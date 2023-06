Los ajustes del Córdoba CF, en el femenino y en cantera

Con Juan Gutiérrez o sin él en la dirección deportiva, lo que sí parece meridianamente claro es que los ajustes y los recortes en otros departamentos y secciones del Córdoba CF serán una realidad para la próxima temporada. La locomotora de la entidad blanquiverde, la primera plantilla profesional, necesita más madera para acometer un objetivo tan ambicioso como es el del regreso al fútbol profesional.

Reorientar el esfuerzo económico

Infinity tiene claro que la viabilidad del proyecto pasa por llegar a Segunda División, aunque la estación final sea la de llegar a la elite del fútbol español. Pero el primer paso (no el segundo) es llegar al fútbol de plata. Y para ello hay que ajustar y recortar en otros departamentos y secciones que el inversor de Baréin entiende excesivamente inflados.

No resulta fácil recabar datos en este Córdoba CF, en el que por no haber, no existe ni la posibilidad de tomar números de una junta general de accionistas. Pero a lo largo de los últimos meses, diversas fuentes, tanto del club blanquiverde como de su entorno, se muestran de acuerdo en que el coste acumulado entre el primer y segundo equipos femeninos, así como el de la cantera asciende a una cifra en torno a los 1,7 millones de euros.

Tal y como informó este periódico recientemente, el coste neto de la primera plantilla profesional masculina se podría cifrar en una cantidad cercana a los dos millones de euros, por lo que esa «igualdad» entre esta y el coste del resto del esquema deportivo blanquiverde apunta a que hay espacio donde recortar. Y no parece escaso.

Los equipos juveniles han recuperado en esta temporada la categoría perdida hace un año, mientras que el filial, pese a su buena campaña, sigue estando una categoría por debajo de la que le corresponde si se tiene en cuenta la reestructuración que hubo hace dos campañas. Aquella Tercera División en la que militaba se corresponde con la Segunda RFEF, división de la que se quedó a tan sólo un encuentro de llegar, el pasado domingo, en la Ciudad Deportiva del Getafe, ante su filial.