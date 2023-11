«Hay que ir pensando en nuevos suelos para logística en la provincia»

Hay momentos históricos en los que todo parece acelerarse. Ocurrió en España poco antes de los fastos del 92, cuando en levantar carreteras, vías de tren y faraónicos edificios públicos se tardaban unos pocos años, un lustro a lo sumo. Hoy esas obras, incluso más pequeñas, necesitan generaciones. Córdoba tuvo su máquina del tiempo acelerado en la primera década del siglo, con la ilusión de la Capitalidad Cultural 2016, y puede que ahora se encuentre en un momento parecido gracias a la base logística del Ejército de Tierra. A diferencia del proyecto europeo, el del Ejército ya sí puede decirse que es una realidad que ha conseguido ilusionar de nuevo a toda una sociedad. De todo ello, y del futuro económico de la ciudad y la provincia, habla el presidente de los empresarios, Antonio Díaz.

La Junta presentó la semana pasada sus presupuestos para el año que viene. ¿Qué opinión le merecen esas cuentas?

En líneas generales viene este año aumentando el presupuesto para la provincia. Se va a llegar a los 382 millones en inversiones y creo que la gran apuesta son las infraestructuras hidráulicas y de apoyo a la agricultura. Después está también la base logística y el polígono de La Rinconada con 6,5 millones de euros y también hay para apoyar a AVRA en su actividad de infraestructuras. Me llama la atención la apuesta por el área de El Higuerón, donde se prevén 700.000 euros para comenzar la tercera fase de la urbanización. Cuando se va a acometer es porque la primera y segunda están vendidas y hay demanda y actividad empresarial. Negativamente, aunque no solo es una competencia de la Junta sino que está también la administración central, haría énfasis en la paralización de la variante Oeste. Son solo dos kilómetros para unir la carretera del Aeropuerto con la de Palma.

La base logística parece haber catalizado las aspiraciones de la economía cordobesa. ¿Cómo se ha alcanzado este éxito en tan poco tiempo?

El ser humano necesita ilusiones en su quehacer y su vida diaria. Un proyecto tan fuerte a nivel nacional ha sido el punto de inflexión que ha venido a reconocer lo que ya era una realidad, la situación geográfica y logística de Córdoba y provincia. En torno a eso se han levantado unas expectativas realistas que en el mundo de las empresas no pasan desapercibidas. No hablamos de una base militar exclusivamente, que también lo es. Hablamos de los suelos en torno a ese proyecto se van a desarrollar porque no queda otra manera de hacerlo. Son las 100 hectáreas de La Rinconada casi privadas que están ya en un proceso de venta sobre plano. No hay una máquina metida y ya se están vendiendo las parcelas. Se ha levantado expectación en otros suelos, como El Higuerón o El Álamo, una actuación logística absolutamente privada con inversión de millones. Eso no pasa por casualidad. Pero es que hay otras inversiones muy importantes en los próximos tiempos: ampliación de Cunext, de Hitahi Energy, las inversiones en la carretera de Palma en relación a la Algodonera, la gran nueva fábrica y ampliación de Talleres Corral. Las cosas no pasan por casualidad. Se dan las condiciones objetivas y existen las empresas dispuestas a invertir su capital.

Así que no tenemos todos los huevos en la misma cesta...

Efectivamente. Era necesario crear la ilusión y la necesidad en el mundo empresarial y creo que esas circunstancias se han producido y no se están poniendo los huevos en la misma cesta porque ya se visualiza Córdoba como un suelo logístico y estratégico de futuro. Trabajamos en otro proyecto desde esta casa, como es la puesta en marcha, que no es fácil pero no imposible, de un clúster empresarial logístico. Estamos en negociación con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, y estamos a la espera de que pueda salir la nueva orden de la consejería para la creación de los nuevos clústeres de innovación. Córdoba tiene mimbres.

Para eso tendrán que convencer a los puertos, universidades, otras áreas logísticas como Antequera... porque se trata de un clúster andaluz. ¿Lo cree posible?

Creemos que es factible. Lo anunció el propio consejero. Por supuesto, hay que poner de acuerdo a los puertos, los centros de investigación, las universidades, agentes del desarrollo y las empresas.

¿Y qué pasará con el clúster del frío industrial de Lucena? Se le llama así, pero técnicamente nunca lo ha sido. ¿Cree que con la nueva norma sí se podrá configurar como clúster?

Le falta la oficialidad pero esas empresas están especializadas en el sector. Creo que con la nueva normativa de la Junta de Andalucía van a conseguir ser un clúster de ámbito andaluz en breve plazo y no tiene por qué haber solo uno. Ahora mismo hay cuatro reconocidos con la norma estatal más siete a expensas de ser reconocidos. Tenemos el aeroespacial, el marítimo, el smartcity y el digital de Granada. Hay distintos clústeres y pueden convivir entre ellos. Son especializaciones de sectores y de empresas en temas concretos de desarrollo y producción, basados en innovación e investigación, por eso son necesarios centros formativos y que también esté la universidad.

Para conseguir todos estos logros, ¿qué infraestructuras necesitamos?

