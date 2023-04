Una caricatura del Córdoba CF pierde también en Linarejos

El Córdoba CF continúa muerto y no va a ser resucitado. Eso que estaba claro desde hacía semanas, más bien meses, quedó reflejado una vez más este sábado en Linarejos, en donde el conjunto blanquiverde cosechó una nueva derrota (2-0) en Primera Federación con sendos golazos de Hugo Díaz y Fermín, tras ofrecer un recital de incapacidad táctica, física y futbolística a lo largo de 90 minutos, por más que se intentara aparentar otra cosa con un supuesto cambio de esquema en el inicio. Hasta ahora ha pesado más el aspecto económico en las decisiones -o en la falta de ellas- en El Arcángel. La duda es si seguirá siendo igual, aunque en realidad a este Córdoba CF se le pasó el arroz hace tiempo y será imposible que recupere terreno para entrar, al menos, en el play off de ascenso. La falta de asunción de responsabilidades de unos y otros deja a este Córdoba CF en la séptima posición de la tabla. Inaudito.

Una probatura de 45 minutos

El Córdoba CF llegaba más que exigido a Linarejos, sobre todo desde su banquillo. Un banquillo inamovible por parte de los dirigentes blanquiverdes, que mantienen contra viento y marea a Germán Crespo en el mismo a causa de la renovación firmada hace menos de seis meses y que les obligaría a un esfuerzo económico que no parecen dispuestos en El Arcángel a asumir, ocurra lo que ocurra sobre el verde. Y en el verde, el técnico granadino decidió un cambio de esquema desde el inicio por segunda vez en la temporada, ya que hay que recordar aquel «ensayo» en El Arcángel ante el Sanse que finalizó con la primera derrota de la temporada.

En esta ocasión, Crespo decidió colocar a Javi Flores a modo de mediocentro posicional, por delante de la defensa para ayudar a los centrales a iniciar jugada, con Diarra y Shashoua como interiores. Teóricamente, ese triángulo debía darle más balón al conjunto blanquiverde, mayor posesión y, también sobre el papel, una posesión de mayor calidad. No fue así. Tanto el africano como el inglés iniciaron el partido muy arriba, con muchos metros de distancia sobre el capitán, por lo que los balones que les podían llegar eran los peleados por ellos mismos o los que les rondaban fruto de segundas jugadas.

Por lo tanto, conforme avanzaba el primer tiempo, tanto Diarra como Shashoua fueron perdiendo metros hasta el punto de que arrancaban jugada más en propio campo que en terreno rival. Ahí mejoró la imagen del Córdoba CF, que al contrario que en los primeros 15 minutos, tenía progresivamente más balón, pero casi siempre en terreno propio, en zonas nada comprometidas para el Linares Deportivo. Pero en todo caso, sirvió para que el equipo de Germán Crespo fuera cogiendo algo de confianza y los últimos minutos de ese primer acto ofreció mejor imagen que en la primera media hora de juego.

Mejor puesta en escena azulilla

En esos primeros 30 minutos, el Linares Deportivo tuvo mejor puesta en escena que el Córdoba CF. Ya Lolo González, en el minuto 2 y a balón parado, dio el primer aviso a los cordobesistas y pocos minutos después fue Fermín el que se deshizo de José Ruiz para poner el balón en el segundo palo, en donde Calderón evitó la volea de Sancris. Alberto Jiménez despejó bajo palos justo antes de que el Córdoba CF firmara la primera llegada por medio de Shashoua, aunque Willy y Lolo se resbalaron en el área linarense.

Pasado el cuarto de hora llegó una de las grandes ocasiones del Linares Deportivo, con un gran pase de Campabadal a la espalda de la defensa del Córdoba CF que dejaba a Hugo Díaz solo ante Carlos Marín. Al delantero cordobés se le hizo de noche y no logró superar al arquero cordobesista. El Córdoba CF intentaba responder, aunque apenas le llegó para un disparo lejano y cruzado de Diarra. Ante la falta de juego colectivo claro, el Córdoba CF se basaba en las individualidades. Carracedo, por más que lo intentó, no logró marcharse ni en una ocasión. No así Simo, que lo hizo en dos ocasiones. La primera, en el minuto 22, aunque su pase a Willy no fue aprovechado por el delantero cordobesista para abrir el marcador.

