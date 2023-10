"Que el objetivo del Córdoba CF se cumpla o no se hace en mayo, no ahora"

La conversación se produce horas antes del encuentro en Algeciras, después de una semana de normalidad en los entrenamientos, por fin, tras los problemas que tuvo en el tendón de Aquiles. José Luis García del Pozo 'Recio' quiere volver a los terrenos de juego, pero no para disputar unos minutos, sino para verse de nuevo como futbolista, para que los demás, sus compañeros, le hagan sentirse importante, como aquellos años del mejor Málaga que se recuerda en décadas o del Granada de un ex del Córdoba CF, Lucas Alcaraz. El fútbol es fútbol, en Primera o Primera Federación y Recio pretende demostrarlo en el conjunto blanquiverde, en el que está llamado a asumir un liderazgo que, por edad por trayectoria, le pertenece.

Con varios ex del Córdoba CF

¿De dónde viene el apodo de Recio?

Lo de Recio viene de mi tío, que fue futbolista del Málaga en los años 80. Entonces, cuando yo entro al Málaga en benjamines... Mi tío jugó en el Málaga. Y entonces, cuando entro en benjamines en el club, en el Málaga, con 10 años, pues el entrenador que tuve conocía a mi tío. Entonces, de ahí empezó a llamarme Recio y hasta el día de hoy. Ya se me quedó. No lo tengo en el DNI, pero bueno, algo de sangre y Recio tendré (sonríe). Al final, el segundo apellido es de mi padre. Algo supongo que tendré.

Estuve viendo sus inicios en aquel Málaga que crecía hasta llegar a Champions, con Pelegrini y también repasé su conexión con gente relacionada con el Córdoba CF, como Edu Ramos o Charles, en el Málaga, o Lucas Alcaraz, en el Granada.

Con Edu Ramos no jugué tanto, no coincidí tanto, porque cuando llega Manuel –Pelegrini-, creo que no contaba con él, es que no recuerdo bien cómo fue, se tuvo que ir, pero con Charles sí, con Charles estuve tres años, o dos, dos años y medio, dos años o tres años, y la verdad que guardo muy buenos recuerdos de él. Me parece un jugadorazo, me parece un delantero de los que siempre quiero tener en mi equipo, porque es un guerrero y es un tío que siempre lo da todo, un incordio para los centrales del equipo contrario, y la verdad que me llevo muy bien con él y le tengo mucho cariño. Y luego, Lucas Alcaraz ha sido una persona muy importante para mí, porque con 21 años y cuando tuve que salir cedido del Málaga, porque quería ser más protagonista o quería sentirme más importante, pues ir a un equipo de Primera División y jugar tantos partidos en un año y medio no es fácil. Él me dio esa continuidad, esa confianza y lo pude hacer.

Y ganar en Los Cármenes a todo un Barcelona.

Sí, sí, ganamos 1-0 y el año de antes, el primer partido de Lucas Alcaraz, también debutando con nosotros, ganamos 1-0 al Real Madrid, le ganamos 1-0 y al año siguiente, con gol en propia puerta de Cristiano Ronaldo. Al año siguiente vino el Barcelona, y además un partido muy importante para nosotros, porque no sé si quedaban seis o siete partidos para terminar la Liga, y ellos se estaban jugando el título de Liga, pero nosotros no estábamos jugando el descenso, y conseguimos ganar el partido. Para nosotros fueron tres puntos vitales.

¿Cómo llegó al Córdoba CF? ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo es el proceso de jugar 250 partidos en Primera y pensar: “Me voy a Primera Federación”?

