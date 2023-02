Manuel Benítez 'El Cordobés' y Manuel Díaz: el abrazo del califa con su hijo

Córdoba vivió este lunes un acto para el recuerdo. Uno de sus personajes más ilustres, Manuel Benítez El Cordobés, se vestía de largo para acudir a un acto cuyo objeto inicial era celebrar el 20 aniversario de su proclamación como califa del toreo, pero que acabó eclipsado por la parte más humana y familiar del torero. El 14 de febrero de 2023 pasará a la historia como el día en que Manuel Benítez y Manuel Díaz se abrazaron por fin.

Todo estaba preparado para hacer vibrar el mundo del corazón con la primera foto del abrazo en público de las dos figuras del toreo, cuando Manuel Díaz se adelantó en las redes y publicó lo que él definió como «la foto de mi vida», una imagen de los dos Manueles riendo que sellaba el encuentro que minutos después se viviría en directo en el salón de actos del Rectorado. Siete años de espera desde que una prueba de ADN confirmó la paternidad habían sido suficientes para crear la máxima expectación ante un abrazo explosivo que al propio Manuel Benítez pilló de sorpresa cuando los periodistas le interrogaron sobre la foto. «Todavía no nos hemos visto», dijo primero, para rendirse después y confesar: «Sí, estoy muy contento, todo viene en su momento gracias a Dios y aún somos jóvenes, así que a partir de ahora vamos a navegar padre e hijo en el mismo barco». Con la misma naturalidad que durante años se negó a hablar del tema, el padre pródigo se deshizo en elogios hacia su hijo, al que abrazaba por primera vez desde que nació con 85 y 54 años, respectivamente. «Manuel es cariñoso, un hombre muy luchador y un torero con casta, lo digo de corazón, que además tiene una señora y unos hijos muy buenos», declaró. «Nos hemos reunido porque Dios nos ha acompañado y porque nos merecíamos ya darnos un beso fuerte con cariño», añadió. Más escueto en palabras estuvo Manuel Díaz, que no quiso robar protagonismo a su padre, aunque no dudó en ovacionarlo, abrazarlo con todo su ímpetu y, ante la mirada serena de su hermano Julio, arrodillarse a los pies del califa al final del homenaje.

En San Valentín, un abrazo histórico

El día de San Valentín venía cargado de amor para Manuel Benítez, que una vez más colgó el cartel de no hay billetes en el recinto elegido para su fiesta, organizada por la fundación que lleva su nombre y la Tribuna para la Defensa de la Tauromaquia. Además de sus hijos y sus respectivas parejas, el acto contó con representación de ámbitos muy diversos, desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por varios consejeros; el presidente del Parlamento y delegados provinciales; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; Rosa Aguilar, la que fuera alcaldesa cuando Benítez fue nombrado califa; exconcejales de IU como Marcelino Ferrero, toreros como Finito de Córdoba, Chiquilín o José Luis Moreno, amigos del diestro como el doctor Concha o Javier Martín, patrón de la fundación de El Cordobés, además de personalidades del mundo de la ganadería y la fiesta de los toros.

Y es que el encuentro, más allá del abrazo infinito entre padre e hijo, tenía como principal ‘leit motiv’ aprovechar la celebración del aniversario y la presencia de los medios de comunicación para cumplir con el mandato de la Fundación Manuel Benítez Pérez ‘El Cordobés’, que no es otro que la defensa de la tauromaquia y sus valores.

Bajo ese prisma, tomaron la palabra Javier Martín en nombre de la fundación, quien realizó un primer alegato en favor de la fiesta de los toros y destacó la contribución de El Cordobés con la suelta semanal de varias vaquillas a jóvenes interesados en seguir sus pasos. «El mundo del toro es algo vivo y con el esfuerzo de todos, lo dejaremos como legado a las generaciones futuras», dijo.

El discurso de Manuel Benítez

El momento central fue el del discurso de Manuel Benítez, que se remontó a sus inicios humildes para explicar cómo fue el hambre y la intrepidez que siempre lo caracterizó, las que lo llevaron a buscar el sustento en ese mundo, del que poco o nada sabía hasta que se puso delante de una vaca. Con el micrófono en mano, aprovechó para cuestionar la nueva ley de Defensa Animal y el efecto que esta tendrá en la fiesta nacional. «Dicen que no van a tocar los toros, que es una cosa solo para los gatos y los perros, que no nos asustemos, pero aquí pasa algo raro porque sin caballos, no se podrá picar a los toros y no habrá toreros que puedan torear», sentenció inquieto, antes de conminar a un empresario taurino: «Vas a tener que romper los contratos porque sin caballos, no habrá toreros».

Para cerrar el acto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tomó la palabra y realizó una semblanza del torero, del que destacó su «actitud ejemplar, su coraje, arrojo, originalidad y talento», cualidades innatas que en su opinión le han hecho merecedor de la admiración de varias generaciones. Rodeado de amantes del toreo, no se fue del acto sin comprometerse a apoyar los festejos con más subvenciones para las escuelas taurinas, ayuda para el sector ganadero del toro bravo, más retransmisiones de festejos en la televisión y radio autonómicas y la creación de una red de municipios taurinos de Andalucía. «La tauromaquia es un referente de Andalucía y siempre tendrá el respaldo de este gobierno», sentenció antes de que se cerrase el acto con la entrega a Manuel Benítez de un cuadro en recuerdo a esta fecha. Hasta la próxima, maestro.