González Calvo: "Germán Crespo no me ha pedido nada, pero la dirección deportiva sí"

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, aseguró este miércoles qeu "Germán (Crespo) no me ha pedido ninguna cosa todavía" con vistas al mercado invernal de fichajes con la intención de reforzar el plantel cordobesista de cara a la segunda vuelta de competición en el Grupo 1 de Primera Federación, en el que el equipo blanquiverde es líder. El dirigente cordobesista admitió que "la dirección deportiva sí" le ha pedido "alguna cosa, pero Germán por ahora no". En cualquier caso, González Calvo recordó que a pesar de que "el equipo va primero y con unas cifras fantásticas, si se pide algo y se puede hacer, recordad que tenemos las fichas completas, se hará un esfuerzo" por parte del Córdoba CF. Por lo tanto, las puertas no están cerradas a refuerzos en el plantel cordobesista como sí lo parecían hace muy pocos días.

Nada que decir de los árbitros También trató el consejero delegado del Córdoba CF las quejas de los aficionados por los últimos arbitrajes, con la expulsión de Gudelj ante el Pontevedra y la entrada sufrida por Simo por parte del alfarero Víctor García. Para el extremeño "es normal que nuestros aficionados puedan quejarse, pero ni jugadores, ni técnicos se han quejado. La competición es larga y unas veces te dan y otras veces no te dan", aseguró González Calvo, que afirmó que el Córdoba CF "no ha tenido suerte hasta la fecha: dos goles anulados, el otro día con la expulsión de Dragi (Gudelj) que es totalmente justa, pero hay una muy parecida en Alcorcón" en la que no tuvo " la suerte de que el rival se quede con 10". González Calvo, en cualquier caso, defendió que "eso no significa nada. Los jugadores fallan y los árbitros tienen derecho a equivocarse", aunque deseó "que se equivoquen las menos ocasiones posible y, si es a favor nuestra, mejor". También censuró González Calvo el que se pueda criticar la celebración de cualquier victoria. "Quien critique eso será que nos tendrán miedo, nos tendrán envidia, pero yo, que soy muy de celebrar, creo que cualquier equipo, todos, no solo el nuestro, debe celebrar una victoria", recordando que "el partido contra el Pontevedra fue muy duro y ganarlo, para nuestro equipo y para nuestra afición y para mi mismo, fue un orgullo y un motivo de celebración, nada más". Finalmente, Javier González Calvo habló del último encuentro del Córdoba CF en el 2022, el próximo sábado en El Arcángel, ante el Mérida. "Creo que es un buen horario, no voy a pedir que la afición venga al campo, porque ya viene sola y lo ha demostrado en los últimos partidos", por lo que "sería bonito un buen cierre, terminar primeros de grupo el año, celebrar un año en el que el club en resultados deportivos ha sido estupendo", logrando "un ascenso", a lo que hay que añadir el "terminar el año en primera posición con unos números bastante interesantes". Así, el extremeño apeló a "olvidar lo ocurrido el domingo, que no fue otra cosa que un partido de fútbol entre dos buenos rivales que cayó en la mano de uno, pero cuanto antes podamos volver a ganar un partido, y si este sábado mucho mejor, contra un rival bueno como es el Mérida", deseó. González Calvo recordó que los blanquiverdes ya jugaron contra los romanos en pretemporada y, además "tenemos un gran recuerdo de él porque fue donde subimos la pasada temporada". El dirigente del Córdoba CF deseó que "cuanta más gente estemos" el sábado en El Arcángel "mejor", por lo que invitó "a que vengan todos a El Arcángel y pasemos un buen sábado navideño".