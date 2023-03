Alcaldes de IU y PSOE del sur de la provincia llaman a manifestarse el 25 de marzo en defensa de la sanidad pública

Alcaldes del PSOE y de IU del área sur de la provincia han hecho este viernes un llamamiento a la población cordobesa para que se sume a las manifestaciones que hay previstas en todas las capitales de Andalucía el próximo sábado 25 de marzo en defensa de la sanidad pública, convocadas por partidos políticos, sindicatos, asociaciones, entre otros colectivos. En Córdoba, dicha manifestación está prevista, a partir de las 11.00 horas, con salida en el centro de salud Córdoba centro, de Avenida de América.

Estos primeros ediles del sur de la provincia han aprovechado a su vez para volver a demandar la existencia de dos áreas sanitarias en esta zona de la provincia, una en Montilla y otra en Cabra, para "descongestionar" la atención que se presta en el hospital Infanta Margarita y para cumplir el compromiso que la Junta acordó justo antes de las últimas elecciones andaluzas de que se impulsarían estas dos áreas. Sin embargo, según Rafael Llamas (alcalde de Montilla) y Francisca Carmona (alcaldesa de Moriles), este compromiso "finalmente no se ha llevado a cabo".

Francisca Carmona (PSOE) ha recordado que "hace un año aproximadamente alcaldes, movimientos sociales y sindicales, constituimos una plataforma por la sanidad pública en la zona sur de la provincia. Llegaron las elecciones andaluzas y la Junta de Andalucía se comprometió a no crear un macroárea sanitaria un día antes de las elecciones para frenar la sangría de votos. Sin embargo, nos siguen derivando al hospital de Cabra y saturando la lista de espera".

Critican la derivación de pacientes a la sanidad privada

"Un año después, cada vez es más descarado que la mayoría absoluta del gobierno de Moreno Bonilla está destruyendo la sanidad pública, ya que ha destinado 652 millones de euros de fondos públicos, de impuestos pagados por trabajadores de la clase media andaluza a la sanidad privada. Un millón de usuarios de la sanidad pública fueron derivados a la sanidad privada con la única intención de engordar lo privado frente al deterioro de la sanidad pública", ha señalado Carmona.

La alcaldesa de Moriles ha denunciado que el centro de salud de su localidad cierra por las tardes, que usuarios tardan hasta 15 días en obtener una cita y que para hacerse una resonancia a ella misma le recomendó su médico que se la hiciera por la privada para que no le tardara seis meses. Además, Carmona ha apuntado que se está primando a los médicos de familia para que no deriven casos a los especialistas. "La solución no es poner un auxiliar administrativo con un contrato de media jornada o que haya atención sanitaria alguna tarde cuando se acercan unas elecciones, porque eso solo no soluciona nada", ha añadido la primera edil.

Demandas que justifican la manifestación, según estos alcaldes

"Los alcaldes vamos a seguir siendo los portavoces de los ciudadanos para continuar teniendo un sistema sanitario público de calidad. Exigimos a la Junta que frene todo este tipo de medidas de desvío de dinero público a la sanidad privada, que refuerce la atención primaria para que los vecinos puedan tener una atención de calidad, que mejore las especialidades y deje de derivar a pacientes a la privada, así como que reponga los médicos que se están perdiendo, garantizando que puedan trabajar con calidad y estabilidad. El argumento de que no se dispone de médicos no es verdad porque no los hay en la pública pero sí los hay en la privada", ha argumentando Carmona.

Situación en el entorno de Priego y Carcabuey

Por su parte, el alcalde de Carcabuey (IU), Juan Miguel Sánchez, ha insistido en el llamamiento a la ciudadanía para que sume a la manifestación por la sanidad pública del 25 de marzo, "para que llenemos las calles de Córdoba contra la política de Juanma Moreno, antes de que la sanidad pública sea irrecuperable. No podemos permitir que a los profesionales sanitarios se les hagan contratos precarios de dos meses o días".

"En el entorno de Priego, Carcabuey, Iznájar y Fuente Tójar no contratan a pediatras porque dicen que no hay, pero es mentira, ya que sí les ofrecen un contrato digno y de larga duración habría candidatos, pero esa es la excusa para derivar a la privada. En esta zona pueden pasar semanas sin que se pueda pedir una cita con el pediatra y esto sólo obedece a un desmantelamiento de la sanidad pública para que colapse y todo se haga a través de la sanidad privada", ha indicado Sánchez.

El primer edil de Iznájar vuelve a reclamar que se impulse un nuevo centro de salud

Por otro lado, el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha criticado de nuevo el retraso que sufre el proyecto para construir un nuevo centro de salud de su localidad, a pesar de que a la Junta se le cedió un suelo municipal hace dos años y medio para edificar esta infraestructura. "Lo único que hemos recibido son evasivas y trámites burocráticos innecesarios y no sabemos cuándo se va a licitar. El edificio actual del centro de salud es muy antiguo y los profesionales tienen dificultades para ejercer su trabajo, además de que del mismo dependen dos consultorios de aldeas que casi siempre están cerrados al no ser atendidos por ningún profesional. Si el presupuesto andaluz en sanidad es el más alto de la historia se podían destinar unos 70.000 euros a hacer el proyecto inicial de este centro de salud".

Lope Ruiz ha aprovechado a su vez para lamentar el "mal funcionamiento del servicio de transporte sanitario, que obliga a que haya personas que tarden horas en ser trasladadas al hospital, como le ocurrió a un joven que recientemente sufrió un infarto".

Fernán Núñez reclama ampliar su centro de salud

Al igual que el resto de alcaldes, el primer edil de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha aprovechado para recodar promesas realizadas por la Junta en materia sanitaria, que aún no se han llevado a cabo, como es la ampliación del centro de salud de la localidad. Según Alcaide, la delegada de Salud se comprometió en julio de 2021 a que la Junta pudiera construir una planta más en el centro de salud, ya que "el edificio carece de espacio para ofrecer una atención digna" y, "aunque estaba hecho el plan funcional, no termina de encargarse el proyecto para acometer esta obra". Además, el alcalde de Fernán Núñez ha solicitado al Gobierno andaluz poder contar en este municipio con un dispositivo de cuidados críticos y emergencias (DCCU) para poder cubrir la atención sanitaria a unos 15.000 vecinos de Montemayor y Fernán Núñez.