El Córdoba CF también cae en El Arcángel ante el Linares Deportivo

El Córdoba CF debe decidir si quiere ganar los partidos en la grada o donde dan de verdad los tres puntos, sobre el terreno de juego. Este Córdoba CF continúa mostrando demasiados rasgos de inmadurez, por no hablar de su desesperante endeblez defensiva. A este Córdoba CF le siguen faltando detalles en forma de intangibles, esas características añadidas que tienen determinados futbolistas y que no se ven, no se atisban en ninguno de los componentes del actual plantel cordobesista. O quizá su técnico no ha conseguido sacarlos. En ocasiones esas virtudes las dan los años, en otras es el carácter. Pero sea como sea, al menos en estas primeras cuatro jornadas, no se ven en ningún jugador blanquiverde, un argumento que se desarrollará en las próximas jornadas porque, nos tememos, volverán a echarse en falta más de lo debido.

El caso es que el Córdoba CF cosechó su segunda derrota consecutiva en El Arcángel en el corto recorrido liguero andado hasta ahora y se queda en tan sólo tres puntos sumados sobre los 12 primeros. El gol de Llorente, antes de la hora de juego, en otro alarde de irresponsabilidad defensiva del Córdoba CF, bastó al Linares Deportivo para llevarse los tres puntos. Cuando los blanquiverdes sí que pusieron algo de veneno a sus ataques se toparon con Samu Casado, que tuvo tres intervenciones de mérito y consiguió que el conjunto azulillo se llevara la victoria de El Arcángel. Cuatro cambios El Córdoba afrontó el encuentro con cuatro cambios con respecto al último compromiso liguero, saldado con derrota en San Fernando y que apretaba las tuercas a los blanquiverdes ante los azulillos. Carlos Marín regresaba a la portería, Kuki Zalazar relevaba en la mediapunta al sancionado Kike Márquez, mientras que el técnico blanquiverde añadía dos novedades más: Carlos García reemplazaba a Adrián Lapeña como pareja de Gudelj en el eje de la zaga y Adilson Mendes partía desde la izquierda en lugar de Simo Bouzaidi. Por su parte, Óscar Fernández elegía el mismo once que ganó hace siete días en Linarejos al Real Madrid Castilla, un equipo que lograba controlar al Córdoba CF durante el primer cuarto de hora de encuentro. Cierto que los blanquiverdes llegaban con cierta facilidad por banda, sobre todo por la izquierda, pero los azulillos lograban acorazar el pasillo central con muy buenas ayudas por parte de Rodri y de sus extremos, por lo que los múltiples centros se quedaban en eso: nada más que centros que no encontraban su objetivo final y, por lo tanto, no generaban peligro, a lo sumo, un rumor en la grada y poco más. Apenas un disparo altísimo y desviado de Diarra y otro sin encontrar destino de Casas fue el balance cordobesista en ese primer cuarto, mientras que Mawi puso algo de zozobra en la grada de El Arcángel. Diarra pone picante Un cabezazo de Diarra tras una saque de esquina calentó el ánimo de los locales, ya que a partir de ahí y durante 20 minutos el Córdoba CF logró dar una vuelta de tuerca más en su afán de buscar la portería azulilla. Si no era asedio se le parecía, aunque lo cierto es que Samu Casado se empleó sólo una vez a fondo (min. 34) a disparo de Kuki Zalazar, que desvió a córner. Poco antes también intervino el portero visitante, pero el disparo del mediapunta blanquiverde resultó muy flojo, demasiado mordido. Tras ese saque de esquina el Córdoba CF volvió a firmar una buena jugada de ataque con disparo final de Álex Sala, que parecía ser el cornetazo final de los cordobesistas (min. 35), ya que a partir de ahí y tras diez saques de equina, a los locales parecía faltarles el resuello. Justo antes del descanso el Linares Deportivo volvió a aparecer por el área cordobesista media hora después de la última ocasión y un cabezazo de Molina y un disparo de Pepe Mena dieron trabajo