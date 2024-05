El Córdoba CF llega a Montecastillo pensando en las eliminatorias de ascenso a Segunda

El Córdoba CF llegó en torno a las 15.30 horas de este miércoles al hotel Montecastillo en Jerez de la Frontera, lugar en el que se concentrará a lo largo de 48 horas por deseo de su cuerpo técnico, que pretendía así alejar a la plantilla cordobesista del barullo de la Feria y también trabajar con más tranquilidad no en el encuentro del próximo sábado, ante el Algeciras (19.00 horas, FEF TV), último de Liga, sino en el siguiente, el que será el encuentro de ida de las semifinales por el ascenso a Segunda División A, en el que el Córdoba CF deberá también viajar lejos de El Arcángel, aunque aún no se sabe a dónde: Ponferrada –lo más probable-, León o Vigo.

Mirando a los tocados

La plantilla blanquiverde se ejercitó por la mañana, como suele ser habitual, en El Arcángel en una sesión que ya en esta última recta final de Liga suele ser más suave de lo que ha sido en el resto de la temporada. Nada reseñable con respecto a las noticias surgidas el lunes: José Manuel Calderón comenzó su recuperación de la elongación en el adductor de su pierna derecha, que le ha de llevar a la titularidad en ese primer encuentro en la carrera por el ascenso. Con más paciencia y serenidad ha de tomarse la recuperación de José Antonio Martínez, que si bien el pasado lunes se retiraba con un “todo va bien” del terreno de juego de la Ciudad Deportiva, junto a Eu Gavilán, debe ir con cautela. En el club se valora que podría llegar al encuentro de vuelta de las semifinales por el ascenso, es decir, al segundo partido en la citada carrera por llegar a Segunda, duelo que deberá disputarse en El Arcángel.

Álex López, junto a Diarra, en el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, el pasado lunes. / MANUEL MURILLO

Finalmente, Alberto Toril también llegó con la expedición blanquiverde y la idea es aplicar al delantero una férula móvil la próxima semana, en los días previos al primer encuentro por el ascenso, para que se vaya habituando a la misma y pueda jugar con normalidad, por lo que las previsiones de los servicios médicos del Córdoba CF son optimistas de cara al tramo decisivo de la temporada con respecto a los tres hombres con algún tipo de problema físico que, obviamente, no estarán en el encuentro ante el Algeciras.

Un once "revolucionario"

Tampoco estará Christian Carracedo. El de Hospitalet vio la quinta amarilla del ciclo en Ibiza y cumplirá sanción ante los algeciristas, por lo que el once titular que alinee Iván Ania en la última jornada de Liga regular será completamente de circunstancias, tanto por los últimos “ajustes” en la enfermería, como por sanciones, como también por la reserva obligada de jugadores para el encuentro decisivo, que será el de la siguiente jornada. Por ello, el técnico blanquiverde se llevó a la expedición en Montecastillo al portero Eric Ruiz y al lateral izquierdo Álex López. Eric Ruiz ya estuvo convocado en la jornada 3, en San Fernando, partido en el que estaba sancionado Carlos Marín por su expulsión una semana antes en Murcia, por lo que Lluis Tarrés fue titular en el Iberoamericano. La misma circunstancia podría repetirse este sábado en El Arcángel. Carlos Marín tiene cuatro amarillas, por lo que no sería de extrañar que Ania le dé un descanso completo, fuera de la convocatoria, teniendo a Tarrés y Eric como titular y alternativa en el banquillo. La inclusión de Álex López tiene una doble interpretación: además de estar disponible para el duelo ante el Algeciras, el de Montemayor sería la alternativa a Calderón en caso de que el de Paradas no llegue al primer encuentro de las eliminatorias de ascenso. En el club se ve como más que probable que sí llegue, pero las precauciones, a estas alturas de temporada, siempre son pocas. En todo caso, el carrilero zurdo del filial ya debutó esta temporada ante el Ceuta, en El Arcángel (jornada 12), acumuló en total 23 minutos y se le incluyó en siete convocatorias.

Adri Castellano, en los rondos durante el entreno del Córdoba CF, el lunes. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto, el once que alinee Iván Ania ante el Algeciras debe ser el más “revolucionario” de la temporada. Haciendo valoraciones sobre apercibidos, sancionados, jugadores con problemas físicos y futbolistas a los que les vendría muy bien un descanso, el equipo titular del Córdoba CF ante el Algeciras, el próximo sábado, podría estar conformado por Lluis Tarrés, en la portería. Iván Rodríguez como lateral derecho y Álex López como lateral izquierdo, con Carlos García y Matías Barboza como centrales, sin olvidar a Adri Castellano. Recio y Álex Sala podrían ser los integrantes del doble pivote, con Álvaro Leiva en la derecha, Simo en la izquierda, pudiendo completar el equipo dos jugadores del filial, como Óscar en la delantera y Paco Fernández en la mediapunta, para así arriesgar lo menos posible con otros jugadores con mucho peso específico en el plantel y mantener al menos siete jugadores del primer equipo sobre el césped. Así, hombres como Adrián Lapeña, Yussi Diarra, Isma Ruiz, Kuki Zalazar, Kike Márquez o Adilson Mendes disfrutarían de un descanso que en la mayoría de los casos sería completo, sin un solo minuto ante el equipo gaditano. La duda sería Antonio Casas y los minutos a jugar por parte del rambleño, ya que Ania dispone de dos delanteros: el pichichi cordobesista y el balear Toril, pendiente de la citada férula.

El Córdoba CF, según informó el propio club, realizará dos sesiones de entrenamiento en Montecastillo, una el jueves y otra el viernes. Tras la del viernes, la plantilla cordobesista regresará a la ciudad, en donde tiene previsto concentrarse en un hotel desde primera hora de la tarde del viernes hasta la hora de celebración del último encuentro de Liga regular, en El Arcángel. En todo caso, el Córdoba CF contempla Montecastillo como el lugar y el momento idóneo para pensar más allá de la Liga regular y colocarse ya en modo eliminatoria de ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo