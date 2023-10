El Córdoba CF sufre para ganar a un rocoso Recreativo (1-0)

El Córdoba CF superó casi en el límite del tiempo reglamentario al Recreativo de Huelva (1-0) con un gol de cabeza de Alberto Toril que resolvía un encuentro planteado por el Decano desde la rocosidad defensiva y la seriedad táctica que se le atragantó al equipo de Iván Ania, que apenas inquietó el área blanquiazul a lo largo de los 90 minutos y que justo al borde del final lo solucionó el conjunto blanquiverde con un gol fabricado por dos hombres que llegaron al partido desde el banquillo: centro de Álex Sala y cabezazo de Alberto Toril para mantener la fortaleza del Córdoba CF en casa.

Un clásico, pero de bronce

Hacía 26 años que el Córdoba CF y el Recreativo de Huelva no se enfrentaban en El Arcángel en la tercera categoría del fútbol español. El coliseo ribereño estaba en aquel 1997 nuevo, casi a estrenar, y pese a todo ya parecía un estadio vintage. Por hacerse una idea, en aquel Recreativo entrenado por Joaquín Caparrós jugaban los exblanquiverdes Rodolfo, Espejo o Rafa Navarro. Vinieron después tiempos buenos para el Decano del fútbol español. Y para el Córdoba CF. Tiempos que también ya pasaron, porque en las últimas temporadas ha habido no poco sufrimiento. Sin ir más lejos, la campaña en la que el Córdoba CF cayó a la cuarta categoría, 36 años después, el Recreativo lo hizo nada menos que a la quinta. Por ello se entiende la efusividad del millar largo de seguidores recreativistas que se dieron cita en El Arcángel, con sus dos ascensos consecutivos en el bolsillo en las dos últimas campañas. Sólo hay que recordar cómo inició el conjunto blanquiverde y sus seguidores la pasada campaña para entenderlo.

No quiere decir que el Recreativo sea sólo un equipo animoso, que también, sino que es un conjunto muy ordenado, muy bien organizado y con la idea más que clara. Con Josiel por delante de la defensa y mutando un 1-4-1-4-1 en un 1-4-1-3-2 en función de la posición de De la Rosa. Abel Gómez tiene claro que los objetivos se consiguen en esta o en cualquier Liga desde el concepto defensivo de los equipos y el trabajo que realiza su Recreativo es más que serio, efectivo, sin grandes alardes, pero logra su objetivo: no sólo el rival apenas se acerca a Rubén Gálvez, sino que cuando lo hace llega muy desequilibrado, sin ningún balón en clara ventaja.

Lo sufrió el Córdoba CF, sobre todo en la primera parte. El conjunto blanquiverde continúa transmitiendo la sensación de ser un equipo con muchas tareas pendientes por delante. No sólo en construcción de la plantilla -habrá que ver aquel remanente veraniego cómo se utiliza en el mercado invernal-, sino también en la construcción del equipo, algo de lo que es responsable un Iván Ania al que parece faltarle siempre algo. Defensivamente, no es este Córdoba CF un equipo que deje absolutamente tranquila a la grada -ni a nadie, nos atreveríamos a decir- y, ofensivamente, este Córdoba CF es un equipo al que le falta el último pase. Quizás le falte trabajar más y mejor las llegadas, generar más caminos para generar peligro. Si el Córdoba CF de hace un año era un equipo eminentemente exterior, el actual no se puede decir que sea un Córdoba CF que destaque en algo.

Sí, Adilson tuvo llegadas ante el Recre finalizadas con disparos desviadísimos y forzados o con centros a ninguna parte. Christian Carracedo, ni eso. Podría pensarse que esa pérdida de poder exterior la ganó el conjunto blanquiverde con mayor llegada por dentro. Pero tampoco. Ania se decantó por Kuki Zalazar en detrimento del sancionado Kike Márquez, pero el uruguayo apenas se hizo ver en los primeros 45 minutos con dos disparos desde la frontal y un balón raso de Albarrán al que no llegó por milímetros en el área pequeña. Isma Ruiz confirmó que su partido ante el Mérida no fue tan brillante como para merecer la titularidad y sentar a Álex Sala y a Diarra se le desgastó en labores de trabajo sin balón, que se quedaron algo condicionadas con una amarilla a los ocho minutos de juego.

Atragantado

Total, que al Córdoba CF se le volvió a atragantar un equipo ordenado defensivamente, que no metido atrás descaradamente, ni mucho menos. El Recreativo manejó bien los conceptos defensivos y el Córdoba CF apenas le dejó salir a la contra en el primer acto, ya que lo más destacado del Decano fue un disparo desde el centro del campo de Luis Alcalde que a punto estuvo de sorprender a Carlos Marín y un movimiento de Caye Quintana que provocó problemas a la zaga blanquiverde.

Lo más preocupante para el Córdoba CF llegado el descanso es que el partido parecía discurrir más por los cauces que le interesaban al Recreativo que hacia los intereses blanquiverdes, ya que en los locales lo único que funcionaba con más o menos nivel era su banda izquierda, con unos activos Calderón y Adilson, aunque alejados del acierto final. Iván Ania se iría a vestuarios lamentando una llegada de Adilson, solo ante Rubén Gálvez, que sacó el balón de los pies del extremo blanquiverde. Abel Gómez lo hizo feliz: el Córdoba CF no había disparado entre los tres palos en el primer tiempo.

Algo añadido hay que alabarle a este Córdoba CF: que mantuvo la presión alta, bastante efectiva, hasta bien entrada la segunda mitad. Abel Gómez dio entrada tras el descanso a Iago Díaz en sustitución de De la Rosa y el conjunto blanquiverde parecía buscar un pelín más los pasillos interiores, que desechó en el primer acto. Eso sí, Kuki Zalazar siguió poniéndoselo fácil a Josiel en su marcaje, ya que al uruguayo le faltó mayor movilidad a lo largo de todo el encuentro. Mejoró el mediapunta con la entrada al campo de Simo y Alberto Toril, que relevaron a Adilson y a Antonio Casas. Aumentaron las opciones en el ataque blanquiverde y si bien el aumento de la peligrosidad no fue excesivo, al menos sí hubo mayor variedad. El Córdoba CF dejó de ser tan previsible y, de hecho, generó la mejor ocasión en todo el partido, con una incursión de Calderón aprovechando un espacio generado por Simo, que pilló descolocado al Recreativo. El de Paradas conectó con un pase con Kuki Zalazar, que se giró para disparar. Su tiro fue salvado por una gran mano de Rubén Gálvez (min. 76).

Los recién salidos, clave

La banda izquierda se le terminó al Córdoba CF en el momento en el que Calderón pidió el cambio por un problema físico, por lo que el conjunto blanquiverde buscó a un caso inédito en la segunda parte Christian Carracedo. Pero estaba claro que si el Córdoba CF podía desequilibrar el marcador era por el único lugar que había desequilibrado en el campo: la izquierda. Y ahí apareció Álex Sala para correr pegado a la cal al mejor estilo de Ryan Giggs. El mediocentro blanquiverde corrió hasta el fondo y colocó un centro tenso y medido en la cabeza de Alberto Toril, que martilleó abajo y ajustado al palo, imposible para Rubén Gálvez.

El Arcángel estalló de júbilo, ya que apenas quedaban dos minutos para que finalizara el tiempo reglamentario y el Córdoba CF había mostrado hasta ese momento incapacidad para superar a un bien plantado Recreativo.

Ficha técnica