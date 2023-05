La lista de tareas de Monterrubio en el Córdoba CF (I)

Infinity pretende relanzar el proyecto del Córdoba CF con el cambio de su cabeza visible, tras destituir a Javier González Calvo y nombrar como consejero delegado a Antonio Fernández Monterrubio, un hombre que, al contrario del extremeño, llega ya a la entidad blanquiverde con una amplia experiencia previa en el mundo del fútbol. El sevillano tendrá muchas tareas a mejorar y desarrollar para buscar el fútbol profesional ajustando al máximo el presupuesto de un club deficitario, como todos en Primera Federación. Aquí, la primera entrega de las tareas pendientes y, posiblemente, las más importante, ya que se refiere el apartado económico del Córdoba CF.

Reducir, si no eliminar, esos 2,7 millones de déficit

Lo reconoció el propio consejero delegado saliente: el déficit del Córdoba CF en esta temporada estará en torno a los 2,7 millones de euros, recordando que en otras temporadas llegó a ser de más de seis millones. En la temporada del descenso a Segunda RFEF, el club admitió un déficit de casi cinco millones de euros y González Calvo reconoció «la complicada estructura» que tiene este Córdoba CF. Áreas como el fútbol base, comunicación e incluso servicios médicos podrían sufrir ajustes económicos con vistas a tocar lo menos posible el buque insignia de la entidad blanquiverde: la primera plantilla, que ha de llevar al Córdoba CF a LaLiga, en donde deje de ser deficitario.

Mantener precios a los abonados e ingresar por ticketing

Deberá hacer Fernández Monterrubio equilibrios al máximo con la campaña de abonados. Por un lado, llega a una ciudad con una afición decepcionada tras un lustro fuera del fútbol profesional, la etapa más larga en los últimos 25 años. Y por otro, ha de velar por el equilibrio presupuestario. Por lo tanto, es posible que el sevillano evite una subida, aunque sea ligera, del coste del abono, aunque tendrá difícil una rebaja. Lo más probable es que se mantengan los precios o que estos oscilen muy poco con respecto a los precios del pasado verano. Deberá buscar fórmulas creativas para intentar aumentar el ingreso por ticketing, que puede ser un nicho aún por explotar en la ciudad y en la provincia para buscar un dinero extra para las arcas del Córdoba CF.

El personal y los ajustes que hizo en el Granada

Como se ha indicado, el propio González Calvo reconoció la particular estructura del Córdoba CF y Fernández Monterrubio deberá fijarse en clubs de la misma categoría con estructuras mucho más ajustadas al nivel deportivo en el que se encuentra el conjunto blanquiverde. Ya en el pasado, anteriores dirigentes indicaron que parcelas como el trabajo de cantera o servicios médicos podían ser reajustados buscando un mayor ahorro en el coste mensual sin perder rendimiento. También deberá fijarse Fernández Monterrubio en el apartado de comunicación del club, con un servicio externalizado con personal en el club que no tiene equiparación a ningún otro club de la categoría. Tocar áreas como márketing (comercial) o administración no es habitual en profesionales de su perfil, que entienden que son zonas que trabajan, precisamente, en mejorar los ingresos del club.

La cantera y el olvidado producto cordobés

El ahorro en la cantera, más allá del personal, puede abarcar a las plantillas. Hay que recordar que el filial se ha nutrido esta temporada de jugadores de fuera de Córdoba. De hecho, sólo un futbolista de la plantilla es cordobés, y todo ello con vistas a recuperar la categoría perdida en su momento por la reestructuración del fútbol español propiciada por la RFEF. Tras desaparecer la Tercera División, la categoría en la que debería militar el filial blanquiverde es la Segunda RFEF, aunque sigue inmerso en la Tercera RFEF y en la actualidad juega la semifinal por el ascenso a Segunda RFEF. El coste de esa plantilla es ajustable en lo económico, al igual que el plantel del juvenil que recuperó hace ya meses la División de Honor perdida la pasada temporada. Eso sí, habrá que hacer un enorme trabajo de campo para conformar plantillas con mayoría de futbolistas cordobeses. En cualquier caso, debe haber un término medio entre manter equipos competitivos y que no haya representación de la tierra.

Evitar al mínimo el ajuste presupuestario en el primer equipo

El propio club fijó el presupuesto deportivo de la temporada que va a terminar en poco más de tres millones de euros, lo que situaba a los blanquiverdes como el tercer presupuesto del Grupo 1 de Primera Federación o el quinto si se incluían los dos filiales. Evidentemente, la aspiración del Córdoba CF de Antonio Fernández Monterroso es fijar un camino marcado por clubs como Unionistas de Salamanca o Linares Deportivo, que con un 25% de ese presupuesto se meten en play off o aspiran a meterse. Otro ejemplo: el presupuesto global (no sólo deportivo) del Racing de Ferrol fue de 3,4 millones de euros y es el principal candidato a subir directamente a Segunda hoy por hoy. La pasada temporada cerró el curso con un déficit de 1,1 millones, casi un tercio del que firmará el Córdoba CF esta temporada. Todo lo que se pueda reducir económicamente en otros apartados del club significará dinero que no se toca del primer plantel, que es la locomotora que ha de llevar al club al fútbol profesional. Lo ideal sería mantener el mismo presupuesto de la campaña que ahora termina.

El Arcángel y la creatividad para aumentar ingresos

El club aseguró que los ingresos conseguidos para esta temporada rondaban los dos millones de euros. Aquí de nuevo habrá que confiar en la profesionalidad y el bagaje con el que llega Fernández Monterroso, ya que es un área en la que no se vislumbran posibilidades de aumentar los ingresos. Pero el Córdoba CF necesita ese aumento para minimizar al máximo los recortes presupuestarios que pueda haber para dejar el déficit de 2,7 millones que ha habido esta campaña en la cifra más reducida posible. Es obvio que la cesión de El Arcángel juega un papel crucial, pero incluso aunque fuera efectiva durante la próxima temporada, la generación de ingresos a gran nivel no sería instantánea. ¿Podría disponer ya del edificio para la explotación publicitaria? En todo caso, Fernández Monterroso deberá tirar de creatividad y experiencia para ampliar en lo posible el apartado de ingresos publicitarios y de explotación.