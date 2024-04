A los políticos les falta interiorizar que no son menos, pero tampoco más que los ciudadanos, que están exclusivamente a su servicio, a la defensa de los intereses generales, por ello se les llama «servidores públicos». Para dedicarse a la política, se ha de valorar la decisión tras una madura triple reflexión: 1ª) qué puedo aportar con mis conocimientos y formación. 2ª) mi exposición pública implica escrutinio y fiscalización de mi actuación pública y personal e incluso limitación de actividades de familiares y amigos. 3ª) no es un trabajo, es un servicio a los demás limitado en el tiempo. Es muy valiente quien, tras dicha reflexión, da un paso al frente, sin embargo, lo instaurado es el ego, el poder personal y la falta formación y escrúpulos, lo que se traduce en falta de estilo en el hacer político.

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una autodegradación política sin precedentes, donde se toman decisiones políticas muy discutibles y en las que ya no hay disimulo alguno en ocultar que se hace por intereses partidistas y particulares. El colmo es que no pueden discrepar ni criticar los rivales políticos, incluidos tus socios, y menos aún los medios de comunicación, quienes en vez de dar información veraz y visión crítica de la realidad política, han de someterse a las consignas de quien gobierna. Todo está tan intencionadamente polarizado, que los trajes, el maquillaje, los relatos y las consignas no pueden ocultar la falta de estilo, máxime cuando sin recelo alguno dicen que cuentan con nuestro beneplácito. No, no les hemos votado para que se descalifiquen, insulten, menosprecien o actúen en interés propio, o para que destinen nuestro dinero a contratos millonarios de artistas televisivos, a material sanitario defectuoso cuyo importe no se reclama, a empresas señaladas por familiares, a investigación de medios no afines o a creación de comisiones de investigación que no sirven más que para exaltación de sus propios egos. Les hemos designado para trabajar por y para todos, en materias como vivienda, trabajo, dependencia, sanidad, agricultura, justicia, protección de la mujer, etc. Sin embargo, personal y recursos públicos son destinados a distracción, polarización, crispación, todo lo necesario para su propio beneficio. Si bien no todos los políticos son iguales, consienten el ambiente creado y mantenido por sus dirigentes, donde la mentira y el insulto se ha instaurado, y es tolerado por el resto. Lamentable. No hay falta solo de educación o de saber estar, sino de responsabilidad, honradez, incluso escrúpulos, vamos una absoluta falta de estilo para desempeñar cargo público. Y no me refiero a la imagen, vestuario, perfiles en redes, no, tener estilo en política es olvidarse de uno mismo para dedicarse exclusivamente con legalidad y responsabilidad a los demás, y que ello sea tan valorado por los ciudadanos que deja impronta la persona que está detrás de tal actuación política, eso es tener estilo. La actuación antes que la personalidad. Los empleados públicos tienen unos deberes, un código de conducta y unos principios éticos establecidos normativamente que han de cumplir. Entre ellos destacan velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia, ejemplaridad, honradez. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas o clientelares. Cuanto más, quien los dirige por ser la cabeza visible de la acción pública que afecta directamente a los ciudadanos. Principios, educación, ética, moral, fundamentos de la vida misma en la que está incluida la política. Ya se sabe que no sólo se ha de ser honrado sino parecerlo; eso es tener estilo.

*Abogado

