estado original». En este tiempo, de algo más de un año, la labor más importante y previa a todo lo demás ha sido la de limpiar la maleza que se expandía por casi todo el recinto. «Ahora de lo que se trata es de llegar al punto de origen», algo que señala podría ocurrir «digamos que en un par de años». La idea es que se puedan recuperar las visitas y puedan disfrutar del tradicional esplendor del espacio. Manantiales naturales De la Lastra señala que una de las características que tiene este recinto es la abundancia de agua, por haber manantiales naturales. Y ahí radica uno de los problemas con los que se han encontrado los trabajos puesto que la construcción del AVE, que pasa por la zona superior de la finca, «cortó el manantial principal, que era una conducción que venía de la sierra», perjudicando, por lo tanto, la recuperación de algunas de las fuentes e incluso el mantenimiento en buen estado de la vegetación. Ahora, informan desde la empresa, se dirigirán a ADIF para que devuelvan la conducción a su estado natural. Del mismo modo, es intención de Magtel dirigirse a la Consejería de Fomento para poder recuperar el acceso principal al palacio desde la A-431, por la verja de los jabalíes, que también fue cortado. A la hora de hablar de materia económica y de la inversión que los trabajos ya hechos ha supuesto para la empresa, desde la familia López Magdaleno indican que son números «importantes» (sin desvelarlos). «Imagínese un año que llevamos trabajando aquí, con una media de entre 30 y 70 personas, sin contar materiales». En concreto, el día que Diario CÓRDOBA visitó las instalaciones un camión y una grúa subían piezas constructivas a la parte alta del palacio, donde en estos momentos se está trabajando en las cubiertas. Sobre el trabajo que tienen por delante, las mismas fuentes confirmaban que en estos momentos están renovando las cubiertas del palacio, que presentaban algunos desperfectos; se ha recuperado también la fachada; se ha pintado todo el exterior, y se ha renovado gran parte de la instalación eléctrica, «y ahora estamos con la cubierta, porque cuando llegas a ella te das cuenta de que hay infraestructuras como las vigas y otra serie de elementos sobre los que los técnicos nos han indicado que hay que reparar; y en ello estamos ahora». Una de las cuestiones que se está intentando respetar es el tipo de material original, de modo que «se limpia y se recupera y se vuelve a colocar el que lo permite, porque es cuando se ve que hay que sustituir vigas o entrar a mejorar la carpintería. Así que, como son obras de restauración que hay que hacer con mucho respeto, creemos que serán necesarios otros dos años para terminarlos», insisten, porque, como apuntan, «es algo donde Cultura está muy pendiente cada vez que se da un paso». Antes de que Magtel comprara el Palacio de Moratalla al Banco Santander, el propietario fue el duque de Segorbe, que hizo una importante inversión en el recinto para convertirlo en un hotel de cinco estrellas, sin poder concluir su proyecto, por lo que algunas de las obras se quedaron iniciadas. Sobre el destino final que tendrá el inmueble y sus jardines una vez restaurado, desde la empresa propietaria indican que «hay algo que está claro y es que este edificio y estos jardines requieren ser visitados, que sean de puertas abiertas y una de las maneras para conseguir ese objetivo es mantener la idea del proyecto hotelero». El palacio tiene más de 20 habitaciones, ya hechas, «queda una parte que no llegaron a habilitar, otra que es la del SPA, que tampoco se terminó, toda la zona del solárium, que tampoco llegó a terminarse y también habría que ponerla en valor, además de la capilla». A ello hay que unir los salones, que son unos cinco de distintos tamaños y que también requieren de una rehabilitación, más terminar los jardines, que confieren la singular y atractiva apariencia que identifica al Palacio de Moratalla.