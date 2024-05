Álvaro Leiva, cuentas pendientes y reivindicación ante el Algeciras

Le será una cita especial por razones varias. En su mano tendrá reivindicarse a nivel personal, estimulado por hacerlo ante el equipo de su tierra, en el que despuntó, al igual que procurándose una cuota de protagonismo más amplia de cara a la fase de ascenso que se avecina, antojada como el mejor escaparate de la Primera Federación. Buscando mejorar su suerte y recobrar la confianza perdida, así, anda un Álvaro Leiva que contempla la cita de este sábado entre el Córdoba CF y su Algeciras en El Arcángel (19.00 horas, FEF TV) como la oportunidad perfecta para recuperar su mejor versión y empezar a mostrarla de blanquiverde, donde los destellos de calidad, existentes aunque inconsistentes, se mantienen como la única aportación -y promesa- del futbolista cedido por el Real Madrid Castilla.

Brillo, salto y trayectoria

Tendrá que buscar reválida ante su ex equipo, aquel que le vio brillar sobremanera en el Nuevo Mirador. Allí explotó el algecireño, a la corta edad de 16 años y bajo la mano de Iván Ania, también su actual técnico. Con el ovetense fue una de las sensaciones de la campaña 2021-2022 en Primera Federación, la primera de vida de la categoría, en la que tuvo tiempo para disputar 37 encuentros, 2.459 minutos y anotar cuatro goles, pese a todavía encontrarse en edad juvenil. Su desparpajo, verticalidad y desborde, además, lo colocaron como uno de los nombres señalados en el radar de grandes equipos y canteras, labrándose su pase al filial madridista, y a precio meteórico -se desembolsó alrededor de un millón de euros por sus servicios-, apenas una temporada después de su irrupción.

Pareció un mero espejismo dentro de una carrera todavía incipiente. En el ejercicio 2022-2023 el algecireño aterrizó en Valdebebas, donde no acabó de dar con la tecla. De más a menos, no pudo reencontrarse con su mejor versión individual vestido de blanco, contando con oportunidades reducidas y un papel altamente discreto en las filas dirigidas por el icónico ex futbolista merengue Raúl González Blanco. A lo largo del año tan solo disputó seis encuentros, con 72 minutos como balance y sin ninguna aportación de cara a puerta. Sí pudo foguearse algo en las secciones inferiores de la selección española, con llamadas tanto para la sub-18 como la sub-19.

Álvaro Leiva, a la izquierda de la imagen, durante la sesión de este jueves en Montecastillo. / CCF

Hasta el presente curso se prolongó su mal pie en Madrid. Participando en primera instancia en la pretemporada blanca, incluso sonando con mucha fuerza para desembarcar en préstamo en el Córdoba CF a lo largo del pasado mercado de fichajes estival, el ahora «11» blanquiverde acabó marchando cedido al Osasuna Promesas del Grupo 1 de Primera Federación durante el primer desdoble del calendario. Tampoco terminó de cuajar en Pamplona, donde únicamente disfrutó de 174 minutos, repartidos entre seis encuentros, en los que durante dos partió como titular.

Cambio al blanquiverde

Ante dicha tesitura, y necesitado de refuerzos para ese perfil, el principal valedor a lo largo de su trayectoria, el propio Ania, impulsó la llegada del gaditano a El Arcángel para el segundo tramo de la temporada, previa conclusión de su vinculación como rojillo. Ya como cordobesista tampoco ha terminado de ofrecer todo el rendimiento esperado. Si bien contando con aportación en cuentagotas, ya registra 132 minutos con la casaca califa, esparcidos a lo largo de 11 compromisos y con una mejoría apreciable, sobre todo, en el lapso de los más recientes, en los que parece haber encontrado cierta confianza para ahora, en plena recta final y preparación para el play off, renovarse en cuanto a confianza y sensaciones.

Dado el contexto, precisamente, tanto el cruce con los rojiblancos como las citas venideras se antojan como un buen terreno de mejoría para el atacante, que podría incluso responder a la llamada de la titularidad este sábado, ante la baja por sanción de Christian Carracedo. En lo demás, todo parte en su mano para volver a deslumbrar en la categoría de bronce, colaborar en la empresa blanquiverde para abandonarla, así como garantizarse un futuro más cristalino ya sea en tierras cordobesas, en el Castilla -cuenta con contrato hasta 2027- o en un nuevo destino.

«Estamos preparados para lo que nos viene»

Sin escatimar en ambición, por otra parte, Álvaro Leiva aprovechó el avance de las fechas, así como su nexo con el próximo adversario, para analizar brevemente la actualidad cordobesista en la antesala de la fase de ascenso: «Desde que llegué vi al equipo con mucha motivación, mucha hambre de ser primero. Se nos escapó el Castellón, seguimos segundos, estamos preparados para lo que nos viene y motivados», confesó el extremo tras saldar la primera sesión de trabajo en Montecastillo, afirmando que el clima dentro del stage es inmejorable, que la «convivencia» óptima y que a nivel individual espera un encuentro especial esta jornada.

«Salí de allí, le tengo mucho cariño. Es prácticamente mi casa, cuando comience el partido somos rivales, pero a raíz de ahí, cuando termine, le deseo lo mejor. Espero un partido bonito, difícil por parte de los dos equipos, los dos queremos llevarnos los tres puntos. Aunque para el tema de la clasificación no intervenga mucho, creo que nos viene bien para llegar lo mejor posible al play off», señaló, repasando sus lazos con el club algecireño y los alicientes de un pleito importante más allá del botín en juego.

«Ahora mismo estamos pendientes a lo que hagan los otros equipos, pero también estamos centrados para este partido, luego veremos los resultados», reveló más tarde, haciendo alusión al abanico de posibles rivales para la primera prueba del itinerario por la promoción, aún por dibujarse.

