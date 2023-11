El mes en el que el Córdoba CF se transformó

El Córdoba CF vive el mejor momento de la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación justo al traspasar el primer tercio de Liga, momento en el que ha pisado territorio de ascenso por primera vez en la temporada 2023-24, lo que ha disparado la ilusión y el optimismo en todo el entorno del conjunto blanquiverde.

Mutación blanquiverde

Además, lo que más se valora es la mutación que ha experimentado el equipo de Iván Ania. Y lo ha hecho a pesar de que en las últimas jornadas ha promediado hasta tres ausencias por lesiones y sanciones, lo que hace aún más meritorio ese resurgir, en el que ha pasado de estar en mitad de la tabla a encaramarse a la parte alta de la misma.

Porque la transformación de este Córdoba CF parece que se produjo en el mes de octubre, en el que sumó tres victorias y una derrota. Con el partido pendiente aún de disputar en El Palmar, el equipo de Iván Ania hizo el séptimo mejor registro del Grupo 2 y, a pesar de haber jugado un encuentro menos que sus rivales se situaba empatado a puntos con el Intercity y el San Fernando y a sólo un punto del Antequera o el Ibiza, a dos del Málaga y a tres del Castellón. Hay que repetir que el Córdoba CF, en ese momento, con un encuentro menos que sus rivales. Si se añadiera ese partido, el ganado en El Palmar al Atlético Sanluqueño, el Córdoba CF sería el tercer mejor equipo de octubre, empatado a puntos con el Castellón, con un punto menos que el Murcia y con uno más que el Málaga, dos más que el Ibiza y el Antequera y tres más que el Intercity y el San Fernando. El Córdoba CF aprovechó el mes de octubre para coger confianza, ya que el calendario deparaba enfrentamientos contra equipos de la parte baja: contra el Recreativo Granada, el Recreativo de Huelva y el Mérida en El Arcángel y contra el Algeciras –única derrota- y el Sanluqueño lejos de casa. Esos 9 puntos de 12 o 5 de 15, en función de si se elige meter en la ecuación al Atlético Sanluqueño fue el empuje definitivo para comprobar la transformación experimentada por el Córdoba CF de Iván Ania.

Un Córdoba CF que inició la Liga con serias dudas, no sólo en el juego, también en los números. El equipo del técnico asturiano se situaba en décima posición de la tabla tras las primeras cinco jornadas de Liga, ganando dos encuentros y perdiendo tres. El Córdoba CF había anotado siete goles y había encajado ocho, por lo que estaba más cerca del descenso que del play off. El conjunto blanquiverde veía el play off a cinco puntos de distancia y el descenso se situaba a sólo dos.

El Córdoba CF era entonces el segundo peor local de la Liga, con cero puntos, el cuarto peor goleador en casa, con sólo dos goles en dos partidos, sólo superado por el Ceuta (1 gol) y el Melilla y el Linares, con dos goles también, pero en tres partidos. Además, el Córdoba CF firmaba en el primer mes de competición la cuarta peor defensa, con ocho goles encajados, sólo superada en negativo por el Atlético Baleares y el Murcia, con 11 tantos encajados, y el Atlético Sanluqueño, con 10 goles.

Del décimo puesto al primero

Tras esa primera base para coger confianza en el mes de octubre que se ha reseñado, el Córdoba CF ha pasado a convertirse en el mejor equipo de las últimas cinco jornadas. Es decir, del décimo puesto ha pasado al primero y de seis puntos ha pasado a sumar 11 en el mismo periodo, cinco jornadas, casi el doble. Sólo le iguala el Intercity en puntos (tiene uno más que el Ibiza, dos más que el Castellón y tres más que el Málaga), aunque el Córdoba CF le mejora en balance goleador, ya que el equipo de Ania, con 14 goles en el último mes, presenta el mejor ataque de la categoría, por delante del Ibiza, del Málaga y del Castellón, los tres con nueve goles cada uno.

Así, el Córdoba CF presenta en las últimas cinco jornadas el mejor ataque visitante, con siete goles en dos partidos y el segundo mejor ataque como local, con otros siete goles, pero en tres encuentros.

Finalmente, el Córdoba CF presenta en el último mes la sexta mejor defensa de la Liga, ya que ha encajado cinco goles en cinco encuentros y sólo le superan el Intercity y el Recreativo de Huelva, que han encajado dos tantos cada uno, y el San Fernando, el Castilla y el Alcoyano, que han encajado tres. Tras ellos se sitúa el Córdoba CF, con cinco goles encajados, al igual que otros cuatro equipos más.

Por lo tanto, la transformación del Córdoba CF ha sido evidente, tomando confianza contra rivales más débiles en el mes de octubre para confirmar posteriormente la progresión contra rivales más fuertes, como el Málaga, el Recreativo de Huelva, Ceuta o Antequera y con el añadido de la dificultad de afrontar, entre medias, el encuentro aplazado contra el Atlético Sanluqueño.