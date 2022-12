Youssouf Diarra, el elegido del Córdoba CF

Podría decirse que es el arma predilecta del Córdoba CF. Está tan presente en cada once titular del conjunto blanquiverde que comienza a pasar algo desapercibido después de un inicio de Liga fulgurante, tras su llegada desde el Bilbao Athletic, el pasado verano.

Youssouf Diarra (Bamako -Mali-, 13 de septiembre de 1984) es, en realidad, el hombre indiscutible en el Córdoba CF, esta temporada. Que es imprescindible ya se ve cada jornada, cuando el equipo cordobesista debe acometer su compromiso liguero cada domingo, ya que Diarra es un fijo en el once titular blanquiverde que salta al campo, sea en El Arcángel o lejos de él. Solo dos jugadores han jugado más y han aparecido más en los onces titulares: Carlos Marín y José Manuel Calderón. Pero ninguno de ellos genera una disyuntiva en el técnico blanquiverde. El caso del portero almeriense está resuelto, en realidad, desde la pasada campaña, cuando después del primer tercio de Liga se hizo con la titularidad y no la ha soltado desde entonces, respondiendo con grandes actuaciones a la confianza de su entrenador. En el de José Manuel Calderón ocurre algo parecido. Y es que el de Paradas no tiene, por desgracia, competencia. Ekaitz Jiménez está en la última fase de su recuperación, mientras que Manolillo la acometerá a partir de hora. Así, tanto portero como lateral zurdo han sido titulares en los 16 partidos de Liga, compitiendo todos los minutos, 1.440, a los que habría que añadir en el caso de Calderón los 45 minutos jugados en Copa, hasta los 1.485. Ambos encabezan la tabla de minutos competidos y, justo tras ellos, se encuentra Youssouf Diarra, con 1.303 minutos de Liga, a los que hay que añadir los 90 minutos jugados en el torneo copero, hasta los 1.393.

15 titularidades oficiales

Germán Crespo siempre lo ha elegido y solo lo dejó en el banquillo de inicio en dos encuentros de Liga, ambos en El Arcángel. En la jornada 4, ante el Rayo Majadahonda (2-0), en el que jugó 29 minutos, y en la jornada 10, ante el entonces colista, el Talavera (3-0), en el que le hizo saltar al terreno de juego a 14 minutos del final. En los otros 14 encuentros de Liga, así como en el encuentro de Copa ante el Cacereño, Diarra fue titular y siempre ha sido el primero elegido por delante de los otros compañeros que pueden actuar en su zona de influencia. De hecho, es el único que ha jugado con todos: Ramón Bueno, Javi Flores, Álex Bernal e incluso Cristian Delgado.

La constante fija en el doble pivote para Germán Crespo es la del africano: Diarra y uno más, que generalmente ha sido Javi Flores. De los 14 partidos en los que fue titular, en once su acompañante fue el capitán cordobesista. En la jornada 3, en Vigo, su pareja de baile fue Ramón Bueno, en la única titularidad disfrutada por el de Burriana desde su llegada al Córdoba CF, mientras que ante el Ceuta, el Pontevedra y el pasado domingo, en Alcorcón, su pareja fue Álex Bernal. Finalmente, en la eliminatoria copera dirimida ante el Cacereño formó tándem con Christian Delgado.

Para colmo, el de Bamako ha anotado dos goles en lo que se lleva de temporada, uno de ellos, vital: el de la victoria de hace dos semanas, en El Arcángel, ante el Pontevedra, encuentro en el que el Córdoba CF jugó en inferioridad numérica durante 80 minutos por expulsión de Gudelj. No solo por ese gol, sino por su línea de actuación desde su llegada al Córdoba CF, Youssouf Diarra es realmente el elegido del conjunto blanquiverde en esta temporada.