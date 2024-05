Si el esclavo pensara

De nuevo, otra vuelta de otra misma vuelta en esta espiral infinita, que a base de enroscarse en sí misma como sarcástica culebra, ha convertido nuestra patria en violencia para siempre. De nuevo, las calles, las redes sociales, las televisiones, las radios, las tertulias, los periódicos, en esta cuadra de esclavos en la que, tras dos siglos de aprendizaje y mutaciones, nos hemos convertido como sociedad. De nuevo, a ver quién insulta con más sagacidad, con más inquina y más palabras soeces. De nuevo, el relincho, el graznido, el rebuzno, la poca inteligencia que cultivamos puesta al servicio de a ver quién lanza la mejor pestilencia contra el otro que no piensa como yo, porque también relincha, rebuzna y grazna como yo. Como si el llevar razón yo, según yo, me da derecho a machacar al que, según yo, no lleva razón como siempre la llevo yo. Y de nuevo, para siempre ya, ensimismados en esta espiral de todos contra todos. Y los de arriba, tan satisfechos, azuzándonos, alimentando la tea de esa violencia, porque de sobra saben ya que mientras que aquí abajo andemos en estas trifulcas de corral de vecinos, ellos pueden vivir como sátrapas y engordar como cerdos.

Y si la cosa se lía, irse mientras nos matamos por ellos, en este perpetuo acuerdo de citarnos para quedar en el cementerio. Y mientras tanto: el pan nuestro de cada día, y que nunca al final de mes nos alcance el presupuesto ni nos cuadren las cuentas, y las colas en los hospitales y en los servicios públicos que pagamos. Y otra vuelta de tuerca en el banco del tormento, con las amenazas de que, si no nos portamos bien y andamos bien calladitos, nos van a recortar más aún el resuello, a nosotros, que cada día costeamos a los de arriba, a base de carne de andamio, de sangre de argamasa, su poder sobre nosotros. ¡Curiosa esclavitud, tan bien planificada para que los esclavos nos flagelemos unos a otros! Y quienes les hacen de comparsa, celebrando ser premiados, bien apesebrados, con la sonrisa de su senectud tallada tras una vida de ponerse al sol que más calienta, sacando tajada de todos los regímenes y todas las políticas. Ahí nos miran, en los periódicos, en los escaparates publicitarios, en las revistas del corazón, nuestros ídolos, artistas, futbolistas, deportistas, cantantes, escritores, cada cual en su nube del Olimpo, porque saben que nosotros sus esclavos no podemos vivir sin ídolos y sus orgías, tan sanos ellos, que nunca enferman ni nunca van al retrete, en su eterna juventud, en su eterna piel sin arrugas, en su figura incorruptible. Los putos amos de nuestro sudor, de nuestro tiempo, de nuestra vida y nuestra muerte. ¡Ay, si el esclavo pensara!.

*Escritor

