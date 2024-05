No se hablaba de Inteligencia Artificial, o no la había, cuando en el año 2015 dimos el premio de Amnistía Internacional a la película ‘Drone’, dentro del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Y digo ‘dimos’ porque tuve el privilegio de formar parte del jurado. Esta película, de Tonje Hessen Schei, se centra «en la guerra encubierta de Estados Unidos en Pakistán, caso paradigmático del uso de drones con fines militares. Hay testimonios de primera mano: jóvenes pilotos -reclutados por el ejército en ferias de videojuegos- que cargan con el peso moral de implementar un programa de asesinato selectivo y, también, periodistas y activistas por los derechos humanos.» (Filmaffinity). He recordado esta película al leer que el uso de la IA en los drones conllevaría que « los bombardeos estarían planificados por personas sin apenas tiempo para verificar los objetivos.» Hay frases similares en diferentes artículos. Precisamente una escena impactante de Drone es la de unos campesinos pakistaníes pintando siluetas humanas en el techo de sus casas con la esperanza de que se interpreten adecuadamente. También el testimonio de un arrepentido que había sentido la imposibilidad de parar un ataque ya iniciado cuando había comprendido un error. Podemos leer La muerte por control remoto de R. Montoya. Sí, ahora se da un paso más pero no es algo nuevo. Y lo daños son producto de la crueldad e inhumanidad, no de las máquinas. En marzo de 2024 murieron al menos 23 civiles, 14 niños, en operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército de Somalia con drones turcos. No creo que utilizaran IA. A veces, una imagen positiva nos reconforta. En marzo, miles de personas , bajo el lema Stop al Genocidio, se tumbaron junto al Peine del Viento en Donostia, mientras sonaba la sirena que 87 años antes se escuchó en Gernika. Un dron las grabó. Impactante.

*Activista de Aministía Internacional

Suscríbete para seguir leyendo