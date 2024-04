Estoy estupefacto

Sin duda Irán es una teocracia dictatorial execrable; pero eso no debe impedirnos condenar las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel. Ahora se censura, como no puede ser de otra manera, la respuesta iraní al ataque israelí a su consulado en Damasco que asesinó a un general y cinco altos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní; pero ¿por qué occidente no condenó de igual manera el ataque preliminar israelí al consulado? Y, ¿cómo es que normalizamos que Israel responda al ataque de repuesta en legítima defensa de Irán, solo para tapar el genocidio que está llevando a cabo en Gaza con frialdad programada? Israel perpetró una flagrante violación de las normas internacionales provocando la respuesta iraní ante la falta de condenas de occidente. Si continuamos dando pábulo a las tropelías de Netanyahu y despreciando las normas universales de convivencia , este mundo se irá al garete.