Buenos días, terrícolas. Hoy vengo expresamente para facilitarles el Test Marcyánò de Carencias (TMC) utilizado en la atención primaria de mi Marte, pues me parece que llevan ustedes demasiado tiempo confiando en exceso en la serología y la seromancia, y más bien poco en ustedes mismos; quizir: en las enseñanzas procuradas por la serie de encontronazos que obstinadamente se dan ustedes con una realidad que tan bien conocen. Y es que viven ustedes en la cultura del postescarmiento: son conscientes de lo que hacen y les rodea, del «origen», pero no lo afrontan, lo cual, irremediablemente, se traduce en consecuencias orgánicas, que ustedes tratan de parchear mediante toda clase de pastillas cuya denominación siempre comienza con el prefijo «anti»: antidepresivo, antiinflamatorio, anti... tal. Créanme, así no van a curarse en la vida.

Y aquí aparece la sanidad privada: primera promotora del parcheo farmacológico, la dictadura del diagnóstico y la cultura del quirófano fácil, para mantenerlos a ustedes en la brecha desequilibrada que gobierna sus días y, así, ganar dinero a costa de su error de base. Les recomiendo que cuiden su sanidad pública de la mejor manera. Y más allá y antes de eso, les sugiero que pongan desahogo en sus vidas sin dejar nada en la recámara del ego. Aquí les dejo copia del TMC, por si desean acudir con él a su médico de cabecera; él o ella sabrá cómo interpretar las respuestas y, si es un profesional libre de prejuicios, les aconsejará sobre lo que deben hacer. De esta manera, en Marte nos ahorramos tela de viajes y tensiones indeseadas, además de procurarnos media hora de atención por paciente. Test Marcyánò de Carencias: 1. ¿Está usted mal de dinero? ¿Tiene para comer? 2. ¿Se considera plenamente satisfecho en el plano sexual? ¿Qué le falta? 3. ¿Problemas en casa con esposa y/o niños? ¿Qué le falta o sobra? 4. ¿Se considera satisfecho con su trabajo y remuneración? ¿Qué le falta? 5. ¿Qué espera usted de sus seres queridos, y qué piensa que ellos esperan de usted? 6. ¿Se considera una persona solitaria, o sociable? ¿Vive con más, o con menos personas de las que le gustaría? 7. ¿Ve usted las noticias a diario? ¿Cree usted todo lo que cuentan? 8. ¿A qué teme más en la vida? 9. ¿Por qué ha venido a verme? 10. ¿Y? (Traducido del Marcyánò por David Márquez). ** Escritor