Sanja Radonjic: «Ha sido una oportunidad de intercambiar experiencias»

La profesora de la Universidad de Montenegro Sanja Radonjic ha realizado una breve estancia en la Universidad de Córdoba, en donde ha iniciado una colaboración con el Departamento de Agronomía de la UCO.

¿Cuál ha sido el propósito de esta visita?

El objetivo principal es iniciar una colaboración entre la Facultad de Biotecnología (Departamento de Protección Vegetal) de la Universidad de Montenegro y el Departamento de Agronomía de la UCO. Ha sido una oportunidad para intercambiar ideas de investigación, mejores prácticas y experiencias con colegas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y de Montes (Etsiam) y para fomentar una mayor apertura internacional en mi institución de origen. Además, era una oportunidad para mi desarrollo profesional y de cara a mejorar actividades para los estudiantes, particularmente, para los del curso Enemigos naturales y medidas de control biológico, que imparto a estudiantes del Máster en Protección Vegetal de mi universidad.

¿Por qué optó por venir a la UCO?

Andalucía es la principal productora de aceite de oliva, hortalizas y fruta fresca de España desde hace décadas. Además, esta zona también es importante para la producción de cítricos y vid. Estos cultivos son también los más importantes en la producción agrícola en la parte sur de Montenegro. Yo estoy involucrada en la investigación, así como en el seguimiento y control de ciertos problemas que causan diferentes especies de plagas en la producción de estos cultivos en Montenegro. Además, algunos de los cursos que doy están estrechamente relacionados con las plagas de las llamadas «culturas mediterráneas». Además, la trayectoria profesional del equipo que dirige el profesor Enrique Quesada y sus líneas de investigación son las más apropiadas para ampliar mis conocimientos sobre el control microbiano de plagas y hongos entomopatógenos como un método efectivo, económicamente viable y amigable con el medio ambiente para el control de plagas de insectos como alternativa natural a los pesticidas químicos.

¿Qué destacaría de su visita a la Etsiam?

En primer lugar, noté un ambiente de trabajo muy amigable y me gustaría mencionar la amable atención recibida durante los 5 días de mi visita. Desde el punto de vista práctico para mí fue de gran utilidad y estoy muy agradecida al profesor Quesada por la posibilidad de familiarizarme con los experimentos prácticos que actualmente se realizan. Tuve la posibilidad de ver modernos equipos y cómo se utilizan para realizar los experimentos en curso; también fue muy útil la posibilidad de ver cómo se mantienen las colonias de especies de insectos huéspedes para una mayor investigación de las interacciones entre patógenos (hongos entomopatógenos) y huéspedes (especies de plagas), etc. Para mí, como investigadora, fue importante el amplio conocimiento de las prácticas e innovaciones en la búsqueda y aplicación experimental de hongos entomopatógenos como agentes amigables con el medio ambiente para el control de plagas de insectos. Esto también me permitió intercambiar experiencias científicas y pedagógicas y explorar opciones de colaboración para el futuro (identificación de bases comunes) en redes académicas y estudiantiles con la Etsiam.

¿Cree que estas estancias cortas son enriquecedoras para el profesorado o se quedan cortas?

En el caso de que los 5 días de visita estén bien organizados en la institución anfitriona, como fue en mi caso, y si la persona que viene por movilidad está interesada en utilizar el tiempo de manera adecuada y si posee ciertos conocimientos básicos sobre el tema que le interesa mejorar, estas estancias cortas son enriquecedoras.

De su estancia en la Universidad de Córdoba, ¿surgirán colaboraciones en el futuro?

Estoy segura de ello.

¿Le gustaría volver a la UCO?

Sí, realmente me gustaría mucho.