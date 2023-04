La declaración de agua no apta para el consumo humano en Los Pedroches ha saltado a tan solo unas horas de la inauguración el próximo jueves de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches que se celebrará en el recinto ferial de Pozoblanco hasta el próximo domingo 23 de abril.

Fuentes de Confevap, el consorcio organizador formado por el Ayuntamiento de Pozoblanco y Covap, han indicado a este periódico que los establecimientos destinados a la restauración dentro del recinto ya tienen las indicaciones de que tienen que utilizar agua embotellada tanto para cocinar los alimentos que se sirvan como para las bebidas de los clientes. Por el momento no saben aún si será necesario recurrir a alguna cisterna externa para suministrar agua al recinto para el consumo humano .

Por su parte el gerente de Confevap, Florencio Moreno, ha afirmado que la celebración de la feria son cuatro días "algo muy puntual", y que la situación creada con la declaración de agua no apta para el consumo humano no les afecta en lo que se refiere a los animales que participan en el certamen, más de 1.000 cabezas de ganado, ya que el agua que destinarán a los bebederos de los animales la van a coger de las conducciones de la red que se encuentran en el recinto ferial y aunque tienen algún pozo que podría utilizarse en caso de necesidad, por el momento no se contempla esa opción.

Aqualia empieza esta tarde a repartir agua de consumo humano

Por otro lado, los ciudadanos están haciendo acopio de agua embotellada en las últimas horas aunque el aumento del consumo ya se detectó hace dos semanas, tras iniciarse el trasvase de agua de La Colada a Sierra Boyera, cuando el color y olor del agua se hizo muy evidente a los ojos de los consumidores. Al ser una situación muy localizada geográficamente, los supermercados van a poder atender el aumento del consumo. En Pozoblanco Aqualia, la empresa gestora del servicio municipal de agua de la localidad, empezará esta tarde a las cuatro a repartir agua apta para consumo a través de camiones cisterna.

Aqualia ha informado a este periódico que por el momento no contemplan límite de litros de agua por persona en el suministro con cisternas . El agua de las cisternas llegará procedente de la potabilizadora que la empresa tiene en Peñaflor(Sevilla) y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pozoblanco está valorando cómo hacer llegar el agua de las cisternas a las personas de movilidad reducida.

Desde el Área Sanitaria Norte se ha informado de que no hay constancia en las últimas dos semanas, coincidiendo con el trasvase de agua de La Colada a Sierra Boyera, de un aumento de casos de gastroenteritis.