Porque mira… Yo iba buscando un sitio donde tuviera ilusión, quería dar el paso a un club, a un lugar donde yo tuviera ganas de ir. Y que tuviera esa ilusión, que es lo que allí en Chipre me costó mucho, y es lo que me hizo parar durante todo el tiempo. Paré meses y necesitaba recuperarme mentalmente. Tuve alguna cosa en enero del año pasado, bueno, de este año pasado, para haberme ido a algún club de Segunda y dije que no, porque no me veía bien mentalmente. Yo soy una persona que hago las cosas y las siento de verdad y si puedo dar lo mejor de mí. Soy una persona que me gusta competir y me gusta ser, como te digo, una persona muy competitiva y encontrarme bien y, bueno, en ese momento decidí parar y lo que venía encontrando o lo que quería buscar este verano era un sitio que me diera esa ilusión por volver a jugar y en cuanto supe del Córdoba CF no me lo pensé. Fue el representante el que se pone en contacto, que tiene relación con Antonio –Fernández Monterrubio- en este caso y, bueno, me lo propuso el representante y en cuanto me lo propuso le dije que sí, que ya hablaríamos de tema contrato o lo que fuera, pero que yo quería venir aquí. Lo considero un lugar perfecto, un lugar que está cerca de mi casa, un club con peso en la categoría. Soy nuevo en esta categoría yo también y tengo que aprender cosas, pero creo que es un club grande en la categoría y un club que merece estar evidentemente más arriba de lo que está. Entonces, bueno, era un reto, un sitio donde yo tenía ganas de venir y ya en cuanto luego se pusieron en contacto Antonio conmigo y Juanito en este caso, pues no tuve más que pensar y decidí firmar, decidí venir para acá y bueno, muy contento.

No podemos pecar de ser un equipo al que los demás nos vean como “sí, esta gente juega muy bien, esta gente quiere ser protagonista, pero a la mínima nos encerramos, les metemos un gol en cualquier fallo que tengan, en cualquier jugada”.

¿En qué punto se encuentra físicamente? Tiene el alta médica, pero ahora hay que engrasar un poco la máquina para estar en un mínimo de... Para estar de inicio, vamos.

Bueno, no lo sé, no me quiero poner… Es verdad que no me quiero poner fecha porque bueno, cuando mejor me estaba encontrando y había jugado el último partido de pretemporada en Linares y ya estaba acumulando minutos y tal, pues bueno, me vino lo del tema del tendón de Aquiles. Al final es jodido y hay que tener mucho, mucho cuidado. Empecé con las molestias fuertes dos o tres días antes del partido del Ibiza, del primer partido de liga y bueno, estuve renqueando durante seis o siete días, hasta que decidimos parar, porque al final me podría haber hecho daño de verdad y eso sí que hubiera sido más jodido. Hicimos bien, paramos a tiempo y bueno, la verdad es que me encuentro mucho mejor de la lesión primero, que es lo que me preocupaba, que es lo que yo quiero: estar bien. Luego, una vez que esté bien del tendón y esté bien de la lesión, pues el ir cogiendo el tono físico y volviendo a coger el ritmo. Primero de entrenamiento con los compañeros, como estoy haciendo durante estas últimas semanas y luego, en los partidos, pues ir cogiendo minutos. Pero no me pongo una fecha, sé que la temporada es muy larga, sé cómo son estas categorías, aunque no las conozco, pero bueno, se parece mucho a la Segunda División y sé que son temporadas donde al final los objetivos se consiguen los últimos tres o cuatro meses, siempre llegando bien posicionados a esos últimos meses de competición. Creo que se pueden hacer cosas y bueno, yo lo que quiero es estar bien y cuando juegue, que pueda estar en mi plenitud y ese es el objetivo que tengo y lo que quiero dar para ayudar al equipo lo antes posible.

Todos decimos que este Córdoba CF, con Recio, será otro equipo. Que el fichaje, así con mayúsculas, del verano fue el suyo.

Sí, sí, está bien, pero como tú dices, con seguridad y dando pasos para estar bien. Soy consciente, como hemos hablado antes, que cuando un jugador a lo mejor de una experiencia ya como yo tengo, de una trayectoria, pues da el paso de jugar en Primera Federación, en este caso en un gran club como es el Córdoba CF, pues siempre hay expectación. Yo, bueno, estoy acostumbrado porque al final he jugado en el equipo de mi ciudad, de Málaga, durante muchísimos años y bueno, es un sitio parecido en cuanto a masa social, de afición, de club y bueno, yo lo que quiero es eso, estar al 100%, ayudar al equipo, dar lo que yo sé que puedo dar al equipo dentro del campo, ahora afuera, lo que me toque también aportar y lo que me toque dar. Pero sobre todo, estar preparado para cuando pueda jugar y pueda ayudar al equipo dentro, que pueda dar lo mejor de mí y dar al equipo esa experiencia que yo sé que le puedo dar. Ojalá pues entre todos podamos hacer un buen año y podamos hacer cosas bonitas, que yo creo que hay una buena plantilla y hay un buen grupo.