Por su parte, el Linares Deportivo transmitía mejor imagen colectiva en lo que a juego se refiere, como hizo en el minuto 27, con una combinación entre Geraldo y Duarte que terminó con un disparo de Hugo, demasiado flojo y fácil para Carlos Marín.

La mejor ocasión para los locales llegó en el minuto 33, con un paradón del portero del Córdoba CF a disparo de Fermín tras buena jugada local y un minuto después volvió a probar fortuna, sin suerte, Javi Duarte.

Engañosa mini-mejoría

Esa última fase del primer acto, con Shashoua y Diarra metidos ya como escuderos de Javi Flores, fue más tranquila para el Córdoba CF y, de hecho, llegó en dos ocasiones por las inmediaciones del área azulilla. La primera, con un centro raso de Calderón al que no llegó por poco Willy Ledesma, y la otra, la segunda ocasión en la que apareció Simo, al borde del descanso, en la única ocasión en la que el Córdoba CF pareció ejecutar lo que pretendía Germán Crespo. Pase de Javi Flores a Diarra, en el mediocampo, que toca en largo hacia Shashoua, ya en línea de tres cuartos rival. El inglés pasó a Calderón, que cedió atrás a Simo, cuyo disparo fue repelido por Samu Casado.

El Córdoba CF dejó un ligero buen sabor de boca al borde del descanso tras un primer tiempo más bien desagradable. Demasiado poco, demasiado pobre para lo que se esperaba de este equipo.

El experimento, en cualquier caso, le duró a Germán Crespo 45 minutos, ya que tras el descanso dio entrada al campo a Antonio Casas en sustitución de Shashoua.

Irresponsabilidad y desbarajuste

De nada sirvió. El Córdoba CF es un equipo muerto desde hace meses. Quienes lo han seguido lo tienen claro. Sus seguidores lo tienen claro. Y hasta sus dirigentes lo tienen claro. Pero hay prioridades, y en este caso, la prioridad no ha sido deportiva en El Arcángel, sino económica.

Dejar solo en el área propia a Hugo Díaz es una irresponsabilidad de la defensa del Córdoba CF solo al nivel de la cometida por los jefes de la entidad blanquiverde dando prioridad a la economía sobre lo deportivo. El delantero cordobés aprovechó la libertad concedida por los centrales cordobesistas para largar un zurdazo en el minuto 55 al que le fue imposible llegar Carlos Marín. Más allá de otras valoraciones, el gol hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego, ya que esos minutitos finales del primer acto no salvaban la pobre imagen del Córdoba CF ante un Linares Deportivo con más balón, con más intención, con más y mejores ideas y, por supuesto, con muchas más llegadas que su adversario.

Por si fuera poco, unos minutos después, el Linares Deportivo metería distancia con un nuevo golazo, en este caso, de Fermín, que aprovechó un nuevo regalo de la defensa cordobesista, tanto de Alberto Jiménez como de Jorge Moreno y anotó el segundo tanto local.

De ahí hasta el final, la impotencia y el desbarajuste esquemático con un carrusel de cambios que dejó al Córdoba CF aún más irreconocible… Si no lo era ya. También, el gol anecdótico de Antonio Casas, que al menos sirve al rambleño para borrar la espantosa tarjeta de visita de cuatro meses y medio sin ver puerta.

En todo caso, dejar durante la semana el mensaje de querer hacer algo o pretenderlo, no mover un dedo y aparentar que se valora algo, lo que sea, deja ahora el cargo de que se tiene que actuar. Aunque como se insistió aquí desde hace semanas o meses, el momento era otro y el Córdoba CF no es que vaya muy tarde, es que era un equipo muerto hace ya meses. Y no quisieron resucitarlo.