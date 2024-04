Humanismo europeo

Hay un hecho en nuestra vida que es cierto y que ocurrirá más tarde o más temprano: la muerte. La muerte es algo natural, el término de nuestra vida. En nuestra cultura occidental nadie quiere hablar de la muerte. Hasta cierto punto sería lógico pensar así,pues estamos hechos para vivir y no para morir.

Para un cristiano como yo la muerte, aunque hay que mirarla con respeto, no es el final. La resurrección de Jesucristo nos ha dado una dimensión trascendente y por la fe creo que después de la muerte viene el encuentro con Cristo y comienza la vida eterna. Y en ese momento no importará el dinero que haya tenido, el prestigio, el poder o las influencias,sino únicamente el bien que haya hecho y el mal que haya podido sufrir, ambos ofrecidos a Dios. Por eso es tan importante prepararse para la muerte, pues habitualmente como se vive se muere. Si uno vive para sí morirá. Pero si vivimos para Dios y para los demás, por la misericordia de Dios,no moriremos sino que viviremos con Él para siempre. Nada de la vida merece la pena si perdemos de vista que somos alma y cuerpo. Nuestro cuerpo se deshará con la muerte hasta la resurrección final pero nuestra alma,que es inmortal,vivirá con Dios, o sin Él, eternamente, según hayamos querido estar con Él o lo hayamos rechazado. Recuerdo, hace ya algún tiempo, a un compañero de profesión, enfermo terminal de cáncer. Me dijo que se iba a morir en breve. Durante el curso de esos meses fui a visitarlo algunas veces y,al salir,me confortaba verlo, sufriendo y ofreciendo sus dolores. Con paz.

A los pocos días de fallecer esta persona, su hija vino a verme y me traía un recordatorio con el siguiente pensamiento de un santo: «Contemplaba la muerte con la alegría del que sabe que al morir se va con su Padre.