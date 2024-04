Estocada y capote

Soy antitaurina. Jamás iría a ver una corrida de toros, me resultaría insoportable de ver. No hablo a partir de suposiciones, me consta porque fui de pequeña a una jornada de la mujer cordobesa y aún recuerdo perfectamente las imágenes ensangrentadas del animal, su agonía. En definitiva: que no me gusta que se sacrifiquen animales si se puede evitar, menos cuando se hace un espectáculo de un momento tan dramático, no es mi sensibilidad. De hecho, los únicos toros que me fascinan son los que grabó Goya en su serie de Tauromaquia... soy así de simple.

Ahora bien, dicho esto, creo que hay mucha diferencia entre argumentar que la tauromaquia no responde a tu ideal programático como grupo político (motivo que es más que suficiente para no votar una propuesta que esté vinculada a ese mundo) y, otra muy distinta, argumentar que una persona que se dedica al toreo no responde al ideal de toda una ciudad.

Creo que, como siempre, en la izquierda, con algunas cosas nos pasamos de frenada e identificamos nuestros deseos e ideas con el bien absoluto -si es que eso existe- o creemos que la parte social con la que nos identificamos es el todo.

Jamás iré a los toros en mi vida, pero creo que sentenciar que un torero como el propuesto a pregonero para el mes de mayo festivo «no representa los valores de nuestra ciudad y cuya única hazaña ha sido la de maltratar y matar animales» es bastante cruel, quizás -incluso- inexacto. Es una estocada innecesaria. Especialmente porque la vida de esta persona, al menos la pública por la que le conocemos, ha sido la de un individuo amable, trabajador y honesto que jamás ha insultado a nadie... y sí transmite ser una persona con valores. No me cabe duda que, si hubiera una votación popular para elegirle pregonero, saldría por goleada.

Por lo poco que sé de su vida, me parece que entre sus valores está el ser una persona bastante trabajadora, un buen hijo, que ha conseguido evolucionar personalmente desde sus inicios, cuando ese lugar de partida es uno de esos que te pueden llevar a estrellarte en el noventa por ciento de los casos, con facilidad. También parece una persona tenaz y generosa, incluso emocionalmente: su historia familiar -como diría su padre, El Cordobés- es de esas que te dejan más cicatrices que las cornadas.

Confundir a las personas con sus profesiones o nuestras ideas con el bien absoluto es bastante peligroso. Creo que no hay nada más de izquierdas que respetar a los demás, aunque piensen o actúen de un modo distinto al tuyo, poniendo a las personas en su justa medida. Quizás, no nos vendría mal a todos tener un poquito de cintura para manejar nuestros propios capotes.

Profesora de la Universidad de Sevilla y artista