Digitalización de las empresas. Se está avanzando pero hoy en día la realidad empresarial pasa por la digitalización en el más amplio sentido de la palabra. Hace falta que la investigación penetre con más fuerza en el mundo empresarial y hace falta más unión de empresas, más UTES para proyectos de envergadura, más tamaño empresarial.

Me refería a infraestructuras físicas.

La variante Oeste es un clamor. ¿Qué pasa ahí? Que no se ponen de acuerdo dos administraciones. Les condonamos 15.000 millones a Cataluña y no se van a gastar aquí unos millones para hacer dos kilómetros. ¿Dónde estamos? Los agravios entre territorios no son deseables ni traen nada bueno.

Una de las carencias de la provincia ha sido la escasez de suelo industrial de grandes dimensiones. ¿Cree que ese problema está ya solucionado?

Hoy día sí, hace cinco años era impensable pedir parcelas de 50.000 metros. Estábamos en 3.000 como mucho, para pequeños talleres o almacenes. Hoy día se han dado pasos, no van a la velocidad que nos gustaría pero están en vía de solución. Se ha constituido la comisión permanente de logística en el Ayuntamiento. El propio alcalde nos habló de la realidad de estos suelos pero hay que ir pensando en nuevos terrenos logísticos para el desarrollo. No los que ya están sino por dónde pueden ir los nuevos sitios. En la provincia tenemos un instrumento magnífico, el Grupo Cinco de la Diputación. Podría hacer una labor magnífica en el desarrollo logístico en el resto de la provincia. Esto hay que unirlo a que hay un gran carencia que venimos denunciado: la falta de potencia eléctrica en muchos territorios. El norte y el sur, y, sobre todo, el Guadiato, están con una seria carencia de potencia eléctrica que imposibilita que se puedan poner en marcha actividades industriales. En el sur, con ese gran desarrollo que tenemos en Lucena y su comarca, también hay importantes carencias de potencia. Ya va siendo hora de que se busque una solución. Sin agua y sin energía no es posible el progreso.

¿Hay que pensar en la provincia para cuando se colmaten los suelos industriales previstos en la capital?

Hay que pensar desde ya. Los pueblos están faltos de suelo logístico. No es lo mismo el suelo industrial que logístico. No es lo mismo parcelas de 1.500 metros para reparar automóviles que 30.000 para un centro de distribución logística o un parque robotizado de una parte de producción de la empresa. Eso también hay que plantearlo ya.

Para atraer toda esa inversión y empresarios se creó la Oficina del Inversor. ¿Cómo está funcionando este organismo de nuevo cuño?

Es un acuerdo con el Ayuntamiento y la actividad va en varias direcciones: asesoramiento, información y apoyo a iniciativas internas o externas de otras provincias que muestren interés por buscar ubicación y un nicho de actividad empresarial en nuestra ciudad. Son muchas consultas que se evacúan y se llevan con discreción. Y, después, la oficina es de búsqueda de captación y de venta de Córdoba para invertir. No solo hay que venderla para los turistas y que hagan noche en nuestros hoteles, eso por supuesto. Hay que ofrecerla también en los núcleos empresariales donde corresponde para invertir, porque en Córdoba están pasando coas... Se están generando oportunidades. En Córdoba hay necesidad de muchas más empresas de las que realmente tenemos. Para eso estamos saliendo a vender y presentar y ofrecer Córdoba. Lo hemos hecho en Madrid y Bilbao y el 14 de noviembre, en Málaga, capital económica de Andalucía.

A los empresarios les afecta cualquier ley de carácter económico o laboral. Y se han aprobado varias en los últimos años, sobre todo, desde el Gobierno central. ¿Qué valoración hace de toda esta nueva normativa?

Para mal, determinados cambios normativos, tanto en materia laboral como fiscal y administrativa, no son los más beneficiosos a la hora de emprender y poner en marcha y de gestionar empresas en el país. La presión fiscal que ahora mismo tiene España está muy por encima de otros países equivalentes en Europa. El coste de la Seguridad Social es un impuesto al empleo. Las medidas que se han tomado unilateralmente por el Gobierno al margen del diálogo social, y me remito a la última subida del SMI, me parece que vienen a perjudicar la actividad empresarial y a hacer mucho más difícil que las empresas sean rentables. Lo que nos espera está por ver, pero no parece que sean muy buenas noticias para el mundo empresarial.

Si pudiera, ¿derogaría alguna de esas leyes?

Las modificaría. En el tema laboral le daría la importancia que tiene al diálogo entre empresarios y sindicatos. Anunciar que se quiere rebajar la jornada laboral a 37,5 horas por ley es una aberración y una ruptura del diálogo social.

¿Cuándo son las elecciones en la Cámara de Comercio? ¿Se presentará de nuevo?

El proceso electoral está muy controlado y tutelado por la Junta. La primera fase se produjo en junio, la elección de los 24 vocales. No ha habido que ir a votaciones porque se presentó un solo candidato por vocalía. Ya hemos procedido a nombrar seis representantes de CECO, que completa el pleno de 30. A partir de ahí la Junta tendrá que convocar, creo que lo hará en las 13 cámaras el mismo día, un pleno constitutivo, donde esos 30 eligen al comité ejecutivo y al presidente. Para poder ser presidente hay que estar en el pleno. Yo lo estoy a través de la lista de CECO. En su momento decidiré si me presento.