Todos los jugadores miran desde fuera qué compañeros pueden combinar mejor con el juego de uno. ¿Ha visto alguno en el campo que le llame la atención de esa manera? Muchos pensamos que jugando con tres en el mediocampo, usted, Diarra y Sala, el equipo podría funcionar bien.

Bueno, a ver, no a nivel, no quiero individualizar, pero sí que es verdad que por las características que tiene el míster de jugar, creo que podemos tener buenas conexiones por dentro, creo que debemos de ser un equipo que sea protagonista. También viendo al rival que tengas enfrente, hay que saber leer los momentos del partido, evidentemente, pero que creo que tenemos jugadores por dentro, en este caso, en el medio, incluso en la media punta, jugadores con buen pie y donde yo creo que es muy importante, porque ahí debemos de manejar en muchos momentos los partidos. Creo que la idea del míster se asemeja mucho a lo que yo quiero en este caso como jugador y a lo que quiere el equipo, porque al final los jugadores que se fichan o el perfil del jugador que se ficha son en base a lo que vas a plantear durante la temporada y a lo que quiere el entrenador. Creo que en ese sentido hay buenos jugadores para hacer lo que realmente nosotros queremos.

Generalmente, equipos que aspiran a jugar con mucha posesión suelen empezar con problemas defensivos casi siempre. Parece que este Córdoba CF también.

Lo hemos hablado, eso lo hemos hablado, que no podemos pecar tampoco de ser el típico equipo que los demás nos vean como “sí, esta gente juega muy bien, esta gente quiere ser protagonista, pero al final a la mínima nos encerramos y a la mínima les metemos un gol en cualquier fallo que tengan, en cualquier jugada”. Y ya luego los partidos te cuestan mucho trabajo. Entonces, eso es algo que hemos comentado. Es totalmente compatible ser protagonista con balón, pero luego ser un equipo sólido, un equipo perro, un equipo fiable sin balón. Eso creo que en estos últimos partidos precisamente a lo mejor no se ha visto esa frescura con balón, tanto en Alcoy como el otro día contra el Recreativo Granada. O no se ha visto un equipo tan fino con balón, sin embargo hemos dejado dos porterías a cero, que era una cuenta pendiente que habíamos hablado. Una cosa que teníamos que mejorar, porque no puedes encajar goles en todos los partidos. Nos hablamos justo antes del partido de Alcoyano, que te tiene que valer muchas veces con un gol para sacar tres puntos. Y justamente en Alcoy hicimos eso. Entonces, creo que en ese equilibrio que tengamos con balón y sin balón va a estar la clave. Y con balón se han demostrado en muchas fases de partido que el equipo está capacitado. Como te he dicho, se ha fichado un perfil de jugadores para hacer eso. Pero luego, sin balón, hay que ser un equipo con un empaque bueno y un equipo sólido y reconocible. Creo que en estos dos últimos partidos (antes del duelo en Algeciras), por lo menos aparte de ganar, que es muy importante después de dos derrotas seguidas, era encontrar esa solidez en defensa.

Llamó mucho la atención que con el poco tiempo que llevaba, apenas días, fuera uno de los capitanes. No recuerdo un caso así en el Córdoba CF, quizás alguno, pero pocos.

