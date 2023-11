El Córdoba CF en El Arcángel: 30 años del primer partido oficial en el estadio

Tal día como hoy, hace 30 años, el Córdoba CF disputaba su primer partido oficial en un estadio al que todos se referían como Nuevo Arcángel. Lo era, realmente. El viejo había sido derruido por las piquetas y en su lugar se levantó un centro comercial. El fútbol dio un paso al lado: el campo se construyó en la zona de El Arenal. Modernísimo, o eso decían, para la época. Lo raro es que ahora, después de tres décadas, haya quien se siga refiriendo a esta instalación con el mismo adjetivo. Y eso, sinceramente, apesta. Ni es nuevo ni, por lo que parece, se va a renovar. Su inquilino, el Córdoba CF, ha jugado en cinco categorías distintas desde entonces: desde la Primera División hasta la extinguida Segunda B, pasando por la Segunda División, la Primera Federación y la Segunda RFEF.

Ante el Recre

Valentín fue el autor del primer gol blanquiverde en El Arcángel. Lo hizo ante el Recreativo de Huelva, en la jornada 11 del campeonato de Liga 93-94, en Segunda B. El más reciente lo firmó Alberto Toril, también ante el Decano del fútbol español, en la décima cita de la Liga 23-24, en Primera Federación. El destino ha querido lanzar un mensaje en esta efeméride: el Córdoba CF vive en un bucle, buscando su identidad en un hogar en el que vive de prestado y en una categoría que cree no merecer.

¿Qué sucedió aquel día de 1993? El Córdoba CF estaba en su línea. Angustiado por estar en Segunda B, buscaba lo de siempre y como siempre. Aunque en ese curso, el 93-94, quería hacerlo a lo grande. El presidente, Rafael Gómez, armó una plantilla rutilante a golpe de chequera -Loreto, Cuxart, Algar, Somavilla...- y puso al frente a un icono de los años dorados de Primera, Luis Costa. Nada podía fallar, pero...

En la jornada once, el equipo no arrasaba pero tampoco se mantenía lejos de los puestos de arriba. Las matemáticas le concedían sustento teórico para armar teorías grandilocuentes. El club tenía un singular estímulo extra: su nuevo estadio. Ahí quería hacer realidad el lema de la campaña: «Con el Córdoba a Primera». Aún se ven en algunos taxis pegatinas con el eslógan.

Con prisas para todo

Había prisa para todo. Tanta que se inauguró el nuevo El Arcángel con muchísimas dudas. El arquitecto de la obra, el jerezano Javier Ollero, lo dejó claro el 5 de noviembre, a dos días de convocar a los aficionados en el nuevo estadio: «No reúne las condiciones de seguridad». Ollero, al que flanqueaban el teniente de alcalde de Urbanismo, José Rafael Navarro; el presidente del Córdoba CF, Rafael Gómez, y el presidente de Finacom (empresa promotora de la instalación), Rafael Galea, alegó en esa apocalíptica intervención, dadas las urgencias por dar uso al nuevo recinto deportivo, que aún era «una obra inacabada». Pero nada, sin problema. Allí se montó el partido y el público acudió en masa. Córdoba-Recreativo de Huelva, derbi andaluz.

La celebración de Valentín corriendo desaforado hacia la grada quedó como una escena icónica del cordobesismo. "Me acuerdo de que todos teníamos muchísimas ganas de jugar. De inaugurar ese estadio. El ambiente que había en Córdoba. Se veía por las calles horas antes del partido cómo iba la gente por toda la Ribera y se llenó el campo. Una gran ilusión porque en el vestuario comentábamos un poco quién jugaría y quién marcaría ese primer gol en El Arcángel. Tuve la oportunidad de ser yo y comentamos los jugadores, un poco entre bromas, que no había dado demasiado tiempo para que nadie se me pudiese adelantar", recordaba Valentín en una entrevista con este periódico en el vigésimo aniversario de aquella jornada.

Lo que pasó después

Loreto (2) y Nandi completaron el marcador de 4-0 en una tarde de felicidad y alivio. En el Córdoba jugaron Lobato, Algar, Ballester (Paco Pérez, 67’), Ortega, Luna Eslava, Herrero, Valentín, Ortiz, Loreto, Carrasco y Nandi (Cuxart, 76’). José Miguel Ortega fue el primer blanquiverde que ejerció como capitán. Los 15.000 espectadores dejaron en taquilla 9 millones de pesetas (54.091,09 euros).

¿Y qué fue del Córdoba después de aquella formidable tarde? Al entrenador, Costa, le echaron cuatro semanas después. Luego llegó al canario Álvaro Pérez, que duró catorce partidos. Los últimos siete fueron responsabilidad de Verdugo -el apagafuegos oficial de Rafael Gómez- y el equipo quedó séptimo.