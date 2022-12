El Córdoba CF ya prepara el último partido del año en El Arcángel

El Córdoba CF celebró este miércoles el primer entrenamiento semanal preparatorio del último encuentro del 2022 en El Arcángel, el que ha de dirimir el conjunto blanquiverde contra el Mérida, el sábado a las 18.00 horas (InSports.TV), partido en el que no podrá contar con seguridad con Ekaitz Jiménez, Manolillo, por lesión, y el sancionado Dragisa Gudelj.

Eso sí, el cuerpo técnico blanquiverde tiene que mirar de reojo a la enfermería. Simo Bouzaidi no apareció por el césped de El Arcángel, escenario del entrenamiento, y siguió tratamiento fisioterápico tras sufrir una fuerte entrada en el Santo Domingo por parte de Víctor García. Se pudo ver al extremo blanquiverde andando por los pasillos interiores del estadio municipal, sin cojera, aunque su evolución marcará su disponibilidad, o no, para el encuentro contra los romanos. El que sí estuvo sobre el césped, en ocasiones junto al también lesionado Felipe Ramos, fue Javi Flores, que en rueda de prensa reconoció haberse sentido bien, aunque también admitió que no pudo meter intensidad. En todo caso, mientras que la participación de Simo está muy en el aire, en el caso del capitán blanquiverde se es optimista en el club y se cuenta con él para el choque del sábado. Con Simo habrá que esperar cómo responde al tratamiento en los días que restan hasta la celebración del partido.

Enfermería y cuidados

Además de esa mirada de reojo a la enfermería, hombres como Jorge Moreno, Álex Bernal o José Manuel Calderón no estuvieron en la recta final del entrenamiento, reservándose en cierta medida ante la exigencia de la competición en las últimas semanas. Los tres observaron esa parte final de la sesión junto a Ekaitz Jiménez. El plantel cordobesista se completó en el primer entrenamiento semanal con el habitual del filial, Cristian Delgado, así como Rafa Castillo y Adrián Turmo.

"A ver si hablamos más", exigió Germán Crespo a los suyos durante una parte del entrenamiento. Sea por la derrota en Alcorcón, sea por ver en el horizonte el último partido del 2022 o sea porque no puede contar con todos los que quisiera, al granadino se le veía con más exigencia, aún, de la suele mostrar en cada sesión con sus jugadores. "¿Veis? Ahora me pillan, 0-1 y pa casa", advirtió a su equipo durante un partidillo a mitad de campo en el que indicó a sus futbolistas ejercicios con vistas al encuentro del sábado.

A mitad del entreno aparecieron por el estadio el director deportivo blanquiverde y su secretario técnico, Juanito y Raúl Cámara, aunque contemplaron la sesión muy pocos minutos, metiéndose luego por el túnel de vestuarios, en dirección a las oficinas.

La sesión iba tocando a su fin y el tono de Germán Crespo parecía relajarse un punto: "Venga, que tenemos mucha superioridad, que ahí no la podemos perder, que hay que darle salida al balón", advertía el técnico blanquiverde a sus jugadores durante el partidillo, que servirá como preparación al encuentro contra el Mérida, ante el que se pretende que sea la fiesta final de un 2022 inolvidable para el Córdoba CF.