Bueno, al final fueron votaciones de la plantilla. Es verdad que no llevaba mucho tiempo en el vestuario, pero bueno, es un orgullo para mí que compañeros me vean como un referente en ese sentido y que yo les pueda aportar dentro del vestuario. En este caso, ahora mismo desde fuera, pues cosas importantes. Bueno, es una plantilla joven también, una plantilla donde hay muchos jugadores que no superan los 24 o 25 años. Es algo que también me sorprendió a mí, evidentemente, porque llevaba dos o tres semanas en el vestuario. Es un motivo de orgullo y que los compañeros te quieran como referente, en este caso entre los capitanes, pues jugadores que tengan peso dentro del vestuario y que confíen en nosotros, pues es importante.

¿Puede realmente disputar el play off el Córdoba CF?

Eso lo va a marcar el verde. Es que a mí… Por eso no hemos hablado nunca de objetivos. Yo creo que si algo tenemos que tener este año es mucha humildad y los pies en el suelo. Creo que tiene la experiencia este mismo equipo de lo que pasó el año pasado. Pero esa experiencia que se vivió el año pasado de mala manera durante los últimos meses tiene que servir también como experiencia para saber lo que es esta categoría. Y para saber que los objetivos no se cumplen ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Los objetivos se cumplen en mayo, a finales de mayo en este caso. Y que creo que hay que tener un equilibrio y creo que pasarán momentos malos durante la temporada a nosotros. Ahora, el inicio no fue lo mejor que deseábamos y luego encadenamos dos victorias seguidas. Momentos malos los van a pasar todos los equipos, de perder tres partidos o perder dos partidos seguidos. Eso les va a pasar a todos los equipos durante la temporada, incluso varias veces. Entonces, ahí es donde va a estar la clave de lo que queramos ser. De ser un equipo que afronte esos problemas y esos momentos como bloque y como un equipo sólido o de lo que pasó el año pasado. Entonces yo creo que esa experiencia la veo positiva para los jugadores que estaban el año pasado aquí. La veo bien porque saben lo que es la categoría y saben que ni aunque ganemos cuatro partidos seguidos o cinco partidos seguidos -más allá de lo que se pueda hablar fuera- van a quedar entre los dos primeros. Ni aunque pierdas tres partidos seguidos ya no van a tener opciones de jugar play off, no van a tener opciones. Creo que esto es muy largo y hay que disfrutar de cada partido y, como se dice, es un tópico pero es la verdad. Partido a partido y, bueno, ahora nuestro objetivo es ir al próximo encuentro y hacerlo bueno. Creo que si somos capaces de encontrar ese equilibrio que te digo, con los jugadores, la juventud que hay, la gente con hambre y ese grupo bueno que tenemos, se pueden hacer cosas. Pero eso nos lo va a ir marcando el verde y el día a día.

No me resisto a hacerle la pregunta. Tras 250 partidos en Primera, ¿nadie le dijo este verano: “Jose, de verdad que te vas a ir a Primera Federación?”.

Bueno, eso puede ser gente un poco más lejana a mí, más gente conocida que de amigo a amigo. Mi círculo cercano no, en ningún momento, ellos sabían lo que yo buscaba, como te he explicado, antes ellos sabían lo que yo quería, lo que quería era un sitio donde me daba igual la categoría. Lo que quería era un sitio donde yo sintiera que tenía ilusión por ir y donde yo viera que era un reto bonito e ilusionante. Entonces, tanto a mis padres en este caso, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a mi hermano, no les sorprendió la decisión que tomé. Y además porque también tenía muchas ganas ya de empezar, tenía ganas de sentirme otra vez futbolista y de volver a empezar. Y de hacer lo que llevo haciendo toda mi vida.

¿Se encuentra bien en el club, con esa ilusión que esperaba tener?

Sí, sí, además estamos muy a gusto, tanto yo en este caso como mi mujer, mis hijos, la verdad que estamos encantados con la ciudad, con el club. Ahora sólo queda que individualmente pueda ir cogiendo la forma, pueda ir ayudando también al equipo, como te he comentado antes, dentro del campo y bueno, ojalá sea un año bonito. Eso también lo van a ir marcando, evidentemente, los resultados. Pero creo que hay que disfrutar del proceso, disfrutar de cada momento y ser consciente, como te vuelvo a repetir de que el objetivo, se cumpla o no se cumpla, se hace en mayo y no ahora.