La lista de tareas de Monterrubio en el Córdoba CF (II)

Si en la anterior entrega se analizaban las tareas en el plano económico que ha de acometer Antonio Fernández Monterrubio tras su desembarco en el Córdoba CF, en esta segunda se abordará el apartado deportivo. Un nuevo organigrama, con un Javier Recio que apunta a ser el director deportivo de la entidad blanquiverde, será una de las tareas del sevillano, que también deberá «vender» el objetivo del Córdoba CF para la temporada 2023-24: todo lo que no sea aspirar al ascenso será prolongar la decepción de la campaña que termina y, además, no se entendería. Asimismo, el presupuesto -tal y como se vio en la primera entrega- será un capítulo importante para la credibilidad de ese objetivo y, finalmente, tendrá que reformular la labor de la cantera y «acordobesarla», algo que desde otros sectores se reclamaba hace no mucho tiempo y ahora se guarda silencio. Monterrubio, que este miércoles se incorporó ya al trabajo en el Córdoba CF, tiene camino por delante y esfuerzo que aplicar, también en el apartado deportivo.

ORGANIGRAMA Reajuste y Javier Recio próximo a llegar El nuevo consejero delegado se incorporó este miércoles a su nuevo despacho en El Arcángel, en donde saludó a todos los trabajadores, incluidos jugadores y, por supuesto, miembros de la dirección deportiva y de la cantera. Más allá de la posición que tome él, lo cierto es que los dirigentes se han movido en las últimas semanas para buscar un nuevo director deportivo y dentro del elenco de aspirantes destaca uno: Javier Recio. Si las premisas bajo las que llega Fernández Monterrubio se cumplen, departamentos como el que dirigiría Recio o el que actualmente comanda David Ortega experimentarían un adelgazamiento significativo. Además de una posible reducción del organigrama, habría también que observar también la aspiración de aumentar la eficiencia del mismos. Antonio Fernández Monterrubio aterriza en el Córdoba CF OBJETIVO DE LA TEMPORADA ¿A qué aspirará el Córdoba en la 23-24? Una patata caliente para Fernández Monterrubio será fijar el objetivo del Córdoba CF para la próxima temporada. Es obvio que no contará con la misma munición que su antecesor, pero el final que se desea, tanto en la afición como en El Arcángel, es el mismo: el ascenso. Los seguidores no entenderían que el Córdoba CF, que vive su etapa más larga fuera del fútbol profesional de los últimos 25 años, no tenga otro objetivo que el del ascenso. Pero dado que los recursos no serán los mismos, a Monterrubio le tocará la ingrata tarea de pedir a todos un punto de paciencia. Y eso, a una afición que ha visto recientemente un descenso a la cuarta categoría del fútbol español y un desplome del equipo en una segunda vuelta infame, será un problema añadido a los varios que se va a encontrar el sevillano. PRESUPUESTO Intentar tocar lo mínimo Sea Javier Recio u otro el nuevo director deportivo, Fernández Monterrubio tiene como objetivo ofrecerle un presupuesto que se parezca lo más posible al de la última temporada. No será nada fácil llegar hasta los tres millones de euros, ya que todo apunta a que las vacas gordas se acabaron, al menos, hasta que Infinity tenga respuesta por parte de la ciudad –un aspecto que debería hacer pensar a la propia ciudad y a la afición sobre el Córdoba CF-, pero los ajustes que se vaticinan en todas las áreas de la entidad blanquiverde tienen como objetivo tocar lo menos posible el objetivo de la primera plantilla. Por lo tanto, tocará –como siempre- cruzar los dedos para que el acierto deportivo sea el máximo. Con 2,5 millones aproximadamente, el Racing de Ferrol lidera el Grupo 1 de Primera Federación. Con unos 700.000 euros volverá a meterse en play off el Linares Deportivo. Y con una cifra parecida pelea también por meterse el Unionistas de Salamanca. Ni un desembolso millonario garantiza el ascenso (léase Deportivo), ni con un presupuesto bajo se puede siempre aspirar a la épica. En un término medio puede desenvolverse el Córdoba CF con relativo éxito si hay acierto en los despachos. Lo que sí parece tocar a su fin es el de la llegada de jugadores con nombre en la categoría o veteranos con fichas importantes. El objetivo puede estar en jugadores en crecimiento o futbolistas de rendimiento inmediato que aún no son «estrellas de bronce». REFORMULACIÓN ¿Volver a la cantera de siempre? Ha sido uno de los gastos de Infinity en el Córdoba CF en la última temporada. El juvenil que militaba en División de Honor perdió la categoría, por lo que arrastró al otro equipo juvenil de Liga Nacional. El filial, a su vez, sigue con una categoría perdida desde la reestructuración del fútbol por parte de la RFEF, ya que no pudo pelear para jugar en Segunda RFEF por el descenso de la primera plantilla. Esta campaña podría recuperar la división que le corresponde, pero lo ha hecho con un solo jugador cordobés en su plantilla, una pérdida de identidad sufrida también en el juvenil. En realidad, más allá de la pérdida de identidad que era denunciada por algunos hace pocos años, previos a la llegada de Infinity, el problema ha sido también económico, ya que el presupuesto del segundo equipo blanquiverde ha estado entre los tres más altos –si no el que más- en su grupo de Tercera RFEF. El coste del juvenil tampoco ha sido pequeño, por lo que Fernández Monterrubio deberá reformular la cantera blanquiverde y volver a los tiempos de siempre. Eso sí, debería hacerlo garantizando, al menos, el mantenimiento de la categoría, ya que el objetivo principal seguirá siendo que la locomotora del club, el primer equipo, lleve al Córdoba CF al fútbol profesional para salir de un letargo demasiado largo.