La Consejería de Salud certifica la potabilidad del agua para los vecinos del Norte de Córdoba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acaba de anunciar en la red social X que la Consejería de Salud ya ha certificado la potabilidad del agua para los habitantes del Norte de Córdoba. Tras un año de espera y penurias, los 80.000 habitantes de las dos comarcas del norte de la provincia de Córdoba, el Guadiato y Los Pedroches, volverán a poder beber el agua que sale de los grifos, previsiblemente de forma inmediata, tal y como ya anunciara la pasada semana la delegada, María Jesús Botella.

Emproacsa, la empresa pública de la Diputación encargada de la gestión del agua y del abastecimiento de la mayoría de los municipios de las zonas septentrionales de la provincia, ha recibido ya el visto bueno a los últimos análisis del agua de Sierra Boyera por parte de la Consejería de Salud. Era el último paso antes de poder dar la orden de hacer circular el líquido con normalidad.

Unos protocolos exigentes

La vuelta del agua se espera desde hace dos semanas, cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunció que la medida se podría tomar en un breve espacio de tiempo, a tenor de los primeros resultados de las analíticas. No se pudo hacer de manera inmediata porque era necesario esperar a un segundo y tercer examen de las tomas, que se han realizado tanto en el pantano de Sierra Boyera como en la planta potabilizadora y el punto final del abastecimiento, en los depósitos locales. Eran trámites largos y con unos exigentes protocolos que no podían obviarse, tal y como ha recordado la Diputación desde comienzos de este mes.

La vuelta del agua ha sido posible gracias a las lluvias de finales de marzo, que han llenado hasta sus tres cuartas partes el embalse de Sierra Boyera; unos días antes seguía casi vacío, con apenas un 10% de su capacidad. Esa circunstancia ha permitido prescindir del agua que llegaba mediante un trasvase de emergencia desde La Colada, en el término municipal de El Viso, que no servía para el consumo humano por su baja calidad y su elevada contaminación.

Un año y un día

Como una condena, los habitantes del Norte han estado un año y un día sin agua potable, abasteciéndose del líquido vital mediante camiones cisterna o garrafas. El agua circulaba por los grifos procedente de La Colada, pero estaba tan contaminada que sólo servía para la higiene personal, tareas domésticas o el riego, pero no para consumirla de ningún modo. Fue el 17 de abril de 2023 cuando la Junta declaró como no apta para el consumo el agua de Los Pedrocges y el Guadiato.

Unas semanas antes se había puesto en marcha el trasvase de emergencia desde La Colada hasta Sierra Boyera, donde se encuentra la potabilizadora, que había realizado la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la que pertenece gran parte del territorio del Norte de Córdoba. Para entonces Sierra Boyera ya estaba seco.

El plan de emergencia de Emproacsa

Dado que no había agua de calidad mínima para el consumo, Emproacsa comenzó a desarrollar un plan de urgencia para reforzar los sistemas de potabilización en la ETAP de Sierra Boyera, que no estaban preparados para limpiar un agua tan sucia como la de La Colada, plagada de algas microscópicas y otros elementos nocivos para la salud. La compañía pública nunca se había tenido que enfrentar a un reto técnico como éste. Tampoco se conocían experiencias previas similares en otros lugares, por lo que Emproacsa tuvo que improvisar sobre la marcha.

La propuesta para limpiar el agua de La Colada en la ETAP de Sierra Boyera consistía en cuatro actuaciones paralelas a desarrollar sobre los dos pantanos, la propia potabilizadora y los depósitos intermedios del Cuartanero. Cada una de ellas incidiría sobre un aspecto diferente, y se esperaba que en su conjunto sirvieran para bajar la contaminación del agua hasta niveles razonables y dentro de los parámetros mínimos exigibles.

El plan se dio a conocer en septiembre del año pasado con la idea de que todo estuviera en marcha y funcionando esta misma primavera. Los plazos se han cumplido, según indicó en el último Pleno de la Diputación su presidente, Salvador Fuentes, y todas las actuaciones están ya en marcha o a punto de hacerlo. Sin embargo, por el momento no será necesaria la activación de toda la tecnología instalada.

Sierra Boyera se recupera

Las lluvias de la Semana Santa permitieron al pantano de Sierra Boyera recuperarse por encima del 70%, con un agua de buena calidad según los primeros análisis; ya no era necesario recurrir a La Colada. No obstante, Emproacsa sigue con los trabajos de adaptación de la ETAP de Sierra Boyera para limpiar el agua que viene de El Viso, aunque ahora no sea necesaria, ya que quizás sí haya que recurrir a ese embalse en el futuro. Esas obras han costado 4 millones de euros que ha abonado la Junta de Andalucía.

Imagen del embalse de Sierra Boyera, después de las últimas lluvias. / RAFA SÁNCHEZ

El pasado 2 de abril, tras conocer los resultados de las primeras analíticas en Sierra Boyera, Fuentes ordenó centrarse en ese pantano antes que recurrir a La Colada. Era la opción más rápida, más viable, con más garantías de calidad y también más económica: bombear el agua desde El Viso a Peñarroya-Pueblonuevo, con 40 kilómetros de conducciones entre medias, cuesta como poco 6.000 euros al día en combustible. Ese dinero lo ha estado pagando la Diputación durante un año.

Con la vuelta del agua al Norte, todo son beneficios, si bien aún persiste cierta desconfianza entre los vecinos de ambas comarcas a volver a beber el agua del grifo.