Los animales sí pueden beber el agua el agua de La Colada, declarada por la Junta de Andalucía no apta para el consumo humano en todo el norte de la provincia de Córdoba. De hecho, según ha informado la Junta, "no hay ninguna normativa que regule las condiciones del agua que pueden beber los animales". En ese sentido, desde la administración autonómica se recuerda que, en general, "muchas explotaciones ganaderas usan sus propias balsas para dar de beber a los animales y se trata de agua que no se depura".

Tan solo para el ganado bovino se precisa, a través del real decreto RD 1053/2022, que "el suministro de agua, tanto de bebida como la destinada a la limpieza de la explotación y de los equipos, debe ser de la calidad adecuada". Pero "nada más", señalan desde la Junta en Córdoba. Sobre las explotaciones ganaderas Las explotaciones ganaderas no están sujetas a los parámetros de la norma que regula el suministro de agua para el consumo humano, si bien podría darse la excepción si se registrasen nuevas alteraciones en los parámetros microbiológicos del agua. El tratamiento con ozono resolvería el problema del agua de La Colada El real decreto por el que la Consejería de Salud ha declarado el agua del norte de la provincia de Córdoba no apta para el consumo humano, recuerda la Junta, "tiene por objeto establecer los criterios técnicos y sanitarios de las aguas de consumo y de su suministro y distribución, desde las masas de agua hasta el grifo del usuario, así como el control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza, con la finalidad de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación".