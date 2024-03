«La experiencia hasta ahora ha sido más que satisfactoria»

El ingeniero en Recursos Naturales Renovables por la Universidad Autónoma Chapingo (México) Ramsés Jesús Bárcenas Reyes es uno de los estudiantes del Máster Erasmus Mundos en Desarrollo Rural, que organizan conjuntamente seis universidades europeas, entre ellas, la Universidad de Córdoba, en donde cursan el segundo cuatrimestre.

-¿Cómo tuvo conocimiento del Máster Erasmus Mundus en Desarrollo Rural?

-La Unión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (Eacea), publica anualmente un catálogo de diversos programas, denominados Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Supe de este máster al estar buscando en este catálogo, ya que buscaba especializarme en Desarrollo Rural. Leí más sobre el programa y descubrí que se alineaba con mis objetivos profesionales.

-¿Qué es lo que le interesó de este máster para solicitarlo?

-Lo primero que llamó mi atención fue el enfoque medioambiental del máster, que empieza con asignaturas comunes en el primer semestre y después se separa en tres ramas: economía, sociedad y medio ambiente. La preservación del medio ambiente siempre ha sido de mi interés. Sin embargo, durante mi formación como ingeniero me di cuenta de que la parte social se queda de lado y eso que las comunidades rurales son las que más contacto tienen con los recursos naturales y con la producción de alimentos. Cuando me gradué tuve la oportunidad también de trabajar en un proyecto de monitoreo comunitario en un parque nacional, el cual me motivó a buscar especializarme en el campo del desarrollo rural para vincular mis conocimientos con un enfoque comunitario de la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo territorial. Este máster se alineó de modo perfecto con el ámbito en el que quería especializarme y también con mi interés de realizar mis estudios de posgrado en el extranjero y realizar un intercambio no solo cultural, sino también de perspectivas y enriquecer mi visión como profesional. Me siento muy pleno de haberme beneficiado de esta oportunidad, en la que participaron más de 900 personas y fuimos seleccionadas alrededor de 30.

-¿Está respondiendo el máster a sus expectativas?

-La experiencia hasta ahora ha sido mas que satisfactoria y es ahora en la UCO donde realmente comienzo a adentrarme en el ámbito del medio ambiente.

-Aunque lleva poco tiempo en Córdoba, ¿qué puede destacar de la formación en la UCO?

-La impresión que tengo hasta el momento de la universidad es muy positiva. Las clases se llevan a cabo de una manera más participativa, en la que no te sientes abrumado por la cantidad de contenido. Esto se enriquece con el hecho de que el grupo se conforma por personas de diferentes partes del mundo y que los profesores son expertos en los temas que imparten, lo cual lo hace una gran experiencia para el crecimiento profesional y personal. Nos hemos sentido bienvenidos e incluidos en el programa y la Universidad en general.

-¿Ha decidido ya dónde culminará el máster y dónde hará el TFM?

-Por el momento, me gustaría realizarlos en la UCO, ya que mis intereses se relacionan con las líneas de investigación de algunos profesores de esta institución.