a Carlos Marín. En cualquier caso, el último intento de agresión lo firmó el equipo de Iván Ania con una jugada en la que Antonio Casas se buscó la vida, literalmente, para generarse un mínimo de ángulo para sacarse un disparo que se marchó alto. Llegaba el descanso con un Córdoba CF que había generado más fútbol que peligro real y un Linares al que se le vió, posiblemente, más sereno de lo que podía esperarse en el minuto 1. Faltaba en los locales más llegada y presencia por dentro (por parte de Diarra y Zalazar) y mayor equilibrio entre las dos bandas. La segunda parte se inició sin cambios por parte de ninguno de los contendientes y el primer cuarto del segundo acto sirvió para comprobar que el ritmo blanquiverde no iba a ser el mismo, lógicamente, y que el Linares Deportivo se iba a encontrar más cómodo. De hecho, los azulillos salieron en esa segunda mitad con la intención de tener y tocar más el balón, lo que dejó al Córdoba CF prácticamente sin presencia atacante en ese principio de la segunda mitad. Es cierto que el balón que golpeó en la frontal Pepe Mena (min. 54) apareció en la estación de servicio del centro comercial El Arcángel, pero era un hecho que el partido había cambiado completamente con respecto a lo visto en la primera parte. El mal de este Córdoba CF en este inicio de temporada apareció en el minuto 57. No tanto la blandura de su zaga, que también, sino la poca consistencia de su sistema defensivo se hizo patente cuando Rafa Llorente robó un balón en la línea de mediocampo y se marchó hasta el área rival sin que nadie fuera capaz de pararlo, de manera sorprendente. El jugador azulillo fusiló a Carlos Marín y destripaba en canal a un Córdoba CF que aparentaba más que ejecutaba. Más cosas Intentó rebelarse el conjunto blanquiverde con un centro de Albarrán que conectó con la cabeza de Casas, ante el que Casado comenzó con su festival de paradas (min. 63). Volvió a aparecer el portero azulillo en el minuto 73 ante Sio Bouzaidi y, sobre todo en el 79, ante un gran disparo de Isma Ruiz desde la frontal y ante el posterior rechazo de Diarra. Pero ahí se quedó el arreón del Córdoba CF de Iván Ania, que apenas tuvo un disparo demasiado cruzado de Antonio Casas hasta que se cumplió en el tiempo reglamentario. Ania introdujo, incluso, a Vázquez, chaval del filial ante la desesperación de los cordobesistas que aún quedaban en la grada de El Arcángel. Para esa grada, el Córdoba CF ganó el partido y mal haría el equipo en justificarse en ello. Docena y media de saques de esquina, 35 centros al área, casi una veintena de disparos (cuatro paradas del portero rival)... La realidad es que no. La verdad es que el Córdoba CF sólo tiene tres puntos en la tabla y para que esa suma aumente deberá realizar. ¿Más? Diría algún seguidor. Más intención, más seriedad, más responsabilidad, más presencia por dentro y más contundencia defensiva, entre otras. Tantas cosas... Ficha técnica 0-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Carlos García, Dragisa Gudelj, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Antonio Casas. Cambios: Isma Ruiz por Álex Sala (66’), Simo Bouzaidi por Adilson Mendes (66’), Alberto Toril por Kuki Zalazar (74’), Vázquez por Carracedo (90’). Entrenador: Iván Ania.

1-Linares Deportivo: Samu Casado, Dani Perejón, Rentero, Molina, Varela, Rodri, Pepe Mena, Mawi, Javi Duarte. Llorente, Samu Corral. Cambios: Alberto Moreno por Javi Duarte (68’), Sutherland por Mawi (68’), Hugo Díaz por Samu Corral l(68’), Berlanga por Llorente (80’), Oyón por Pepe Mena (85’). Entrenador: Óscar Fernández. Gol: 0-1 (57’) Rafa Llorente. Árbitro: Domínguez Cervantes (C. Andaluz). Mostró amarilla a Rentero (37’), Adilson Mendes (38’), Javi Duarte (43’), Diarra (71’), Incidencias: El Arcángel. Jornada 4 de Liga en Primera Federación. 10.728 espectadores.