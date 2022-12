Pablo Alfaro, el que fuera entrenador del Córdoba CF, fue presentado este martes como nuevo técnico del San Fernando, equipo al que se enfrentarán los blanquiverdes el próximo 8 de enero, a las 16.00 horas en el Iberoameriano (InSports.TV). En la rueda de prensa inicial como nuevo técnico azulino, se le recordó que su estreno será, precisamente, contra el Córdoba CF, a lo que el maño contestó que le parecía "magnífico". "Un debut magnífico ante un muy buen equipo", amplió Pablo Alfaro, que recordó que el conjunto blanquiverde "va el primero y es el primero que nos visita en el Iberoamericano y mejor prueba para empezar… pues fantástico".

Además, el que fuera técnico blanquiverde reconoció que tanto él como sus nuevos jugadores sabrán "de la dificultad" que conllevará el encuentro y comentó que respetarían al rival. "Lo vamos a hacer, pero nuestra intención es que también nos respeten a nosotros. Con esa intención vamos a trabajar durante dos semanas para preparar ese primer partido. Luego irá más rodado y será cada semana". Pero insistió en que de inicio, sería "el mejor" rival para su San Fernando.

Refuerzos

También se le preguntó a Pablo Alfaro sobre la posibilidad de reforzar el plantel del conjunto de La Isla. "Primero me quiero fijar mucho en lo que tengo", comentó el maño, porque "es muy importante sacarle el máximo rendimiento a los que están". El ex del Córdoba CF avisó de que "con el 70% de lo que nos dan los futbolistas no nos sirve, porque los rivales dan más. Vamos a dar el 100% y si alguno no quiere estar en el barco se lo haremos saber. Si estamos al 100% y lo diagnosticamos bien, puede haber matices que podamos mejorar", aseguró. "Aquí no se va a aceptar que nadie esté al 80", retiró el nuevo entrenador del San Fernando, un club que tiene "un proyecto que nunca va a estar cerrado a mejorar, lógicamente, dentro de sus posibilidades", indicó. Eso sí, Pablo Alfavo mandó "un mensaje de calma y tranquilidad. Saber dónde estamos y a dónde tenemos que llegar", ya que, recordó, "soy el tercer entrenador esta campaña y eso quiere decir que algo está fallando".

Además, el nuevo técnico azulino aseguró que su equipo va "a intentar jugar bien al fútbol. Dentro de los partidos hay diferentes momentos", por lo que tratará que "que el equipo se encuentre cómodo y solvente en diferentes situaciones. Vamos a ver los rivales que tenemos y plantear situaciones que se pueden modificar sobre la marcha".