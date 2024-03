El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' fue anoche el protagonista del programa de televisión El camino a casa, presentado en La Sexta por Albert Espinosa, y que ambos grabaron en Córdoba el pasado mes de septiembre.

La idea de este programa es hacer un camino similar al que hacían en su juventud, normalmente el que realizaban de casa al colegio. 'El camino a casa' pretende ser "un viaje emocional", tal y como lo define el propio Espinosa, en el que los famosos conversen sobre su infancia y el camino que han atravesado hasta llegar a donde están, la mayoría de veces plagado de dificultades.

Y así fue para el diestro, que en un recorrido muy emotivo por Córdoba, se sinceró sobre su complicada infancia, muy marcada por las dificultades económicas y las carencias afectivas debido a la ausencia de su padre Manuel Benítez ‘El Cordobés’, con quien se reconcilió en 2023 tras 50 años de desencuentros.

Encuentro de padre e hijo

Precisamente la relación de Manuel Díaz con su padre fue uno de los temas centrales del programa, donde el torero compartió sus sentimientos respecto al reencuentro. A pesar de que él ya no tenía ninguna esperanza, algo volvió a aflorar en su alma de nuevo cuando, estando en la finca de su amigo, vio la de su padre en la distancia. "Le dije a mi amigo: 'a mi padre lo han operado y no sé cómo está realmente, me gustaría saber cómo está'. Él me dijo: '¿quieres que llamemos?'". Ese fue el momento definitivo. "Mi corazón dijo 'inténtalo otra vez' y fue la definitiva".

Y así, el 14 de febrero de 2023, padre e hijo se fundieron en un abrazo, e hicieron pública su reconciliación.

Santa Marina, Los Califas…

La capital cordobesa se convirtió en la otra gran protagonista del programa con especial atención al barrio de Santa Marina y a la plaza de Toros de Los Califas.

Fue el rodaje en Santa Marina el pasado septiembre lo que despertó el interés de los curiosos, que pudieron ver a Espinosa y Díaz caminando por las calles del barrio de los toreros acompañados de cámaras. El hecho creó expectación entre los vecinos, y muchos de ellos se acercaron a saludar al diestro y a charlar brevemente con él, la mujer del matador, la modelo venezolana Virginia Troconis.

La visita a Los Califas estuvo centrada en la vocación de torero de Manuel Díaz. Allí, Espinosa le planteó: "Si tu padre hubiese sido pintor o escultor lo hubieras sido, porque creo que fuiste torero para que te viera tu padre. El diestro no lo negó, pero añadió un motivo extra para ser torero: "Y porque se ligaba mucho. No sabes la que liaba yo en el barrio con las niñas". "¿Eras un ligón?", le ha preguntado el cineasta. "Yo, siempre", ha respondido.