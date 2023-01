La puntualidad de los AVE ya no es matemática como lo había sido hasta hace escasas fechas. Cada dos por tres hay retrasos y, últimamente averías que están coincidiendo mucho con fines de semana y fechas festivas. En las últimas navidades tuvimos varios casos, algunos que me fueron cercanos, por afectar a personas de mi familia a las que esperaba o que querían partir y no les era posible. Esta semana ha sido Sevilla y hoy, Toledo. ¿Qué está pasando en Renfe y en ADIF?