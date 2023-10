Discotecas sin licencia en vigor: Impala llevaba 10 meses abierta y Karma, casi dos años

Las dos salas de ocio nocturno afectadas por el decreto de Urbanismo que ordena su cierre por no tener la licencia en vigor llevaban ya tiempo operando con normalidad en la ciudad sin que nadie hubiera detectado esta anomalía hasta las inspecciones realizadas la semana pasada. Urbanismo, que, por ahora no ha ofrecido datos de los dos expedientes, no aclara cuánto tiempo han estado las discotecas en esta situación ni si en algún momento ambas -o alguna de ellas- dispusieron de todos sus papeles en regla y posteriormente se produjo alguna circunstancia que anulara los permisos.

Espacios diferentes Son salas de fiesta relativamente recientes. Karma, localizada en el polígono Amargacena, es una discoteca dedicada a la música latina que también anuncia la posibilidad de alquilar alguna de sus salas para eventos privados. Estaba a punto de cumplir este mes su segundo aniversario, según ha manifestado a Diario CÓRDOBA su propietario, Bryan. El Ayuntamiento de Córdoba ordena la clausura de las discotecas Impala y Karma por carecer de licencia en vigor Por el contrario, la sala Impala es más reciente y apenas llevaba 10 meses abierta. En este caso, se trata de un espacio dedicado a conciertos, con unas instalaciones consideradas como las más grandes de la ciudad de este tipo de salas. Este establecimiento es propiedad de un empresario cordobés, con quien este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones sin éxito. Son dos locales muy diferentes tanto en su configuración como en el tipo de público y los eventos que acoge. Karma se anuncia en sus redes sociales con acontecimientos como fiestas latinas, con un horario muy amplio que va desde la medianoche hasta las siete de la mañana. Por otro lado, Impala está centrado en la organización privada de conciertos y comenzó su andadura el viernes 27 de enero de este año con una actuación de la banda Morgan. Reacciones del propietario de Karma El propietario de la sala Karma, Bayron, ha negado a este periódico que carezca de licencia en vigor. Según este empresario de la noche, que recibió el requerimiento por parte de la Policía Local el pasado viernes, «en la tramitación me dicen que no he aportado documentación, pero eso es falso». Los empresarios garantizan que las discotecas de Córdoba cumplen con la normativa El problema está, explica Bayron, en que "Urbanismo tarda demasiado tiempo en resolver" los trámites burocráticos. Karma presentó la declaración responsable, siempre según la versión de su propietario, antes de comenzar la actividad. Desde entonces ha tenido varias inspecciones policiales y los agentes siempre han considerado válida la documentación aportada. Con respecto a la licencia en sí, Bayron sostiene que «según el perito, me la tuvieron que dar en septiembre. Ahora están diciendo que debo tener licencia o no abrimos. Yo llevo dos años con la tramitación, esperando la voluntad» de la Gerencia de Urbanismo. Urbanismo revisará de oficio las discotecas y locales de ocio nocturno de Córdoba tras la tragedia de Murcia