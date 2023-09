El Córdoba CF busca ante el filial de Granada su primera victoria en El Arcángel

No es prisa -que también- sino necesidad. Ante las actuales circunstancias, resaltar la trascendencia de los puntos que disputa el Córdoba CF ante el Recreativo Granada es tan superfluo como insistir verbalmente en el objetivo que todo el cordobesismo tiene en la mente pero que, por razones de estrategia y de protección mental, en la cúpula del club no se nombra en la esfera pública. «Hay que ganar y hay que hacerlo ya», dijo, tajante, Iván Ania a propósito del partido que los suyos juegan ante el filial del club nazarí. Están en casa, ante su gente, en El Arcángel. Y ya han perdido sus dos primeros partidos, ante el Ibiza (2-3) y el Linares (0-1). Poco más hay que añadir.

Alivio y nueva moral

En la casa blanquiverde ha entrado esta semana una brisa de alivio. El triunfo en El Collao ante el Alcoyano, en un pleito que venía marcado por la alta dosis de inquietud de dos derrotas seguidas, ha servido para dar crédito al discurso y a la propuesta de un Córdoba que irá sin miramientos a vencer al Recreativo Granada, que aborda con el descaso propio de los filiales una tercera salida temible: fue capaz de sacar un empate en Linares (0-0) y en La Rosaleda, en un escenario de ambiente y presión que muchos de los chavales de la escuadra granadinista vivían por primera vez, sucumbieron por un claro 3-0.

El factor Arcángel puede pesar esta vez. En ello confían en el club, que aguarda una buena entrada de público -superior a las diez mil almas- para abordar la pelea por tres puntos fundamentales por todo. Darían algo de lustre a la clasificación, que ahora presenta un aspecto poco seductor para el aficionado blanquiverde,y principalmente reforzarían el papel de aspirante con fundamento a algo más que vagar por el campeonato a la espera de una oportunidad. Es la hora de ese Córdoba protagonista que en medio de los calores del verano -que, por cierto, no se terminan de marchar- prometían los jefes en sus comparecencias ante los medios. Con seis puntos sobre quince y un par de pifias caseras, hay ganas de ver algo más.

Ania busca la fórmula

Iván Ania ya lo atisba, aunque aún no ha terminado de encontrar la fórmula adecuada para que el caudal de situaciones de gol que generan los suyos termine en algo más que amagos y manos a la cabeza. De momento, el asunto de dejar la puerta a cero ha ayudado. En Alcoy lo logró y se llevó el triunfo. Ahora, ante un Granada que cuenta con «talento» y algunos jugadores desequilibrantes -el técnico asturiano señaló directamente al extremo Pablo Sáenz en su última rueda de prensa-, tratará de conservar sin mácula su portería y ser el primero en abrir en marcador.

«Para nosotros es muy importante hacerlo, porque nos sentimos cómodos con el balón y el rival se abre», explicó Ania. Mientras busca ese escenario ideal, también tendrá que estar preparado parahacer frente a lo que venga. Como un tanto rival por despiste o una expulsión tempranera. Ya saben de qué va eso y ahí tendrá que salir el oficio de un Córdoba que, en su casa, está destinado a mandar.

Sobre el once, Ania no dio pistas en las vísperas. No se prevé, no obstante, ningún tipo de revolución. La inclusión en el centro de la defensa de Carlos García al lado de Gudelj obedeció a una estrategia para ganar duelos por alto en un campo pequeño como El Collao. «y salió bien», resaltó el técnico cordobesista. Si mantiene al cedido por el Cádiz o devuelve el sitio a Lapeña es algo que está por ver, como la identidad de los extremos o algún retoque en el mediocentro, donde Álex Sala tiene cuatro amarillas y está amenazado de sanción. Diarrá parece intocable y podría dosificar con Cristian Delgado. Sean quienes sean, la misión es clara.