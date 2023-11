El Córdoba CF remonta al Atlético Sanluqueño en El Palmar y llega al 'play off'

El Córdoba CF se impuso al Atlético Sanluqueño (1-2) en El Palmar, este miércoles, en partido aplazado de la jornada 9 y tras remontar el gol inicial de Nacho Ramón con tantos de Adilson Mendes y Antonio Casas y firmando una actuación de menos a más. No fue un buen primer tiempo el del conjunto blanquiverde, superado por la presión del conjunto verdiblanco que logró ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, el equipo cordobesista logró igualar con un tanto de oportunismo de Adilson Mendes e irse al descanso con un punto en el zurrón. Tras el paso por vestuarios, Antonio Casas aprovechó un error del local Fernando Román para anotar el segundo tanto.

A pesar del empuje del Atlético Sanluqueño, que fue decreciendo, el Córdoba CF terminó controlando el partido una vez que Isma Ruiz saltó al terreno de juego y llevándose así los tres puntos de El Palmar. Tres puntos que le sitúan en la quinta plaza de la tabla. El sábado, en El Arcángel, el Córdoba CF recibirá al Antequera, cuarto clasificado con un punto más. La nota preocupante para la expedición blanquiverde fue la lesión de Alberto Toril en el tiempo de descuento de partido, aparentemente, por un problema en la rodilla.

Mal primer tiempo

Iván Ania recuperaba a Calderón para el lateral zurdo, con lo que Dragisa Gudelj regresaba al perfil izquierdo del eje de la defensa. Además, el técnico asturiano volvía a dar confianza a José Luis Recio, que sumó su segunda titularidad en la temporada, a pesar de que en la primera el malagueño dejó algo más que dudas y la evidencia de que aún no está en condiciones óptimas para competir. Asimismo, Adilson Mendes también volvió a integrar el once inicial después del doblete en el Cerro del Espino y el portugués devolvió la confianza con un nuevo gol que salvaba al descanso un punto para los blanquiverdes tras un primer acto en el que nada fue lo que se esperaba.

Y no lo fue porque el Córdoba CF, que llegaba a El Palmar con una bala extra para meterse en los puestos de play off desaprovechó la oportunidad. No ya por el resultado, sino por el juego y las sensaciones que transmitía. Estaba claro que este Atlético nada tenía que ver con el Atlético de hace unos días en el Cerro del Espino. El Sanluqueño apretó desde el inicio la salida de balón de los cordobesistas, que tuvieron dos problemas añadidos: el campo no era el ideal para jugar el balón como este Córdoba CF pretende y Recio no es, evidentemente, Isma Ruiz. Entre otras cosas, porque al malagueño le sigue faltando un punto y, aparentemente, los verdiblancos se dieron cuenta desde el inicio, apretando con acierto en la línea de tres cuartos y robando más de un balón, con el que generaron problemas a la defensa cordobesista.

Ya a los siete minutos de juego, uno de esos robos finalizó con un balón a Mwepu, que se marchaba en vertical hacia la portería de Carlos Marín. Carlos Albarrán anduvo listo y fue cerrándole el ángulo al africano, al punto que su disparo, aunque cerca del palo, se marchó fuera. Por cierto, un Mwepu que finalmente pudo disputar el encuentro a pesar de que el Atlético Sanluqueño apeló a la RFEF el horario y día de partido alegando que no podría estar con el conjunto verdiblanco al jugar con su selección, Zambia.

De perfil bajo

En cualquier caso, y a pesar de que el Atlético Sanluqueño funcionaba bien en la presión y recuperación de balón, el encuentro era de perfil bajo, sin grandes ocasiones y con un equipo local que empujaba más y mejor que el visitante. Fruto de ello llegó la segunda ocasión local, en el minuto 19, cuando en un saque de banda a favor del Atlético y una ligera indecisión del sistema defensivo cordobesista propiciaba un disparo de Álex Guti desde dentro del área que se marcha ligeramente desviado.

