La contracrónica del Córdoba CF - Recre | ¿Volveremos a ser lo que fuimos, hermano?

Se saludaron con gesto serio, luciendo las mismas camisetas -con el nombre de Prieto y el número 18- y sobrecogiéndose ante los sones del himno y el minuto de silencio más conmovedor en El Arcángel. Dragisa Gudelj y Rubén Gálvez, los capitanes, depositaron un ramo de flores y una camiseta en el centro del campo. Dolor y memoria. Luego, el estruendo del fútbol en un Córdoba-Recre que se ha visto ya treinta veces aquí y otras tantas y una más en la vecina localidad andaluza Las dos porterías las defendió en las décadas de los sesenta y los setenta Miguel Ángel Molina, que falleció esta semana dejando un legado en el cordobesismo: el onubense ha sido el meta que más veces defendió el escudo blanquiverde entre los palos.

Fue un pleito entre hermanos, un clásico con aroma de otros tiempos y en el que varias generaciones de cordobesistas pueden contar sus vivencias: los abuelos rememoran el ascenso a Primera, los padres rescatan las batallas en aquella Segunda B de los 90 y los milenials se acuerdan de aquella campaña en la que pelearon codo a codo por subir a élite a mediados de la pasada década. A ambos les ha pasado de todo, pero ahí siguen. Inmortales.

Objetivo: salir de aquí

Si se enmarca su situación actual en el contexto más amplio de su historia, tanto el Córdoba CF como el Recreativo de Huelva tienen motivos contundentes para deprimirse y hacerse preguntas incómodas o directamente hirientes. Algo -malo, obviamente- han tenido que hacer para verse metidos en este embrollo: empotrados en la Primera Federación, lampando por salir cuanto antes de aquí para meter la cabeza en el mapa del fútbol profesional.

Ambos están lejos de lo que fueron un día que se pierde en el calendario, pero su estado es bastante mejor al de su pasado más reciente. En El Arcángel se vivió, por primera vez, una temporada de Liga en la cuarta categoría del país. En el Colombino fueron aún más allá: llegaron a caer a la quinta división, la Tercera RFEF, el fondo del fondo en la vida del Decano. De hecho, su última visita a El Arcángel fue para medir sus fuerzas con el filial blanquiverde. Cuando uno ha pisado el infierno, cualquier otro sitio le parece mejor.

A derribar el muro

Ania tiró de Adilson Mendes y sus diabluras para apuñalar por el extremo a un Recre de corte aguerrido, construido con modestia y tiento. El portugués se dejó ver mucho, pero en su mejor ocasión en la primera parte estrelló la pelota en una valla publicitaria poco antes del intermedio. Ese gol quizá hubiera cambiado todo el escenario, pero es lo que hay.

No están ni el Córdoba ni el Recre para encallarse en por qué no se hizo tal o cual cosa. Esto es Primera RFEF y lo que cuenta es la perseverancia y una actitud estoica. Todos tienen sus imperfecciones. Ya no quedan intocables: unas horas antes habían perdido su condición de invictos el Castellón y el Ibiza, los últimos que presentaban un expediente sin manchas. El Córdoba, que arrancó horrible, está con sus opciones. Este campeonato da segundas oportunidades. Y hasta terceras y cuartas. Lo dicho: no hay que desfallecer.

Si van 13.374 personas al estadio un domingo a la caída de la tarde es porque hay algo allí. Sentimiento, mucho; fútbol, más bien poquito si nos atrevemos, que es mucho atreverse, a etiquetar así solo a lo que resulta vistoso o a lo que se acerca estéticamente a lo que se supone que hacen los grandes equipos del mundo. Un Córdoba-Recre como el que se vivió en El Arcángel es uno de esos partidos que engrandece el fútbol. Solo los disfrutan quienes los padecen. Lo resolvió, a falta de dos minutos, Alberto Toril con un testarazo que enloqueció a todo el estadio. Un 1-0 y para casa entre sonrisas y con ganas de hacer cuentas.