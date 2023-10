El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha garantizado que las discotecas y locales de ocio nocturno de la ciudad tienen en regla sus licencias urbanísticas y permisos, pese a lo cual y por criterios de prudencia el Ayuntamiento de Córdoba iniciará una revisión de oficio de todos estos establecimientos. Los empresarios que se dedican a este sector en Córdoba también garantizan que sus establecimientos son seguros y cumplen las medidas contraincendios previstas por la ley.

La tragedia de Murcia, donde han perdido la vida 13 personas, ha hecho saltar todas las alarmas en España después de que trascendiese que las discotecas afectadas carecían de permisos urbanísticos lo que llevó al decreto de su cierre, algo que a todas luces no ocurrió y a lo que ningún responsable político ha dado de momento respuesta.

El alcalde Bellido ha sido interpelado esta mañana por la prensa sobre la situación de la capital cordobesa y sobre la posibilidad de que en la ciudad hubiese algún local de ocio nocturno en situación parecida a la de Murcia, es decir, abierto pero sin permiso, o si por el contrario está todo en regla. "En Córdoba no tenemos constancia de que ningún local esté ahora mismo fuera de tener licencia adecuada", ha respondido el alcalde a la pregunta sobre si los establecimientos cordobeses cumplen con toda la normativa.

Actuación de la GMU

No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba como "medida de prudencia" ha ordenado a la Gerencia de Urbanismo una revisión de oficio de todas las discotecas cordobesas para detectar, si la hubiese, cualquier irregularidad. El alcalde ha informado de que ayer lunes el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y el gerente de la GMU, Juilián Álvarez, acordaron iniciar esta revisión de oficio de todos los locales para ver no sólo si tienen licencia en regla si no para ver si se cumple con toda la normativa.

El alcalde José María Bellido entiende que lo ocurrido en Murcia es "un ejemplo que nos tiene que hacer a todos reflexionar", si bien quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los cordobeses que estén preocupados por este motivo. "Hacemos la revisión de oficio para comprobar no es que tengamos dudas. En Córdoba está todo correcto y en orden y, gracias a dios, nunca hemos tenido un problema de este tipo", ha concluido diciendo.