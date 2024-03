Los cordobeses con síndrome de Down que tienen trabajo son menos del 5%

En España hay unas 23.000 personas con síndrome de Down en edad de trabajar, según la Fundación Adecco. El número de demandantes de empleo con este síndrome en Andalucía y Córdoba se desconoce en la actualidad, aunque lo que sí se sabe es que la Junta de Andalucía tiene censadas a 6.716 personas con down en la región, de las que unas 600 residen en la provincia cordobesa, teniendo más de la mitad de esos 600 ciudadanos más de 35 años.

La asociación Down Córdoba, con la colaboración de distintas entidades y empresas, señala que en estos momentos hay 15 usuarios con síndrome de Down vinculados a este colectivo que se encuentran trabajando en Córdoba, una cifra que esperan pueda ir creciendo progresivamente, ya que el índice de contratación en este sector de población no llega al 5%.

«Siendo además también necesario que los empleos a los que accedan las personas con down se mantengan en el tiempo y que no se limiten solo a becas o prácticas por unos meses», señala el responsable de gestión y calidad de Down Córdoba, Luis Javier Trillo.

Más puestos específicos en el sector público

Trillo reclama, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este jueves 21 de marzo, una mayor implicación del sector privado cordobés en la contratación de personas con este síndrome, a la vez que solicita a las administraciones públicas que convoquen puestos específicos para personas con down o discapacidad similar, como una especie de subapartado dentro de la convocatoria para personas con diversidad funcional, ya que entiende esta asociación que es la única forma de acceder a plazas públicas.

En esta línea, Trillo precisa que en Córdoba no hay personas contratadas de forma estable en administraciones públicas, frente a, por ejemplo, la provincia de Granada, en la que ya hay unas 30, gracias a la adaptación de convocatorias. También en el Parlamento de Andalucía hay habilitadas varias plazas para personas con down.

El responsable de gestión y calidad de Down Córdoba destaca que las 15 personas con este síndrome que en estos momentos cuentan con un contrato en Córdoba trabajan en Carrefour (2); Cafento (2); Colegio Ahlzahir (1); Pastelerías Roldán (3); Clínica de Fisioterapia Vytalis Center (1); cafetería del grupo Mediterránea en el hospital Reina Sofía (1); Decathlon (3); Clece (1) y El Corte Inglés (1).

