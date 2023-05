A escasos días de las próximas elecciones municipales, los candidatos presentan propuestas que de momento no parecen sacar a la ciudadanía de una cierta apatía. Lo más sorprendente para mí es la apuesta de Vox por ofrecer idéntico programa electoral para todas las ciudades donde se presenta. Su desprecio por la democracia llega hasta el extremo de no preocuparse siquiera por diferenciar y trabajar sobre aquello que cada ciudad necesita. Lo importante en su marca es mostrar arrogancia y displicencia por la inteligencia ciudadana, y su creencia ciega en que a su electorado le da igual lo que hagan, pues la bandera lo tapa todo.

El resto sí parecen haber trabajado, con más o menos acierto, sus programas para Córdoba. Otra cosa es saber discernir sobre la credibilidad de los mismos.

Si en otros comicios podría tener algunas dudas, para mí el principal problema que presenta hoy día Córdoba es el de su habitabilidad. ¿Será Córdoba una ciudad donde se pueda vivir dentro de diez años o incluso menos? Ahora, el reto es convertir a nuestra ciudad simple y llanamente en un lugar donde se pueda vivir. El insoportable calor que ya nos golpea duramente y que amenaza hacer con más frecuencia normales temperaturas cercanas a los cincuenta grados, pone el reto medioambiental, a mi juicio, como el principal para el gobierno municipal. Todo lo demás se va a ver condicionado por la capacidad que tengamos o no de adoptar medidas que mitiguen la dureza de un clima que no va a ser benigno.

Es urgente replantear el diseño de los espacios públicos, favoreciendo el paisaje verde que permita la ampliación de zonas de sombra y arboleda. Si no llueve y las temperaturas son extremas, nos sobrará todo, Mezquita incluida, y al final la migración comenzará a ser vista como una posibilidad real.

En todo caso, pediría que votemos con la razón y no con el estómago. Las pasiones irracionales e irreales muchas veces son enemigas de la convivencia. En estas elecciones es obvio pensar el voto en clave local. Olvidemos los argumentos de la política nacional que son utilizados para desorientar al electorado frente a sus problemas cercanos. Se necesitan soluciones de un Ayuntamiento que haga del espacio público un lugar algo más amable, con miles de árboles y sombras que limiten los efectos del calor, que desarrolle políticas de apoyo a los jóvenes, tanto en empleo como en vivienda y cultura, que apuesten por políticas de turismo equilibrado y no agresivo, que cuide y recupere el Alcázar, el anfiteatro del Rectorado, el templo romano, que integre el C3A en el eje Mezquita-río, que no convierta a Córdoba en mayo en una especie de botellón global. Pero, sobre todo, que haga de Córdoba una ciudad verde. Sin la creación de espacios habitables, sobrará todo lo demás.

*Catedrático de la UCO