Poco después llegaba el tanto verdiblanco, que en cierta medid, si no hacía justicia a lo que se veía sobre el campo, sí que explicaba lo que ocurría sobre él. Un error en la salida de balón del Córdoba CF era aprovechado por el equipo de Abel Segovia para robar el balón. Luis Vacas, dentro del área, cedía a Mwepu, pero el corte de Albarrán se marchaba al otro lado del área, en donde esperaba Nacho Ramón, que enganchó de volea el esférico para alojarlo en las redes de Carlos Marín (min. 27).

Se mantuvo el encuentro en la misma tónica tras el gol local, aunque el Sanluqueño parecía esperar algo más atrás al Córdoba CF, circunstancia que aprovecharon los blanquiverdes para mostrarse algo más y verse algo más juego combinativo. No tuvo llegadas claras el equipo de Ania, pero sí logró empatar el encuentro a unos minutos del descanso, con una incursión de Calderón hasta el fondo, cuyo centro fue cabeceado por Carlos Albarrán. Samu Pérez, bajo palos, reaccionó bastante bien y detuvo el disparo a una mano, pero el rechazo fue aprovechado por Adilson Mendes quien, de cabeza también, empujó el esférico a la red para restablecer la igualada en el marcador.

El Córdoba CF lograba recuperar un punto a pesar de tener menos fútbol que el rival y gracias también, al igual que hace unos días, a Carlos Marín. El almeriense se lució con una gran parada a mano cambiada tras un zurdazo de Nacho Goma cuando se cantaba el segundo local en El Palmar (min. 39).

De ahí al final de la primera parte, la misma tónica. Poco fútbol y un Córdoba CF incomodísimo ante la buena presión del Atlético Sanluqueño.

Mejor la segunda parte

De ahí que la salida de vestuarios resultara vital. Cuando el partido aún no se había activado, Antonio Casas lograba el segundo tanto del Córdoba CF tras la octava asistencia de la temporada de Christian Carracedo y la inestimable ayuda del exblanquiverde Fernando Román. De forma sorprendente, el conjunto cordobesista se ponía por delante en el marcador tras un partido más que complicado para el equipo de Iván Ania (min. 47).

El Atlético Sanluqueño, pese a todo, no se dio por vencido, y firmó llegadas a cargo de Nacho Ramón (min. 50) y Mwepu (min. 55), pero sobre todo con una combinación por el centro entre Goma y Vacas que finalizó con la defensa blanquiverde sacando el balón por el fondo (min. 60). No, el Atlético Sanluqueño no se daba por vencido y demostraba que iba a dar guerra hasta el final.

Anduvo unos minutos animoso el conjunto verdiblanco, demasiado para los intereses del Córdoba CF, con más de una llegada inquietante, y quizá por ello Iván Ania se decidió a sentar a Recio y darle el control del mediocampo blanquiverde a Isma Ruiz. Abel Segovia recompuso metiendo a Cortijo por el autor del tanto sanluqueño, Nacho Román y adelantando a Carrasco.

Pareció ganar en el movimiento el Córdoba CF. El partido iba enfriándose paulatinamente, a pesar de que el Atlético Sanluqueño seguía empujando, aunque en la recta final del partido más con corazón que con cabeza. Con ganas, incluso con alma, pero sin tener ideas claras de cómo rematar sobre la portería de Carlos Marín.

En esos últimos 20 minutos de partido se vio a un Córdoba CF que iba abandonando las dudas y lograba crecer, mientras que el Atlético Sanluqueño se iba empequeñeciendo poco a poco. Con la tranquilidad lograda, por fin, el contratiempo le vino al conjunto cordobesista por la lesión de Alberto Toril, que tuvo que retirarse lesionado en el tiempo de descuento.

Pero los tres puntos viajaban para Córdoba para firmar una serie de 14 puntos sumados de los 18 disputados en las últimas comparecencias y para confirmar a este Córdoba CF, ahora sí, como uno de los aspirantes a un puesto de play off de ascenso. Le ha costado 13 jornadas hacerlo, pero el equipo de Iván Ania está en el pelotón de aspirantes a uno de los puestos de privilegio a final de temporada. Que siga ahí y que mantenga el ritmo es el reto a partir de ahora.

Ficha técnica