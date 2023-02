Unos 200 vecinos de Iznájar, capitaneados por su alcalde, Lope Ruiz (PSOE), se han concentrado este jueves ante las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta para reclamar la construcción del nuevo centro de salud de la localidad y protestar por el “olvido” al que, desde su punto de vista, la Junta de Andalucía está sometiendo al pueblo. Acerca de la responsabilidad del retraso en la construcción de la citada infraestructura, Delegación de Salud y Ayuntamiento se culpan mutuamente.

Antes de la concentración, la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, ha intentado contrarrestar los argumentos de la movilización explicando el proceso que ha venido sufriendo el citado proyecto. Botella ha señalado que el centro de salud de Iznájar no está más avanzado porque “la ubicación que propuso libremente el Ayuntamiento es muy compleja desde el punto de vista administrativo”, pues se requería la cesión de un suelo apto para ello y conseguirlo no ha sido fácil. Ha recordado la delegada que la primera petición que hizo el alcalde fue reformar el centro de salud actual, pero fue descartado por la Junta por las propias características del centro (falta de espacio), pero luego se propuso la utilización de parte del patio del colegio de La Piedad, algo que requería de la desafectación del uso educativo, conseguido en mayo del 2022, porque fue bastante complicado. Una vez conseguido el terreno, matiza la delegada que no se dispone del dinero para poder acometer la obra en cualquier momento, porque “todos esos retrasos han hecho que se pierda la oportunidad de que el centro estuviera ya para licitarse”. A juicio de la delegada, “si se hubiera puesto a disposición de la Junta un lugar más fácil de gestionar, el proyecto estaría más avanzado”. Aun así, indica, la voluntad de la Consejería es que este proyecto sea el primero que se saque a licitación, pues es prioritario para la delegación.

La delegada también ha recordado que desde el año 1985, el anterior gobierno andaluz rechazó hasta dos propuestas de ubicación para el centro presentadas por el Ayuntamiento iznajeño.

Por su parte, el alcalde, Lope Ruiz, ha manifestado el “hartazgo y cansancio” por la “negativa reiterada a la construcción del centro de salud de nuestro pueblo”. A juicio del alcalde, en 2019 se llegó a un acuerdo para rehabilitar el centro actual, “porque creemos que es el mejor sitio”, pero después, un informe de los servicios de arquitectura de la delegación señala “que el edificio no reúne los requisitos”, tras lo cual se buscó el nuevo sitio, “porque había compromiso de la Junta de construir el centro” y se opta por el patio del colegio, “que era el único recurso que teníamos en ese momento". A finales del 2020 el pleno aprobó la cesión.

El alcalde señala que después “todo han sido problemas”, por el tipo de convenio, de proyecto presentado y finalmente uno diseñado por el Ayuntamiento resolvía los problemas, pero “tras las elecciones se nos dice que no hay presupuesto para el centro” y que no se encargaría el proyecto este año ni se acometerían las obras. Ante ello, Lope Ruiz indica que “desde noviembre del año 2020 hay un terreno a disposición de la Consejería para que se construya el centro”, por lo que considera que la responsabilidad es ahora del Gobierno andaluz. Junto a ello, el alcalde ha aprovechado para criticar que la Junta “no ha hecho ninguna inversión en el pueblo durante cuatro años”.

La delegada se ha mostrado "asombrada" de que sea el Ayuntamiento el que ha movilizado a la población, una protesta a la que se han sumado representantes del PSOE de Córdoba, que, por medio del vicesecratario general, Alberto Mayoral, ha señalado que esta movilización es consecuencia de las políticas sanitarias del Gobierno de Moreno Bonilla..

