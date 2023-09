El presentador del acto, el periodista José María Martín, durante su recorrido por el contenido del ‘Anuario Agroalimentario ‘de Diario CÓRDOBA (que ha contado con el patrocinio de la Diputación, el Imdeec, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, la UCO, Cajasur, Covap y Deza), ha hecho alusión a uno de los artículos que recoge la publicación, firmado por el también periodista Juan M. Niza, y que lleva por título ‘Así va el cielo, así va el suelo’, titular que hace alusión a la estrecha relación que mantiene la actividad agraria, el suelo, con el comportamiento del clima, el cielo. Y es que, en la tarde de este martes, el tema del tiempo ha dejado de ser el asunto recurrente para iniciar una conversación de cortesía para convertirse de manera decisiva en el gran asunto sobre el que debatir.

La falta de agua, la calidad de la misma, la manera de hacer más eficaz las instalaciones y cómo adaptar el campo (agricultura y ganadería) a estas carencias formaron parte de todas las intervenciones que se han podido escuchar en Círculo de la Amistad, tanto desde el estrado como en los corrillos pre y pospresentación. No llueve, no hay recursos y hace falta agua para que un sector que es fundamental para la vida de la provincia siga existiendo y pueda a mirar al futuro con la misma capacidad de reinvención, actualización y resiliencia que hasta ahora.

Y es que las personas que se han dado cita en la presentación han vivido muchas sequías y no pocos temporales (climáticos y de los otros) que han tenido que capear. Representantes del sector agroganadero como Ignacio Fernández de Mesa (Asaja), Miguel Cobos (UPA), Rafael Sánchez de Puerta (Cooperativas Agroalimentarias), Ricardo Delgado (Covap), autoridades implicadas en el sector, como el delegado de Agricultura, Francisco Acosta; alcaldes, como el de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, que tiene en la dehesa el gran tesoro económico y ambiental de su tierra, además del motor investigador que en la materia supone la Universidad de Córdoba, con su rector, Manuel Torralbo, al frente, y Rosa Gallardo, la ponente y profunda conocedora, como ha dejado de manifiesto, no solo de la realidad actual sino de los retos que es necesario afrontar para seguir saliendo airosos del incierto futuro que se cierne sobre el mundo agroalimentario.

Un futuro en el que han de tener un papel fundamental dos sectores de la población en los que el campo tiene puestas sus esperanzas, los jóvenes y las mujeres. El acto de del martes también se ha dejado patente esa realidad, pues aunque el público era bastante heterogéneo, en cuanto a su procedencia, también lo era en cuanto a edad. Aún así, la media de edad de las personas que representan al sector primario en Córdoba (y en Andalucía y España) está por encima de los 45 años. Tampoco han faltado mujeres a la presentación del Anuario ‘Agroalimentario de Córdoba’ (y el mejor y magnífico ejemplo lo puso la ponente, que ha sido , precisamente, la que ha dado un toque de atención sobre la necesidad de incorporación de población femenina a la gestión de las explotaciones agrarias, pues todavía se queda lejos de alcanzar a los varones.

Y entre todo ello, si alguien ha legadfo en la materia agraria se hubiera encontrado entre los presentes, solo observando los movimientos de asentimiento de la cabeza de los asistentes se hubiera llevado una idea bastante clara de los asuntos que más preocupan a los hombres y mujeres que hacen del campo su medio de vida.

Cuestiones, obviando ya la citada problemática del agua, como la subida de los precios de los costes de producción, que está poniendo en serias dificultades a no pocas explotaciones ganaderas; las novedades (no siempre entendidas,) impuestas por la nueva Política Agraria Común (PAC); la inexcusable necesidad de renovación e innovación tecnológica que permita ganar en competitividad; hacer que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria o garantizar que la competencia de terceros países (no comunitarios) se hace en igualdad de condiciones (entendiendo como tales las exigencias sanitarias y de trazabilidad) están también en la cabeza de los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba, para los que el anuario se convierte, como han señalado a este periódico algunos de los presentes, en una excelente y pormenorizada radiografía del principal sector cordobés.

Por lo estratégico del sector y porque si el campo va bien la provincia también lo irá, en el Círculo de la Amistad se han dado cita representantes de distintos ámbitos de la sociedad cordobesa, entre los que destacaban, sobre todo, los de las organizaciones agrarias, pero también una amplia representación de la universidad y del universo político de la provincia cordobesa.

Los ha habido de todas las formaciones. Por el PP han asisitido desde el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el de la Diputación, Salvador Fuentes, y el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, además de algunos concejales y alcaldes, liderados por el de Córdoba, José María Bellido; por el PSOE, concejales como Antonio Hurtado o Carmen González, la diputada Isabel Ambrosio o el diputado provincial José Álvarez, a los que hay que añadir los concejales de Vox, Rafael Saco y Yolanda Almagro, también diputada provincial.

Pero entre ellos, todos vestidos para la ocasión, los que han dado el toque de autenticidad al evento han sido los empresarios del sector de la provincia, que han ido llegando, suponemos, a medida que iban dando por terminadas sus ocupaciones, pues siempre tienen su mente ocupada entre el cielo y el suelo.