El Córdoba CF supera en todo al Málaga, salvo en el marcador

El Córdoba CF dejó volar dos puntos en La Rosaleda tras empatar ante el Málaga un encuentro en el que firmó los mejores 45 minutos de la temporada en su primer acto y en el que controló al equipo blanquiazul en la segunda mitad, en la que le faltó rematar al rival, por lo que aprovechó una de sus pocas ocasiones para nivelar con un gol a cuatro minutos de final de Haitam el tanto inicial de Simo. Un duelo de aspirantes en el que el Córdoba CF mostró mucho más empaque, seriedad y control de juego y partido que un Málaga mucho más fallón con la pelota y con poca llegada por las inmediaciones de Carlos Marín.

Previa y puesta en escena

Algunos nos preocupamos, incluso nos asustamos, cuando Iván Ania declaró en la previa del encuentro ante el Málaga aquello de que en La Rosaleda se viviría «una partida de ajedrez». Eso, normalmente, es sinónimo de tostón futbolístico. Esos tostones futbolísticos tienen dos variantes. La primera es la de dos equipos con demasiado respeto (por no decir jindama) al rival, que no suelen pasar del mediocampo y, con suerte, logran sacar algún disparo desde 30o 40 metros para poder decir que han «acumulado oportunidades». La segunda, es parecida. Un equipo metido atrás y otro con posesión de balón, con la que no pasa nunca de línea de tres cuartos. Así, la coartada es para los dos contendientes. Uno puede decir que estuvo ordenado, que no recibió daño y que pudo llevarse el partido. El otro reclamará que tuvo el balón -en zona de nadie- y que fue el único que intentó algo.

Pero no, no fue así el encuentro en La Rosaleda. Al menos, no fue así el encuentro del Córdoba CF, que se mostró como un equipo con un derroche tremendo en el trabajo sin balón, lo que facilitó después el juego de los blanquiverdes. La primera parte del equipo de Iván Ania, si no fue perfecta, se acercó a esa perfección. Sólo Larrubia le inquietó en dos movimientos en esos primeros 45 minutos, mientras que los blanquiverdes, en la segunda parte de ese primer acto, fueron dueños y señores del partido.

El primer acercamiento con cierta claridad lo firmó el Málaga, concretamente Larrubia, que forzó un saque de esquina (min. 9) que no tuvo consecuencias. Ocho minutos después, de nuevo con mismo protagonista, los malacitanos generaron una ocasión con un centro de Larrubia, paralelo a la línea de gol, que no encontró rematador ni defensa que evitara el peligro (min. 17). Pero a partir de ahí, el Córdoba CF tomó definitivamente los mandos del encuentro. Simo puso la congoja en el ánimo malaguista con un centro raso y oblícuo al área pequeña local al que no llegó por muy poco Alberto Toril (min. 22). Tras dos llegadas blanquiverdes (mi. 25 y 29) sin mucho peligro, el Córdoba CF volvía a transmitir que estaba más cerca del gol que el Málaga con un gran centro de Kuki Zalazar al segundo palo, en el que un Toril que se elevó por encima del resto cabeceó demasiado cruzado cuando parecía que lo más fácil era cruzar el balón lejos del alcance de Alfonso Herrero.

El Málaga, Larrubia

El Málaga no lograba activarse si no aparecía Larrubia, con lo que los blanquiverdes optaron por el clásico: la mejor defensa, un buen ataque. Calderón se acopló en campo malaguista, con lo que provocó problemas en la zona diestra local. Las alegrías blanquiazules se acabaron y el Córdoba CF vivió mejor hasta el descanso, salvó algún forcejeo de Roberto con Gudelj o algún movimiento de Dioni, bastante desaparecido en líneas generales.

Con el control del partido en el bolsillo, el Córdoba CF se decidió por darse lo único que le faltaba para rozar el sobresaliente: el gol. Un centro de Carracedo -de los mejores de los suyos en esa primera parte- llegaba hasta el área pequeña malaguista, en donde un Simo sin vigilancia cabeceaba en escorzo para batir a Alfonso Herrero.

El tanto visitante era el primero que veía La Rosaleda en dos meses y el Córdoba CF marcaba al Málaga en su casa tras 458 minutos de imbatibilidad del arco blanquiazul. No era casualidad ni fue algo aislado, sino fruto del buen trabajo sin balón del equipo de Iván Ania, que aún acumuló dos llegadas más a cargo de Carracedo y Diarra antes de que Huerta de Aza decretara el paso por las duchas. Con el pitido se cerraban los mejores 45 minutos del Córdoba CF en toda la temporada, con diferencia. No sólo por el resultado, algo circunstancial, tampoco por las ocasiones, que fueron quizá un par de ellas en ese primer acto -más que el rival, en todo caso-, sino por el planteamiento y la seriedad que mostró el conjunto blanquiverde, tanto sin balón como con él, sin abusar del pase y sin combinar una y otra vez para intentar transmitir dominio a la grada. No. El Córdoba CF controló el partido y el juego en el coliseo de Martiricos durante 45 minutos. Y eso no es fácil.

La segunda parte, diferente

Fue diferente la segunda parte, no tanto porque el Córdoba CF cambiar en cuanto a seriedad se refiere, sino porque el Málaga tuvo que hacer aquello con lo que no se encontraba nada cómodo. Adelantar líneas, meter más por dentro a Larrubia e incomodar claramente a hombres de su equipo que no están acostumbrados a ello o que no les gusta ciertas alegrías con el balón, como Genaro o Einar. Así, los blanquiazules mostraron más empuje que ideas, aunque es cierto que sumaron alguna ocasión, como el cabezazo de Nelson Monte (min. 49) que salió algo mordido y sin problemas para Carlos Marín.

Pero el Córdoba CF se encontraba más cómodo que en la primera mitad o, para ser más exactos, trabajaba con más tranquilidad. Se trataba de robar y castigar la lentitud de los hombres defensivos blanquiazules. Y lo pudo hacer Carracedo (min. 52) o Simo (min. 57). Cinco minutos después, el primer error de Einar no era castigado por Carracedo y en el minuto 63, Simo fallaba inexplicablemente un gol casi sobre la línea de meta rival. Favor por favor: dos minutos después era Larrubia el que no acertaba con la red al toparse con Calderón cuando ya se cantaba el gol en la grada de La Rosaleda. También tuvo que actuar poco después Carlos Marín, en su única intervención de mérito en todo el encuentro.

Bajó algo el ritmo de partido en su última parte, justo antes del carrusel de cambios y al Córdoba CF se le escaparon dos puntos de la forma más incomprensible. A cuatro del final, Kike Márquez -que había entrado por Simo- ponía el balón sobre la cabeza de otro recién entrado, Álex Sala, que se topaba con una gran parada de Alfonso Herrero. En la continuación, y en una jugada en la que quizá faltó picardía en la parte cordobesista, Haitam igualaba el marcador de un encuentro en el que el Córdoba CF mereció mucho más que su rival. Pero en fútbol, los merecimientos no sirven de nada. Eso sí, ese primer acto -principalmente- y la seriedad demostrada por el Córdoba CF hace albergar esperanzas para el futuro. Los dos puntos que se escaparon de La Rosaleda serán compensados en próximas jornadas si se mantiene esta línea.

Ficha técnica