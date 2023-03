El Pleno tendrá que aumentar la partida para abonar la productividad a todos los empleados del Ayuntamiento

El Pleno municipal tendrá que ampliar la partida presupuestaria destinada al pago de la productividad del 2022 al ser insuficiente el dinero previsto. Esta ampliación deberá hacerse para poder abonar este complemento salarial a todos los empleados del Ayuntamiento de Córdoba que disfrutan de él, y no solo a Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios de Córdoba, Estos dos cuerpos ya cobraron el primer semestre (un importe de 255.761,61 euros en concepto de productividad), pero se les debe abonar también el segundo semestre del pasado año. Para esta cuestión se ha convocado un pleno extraordinario el viernes 31 de marzo.

A propuesta del delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, la sesión extraordinaria del viernes dará luz verde a la ampliación de dicha partida de 61.675,14 euros, con los que se abonará la productividad correspondiente al año 2022 a los servicios de recursos humanos, alcaldía-presidencia, órganos directivos no ejecutivos, transformación digital, servicios culturales y promoción de la ciudad, servicios generales, área social e infraestructuras, y el segundo semestre a Policía y el SEIS.

Jordano solicitó varios informes, incluido uno a la asesoría jurídica municipal, para saber cómo debía actuar después de que los tribunales (juzgado de lo social número 5) le dieran la razón al sindicato CGT que reivindicaba el cobro de la productividad en el resto de servicios que tienen derecho a su cobro.

Por resumir podríamos decir que hasta la publicación del fallo, en febrero del 2023, el Ayuntamiento solo había distribuido la productividad entre Bomberos y el SEIS por lo que, tras la sentencia que obligaba a pagarle al resto de empleados, la partida destinada a este concepto era ya insuficiente.

Los letrados municipales lamentan que Recursos Humanos no actuara con "criterios de prudencia" y no se hubiera esperado a la sentencia firme para distribuir todo el incentivo entre Policía y SEIS. De hecho, dice el informe, ocurrió lo contrario: se aprobó que las cantidades inicialmente asignadas a estos servicios se incrementaran con las previstas para el resto que, al no haber sido aprobados sus objetivos por la comisión paritaria, quedarían sin repartir.

¿Qué es la productividad? La productividad es un complemento salarial que establece el convenio único aplicable a los empleados públicos del Ayuntamiento de Córdoba, (tanto funcionarios como personal laboral) aprobado en 2008. En su artículo 68 el convenio especifica que el complemento de productividad es para el personal laboral y en su artículo 85, para el personal funcionario. En ambos artículos se señala: la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. También en ambos artículos se estableció que para el personal adscrito al órgano de gestión tributaria, gestión económico financiera, Intervención Municipal y órgano de planificación económica, además le correspondía la productividad establecida en el Anexo 8º. Ese anexo contemplaba un suplemento de la productividad calculado según la fórmula y reparto que aprobara la Comisión Paritaria, previa propuesta y fijación de cumplimiento de objetivos para cada órgano realizado por la Dirección General o Titular del Órgano correspondiente, objetivos que responderán necesariamente a los contenidos y funciones de cada puesto y que se medirá de manera independiente para cada órgano afectado. El mes de marzo del pasado año se celebró una reunión de la comisión paritaria en la que se sometió a consideración las propuestas de objetivos de productividad presentadas por todos los servicios, en las que solo fueron aprobadas las propuestas de objetivos fijadas para los servicios de Policía Local (con el voto favorable de la Corporación y Siplico) la del SEIS (con los votos favorables de la Corporación, CGT y Siplico) y servicios administrativos del SEIS con el voto favorable de la Corporación y UGT. Consecuentemente el resto de propuestas fueron desestimadas. Los objetivos fijados para que el servicio de Policía Local pudiera obtener el incentivo consistían en especial rendimiento por cambio de turnos por necesidad dados los muchos eventos planificados y la insuficiencia de los turnos existentes para su cobertura. Los fijados para el SEIS fueron los cambios de día de trabajo respecto a los turnos fijados con anterioridad y las incorporaciones al servicio por tiempo inferior a jornada completa, cuando sea necesario por circunstancias del servicio.

Ampliar la partida

En cualquier caso, el escollo para el pago de lo adeudado es solo de carácter económico, por lo que solo es necesario que pase por Pleno para solventar la cuestión. La suma de los dos expediente de gasto (el tramitado en 2022 y ya pagado y el que se está formando para su tramitación tras la Sentencia), ascienden a un total de 622.692,57 euros, sobrepasando los créditos iniciales de la aplicación presupuestaria en 61.675,14 euros, que es lo que ahora se amplía. La productividad de los empleados municipales durante el año 2022 superó los 1,1 millones de euros. La cantidad que debe ser añadida no puede ser con cargo o en detrimento de la productividad fijada para la productividad en 2023, advierten los letrados.

Un complemento que ha dado problemas históricos

Desde la creación del complemento salarial de la productividad no ha habido gobierno local que se haya librado de protestas sindicales por problemas con su cobro. El Sindicato Independiente de Policía Local de Córdoba está de hecho en pie de guerra por el cobro de la productividad y, en parte, el dinero que deben devolver los Bomberos es la raíz de este problema.

En su informe, el titular de la asesoría jurídica municipal, Miguel Aguilar, recomienda dar solución a este problema recurrente, ya que el sistema que hasta ahora se ha seguido ha resultado "cuando menos, poco riguroso y propicio para la generación de polémicas e interpretaciones divergentes". En este sentido, se sugiere que tanto los criterios de distribución de la productividad se refirieran a conceptos objetivamente determinables, de cómputo anual, que supongan una valoración real de los grados de rendimiento y de los resultados alcanzados por los distintos empleados públicos en el particular desempeño de sus cargos y, atendiendo a objetivos previamente fijados por los distintos departamentos y aprobados por el gobierno municipal.