Esos tontos del informe PISA

Aveces me pregunto cuántos informes PISA necesitamos leer para entender la urgencia de un acuerdo de Estado sensato y global por la educación española. No es cuestión de ratio, de programaciones o métodos docentes, sino de leyes, ya que el sistema educativo soporta problemas estructurales que se fomentan desde la política... ‘y lo saben’, como diría un meme de Julio Iglesias. ¿Tendrán algún plan para no educar a la gente frente a la crisis laboral de la inteligencia artificial y que, al menos, sean borregos felices? Desde luego, si es así, hay que darles la enhorabuena a los políticos españoles: el sistema de evaluación por competencias es infumable.

El ambiente educativo está desquiciado. La energía del profesorado en los institutos se va en intentar dar clase en ambientes disruptivos, con falta de interés y con ‘el parte’ como principal argumento correctivo. Sus vocaciones quedan destrozadas y, si hablamos del nivel universitario donde nos exigen una producción investigadora inasumible, entramos ya en lo que es la pura explotación porque exigen estándares productivos internacionales sin la misma inversión, condenando -sobre todo- al joven investigador a la desesperación. Gran parte del profesorado español está durante su jornada rellenando papeles de administración. A ello se une que metemos a niños de doce años en ambientes donde hay otros ‘señores’ de casi dieciocho y, para colmo llega la guinda... se unen a la fiesta los móviles y las redes sociales en un entorno juvenil en el que la mayoría de los padres tienen una jornada laboral marciana. Los móviles están destrozando sus cabezas, seguridad o autoestima: su cerebro. En 21 años en la universidad nunca he visto alumnos tan infelices y enfermos. Algunos no entienden lo que leen; cuando redactan cambian palabras por otras que suenan parecidas, aunque el significado sea diferente, o no saben puntuar las oraciones, entre otras lindezas. ¿Tan difícil es entender que hay que apostar por la educación de un país? ¿Que materias como Lengua y Matemáticas son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de un cerebro autónomo? El lenguaje es todo, sin él los demás conocimientos caen como fichas de dominó. Los estudiantes andaluces, por cierto, a la cola casi del informe en España. Así que un pin para todos nosotros. * Artista y profesora de la Universidad de Sevilla