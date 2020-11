El Córdoba CF pierde dos puntos y el liderato

El Córdoba CF firmó un empate en la Ciudad Deportiva del Granada ante el filial nazarí, con lo que el UCAM Murcia se convirtió en nuevo líder en solitario del Subgrupo 4-B después de que el conjunto blanquiverde encajara el gol nazarí, que equilibraba el inicial de Javi Flores, en la última jugada del encuentro. Un partido que tuvo controlado el equipo cordobesista pero en el que no logró aumentar la renta, algo que pagó en esa última acción de los rojiblancos.

[Así hemos contado el partido en directo]

Juan Sabas repitió once por primera vez en la temporada, sacando de inicio a los mismos que se enfrentaron al UCAM Murcia, aunque no el esquema, ya que regresó al 1-4-2-3-1, con Javi Flores como mediapunta, alternándose en ocasiones con Alain Oyarzun.

El encuentro comenzó igualado, ninguno de los dos contendientes se hacía con la posesión y, de hecho, el Recreativo Granada insistía en buscar a Nuha Marong, sin éxito claro, pero tampoco lograba llegadas claras por las bandas, con Dieguito y Migue García. Sin embargo, el equipo de David Tenorio sí lograba que ese primer cuarto se mantuviera equilibrado el choque más allá de una oportunidad a balón parado a cargo de Piovaccari, cuyo cabezazo tras saque de esquina se marchó rozando el larguero de Joao Costa.

Parecía que el encuentro se le podía hacer un punto cuesta arriba a los cordobesistas, ya que el Recreativo Granada no acusaba, en apariencia, la falta de competición. Al menos en ese arranque de encuentro. Pero una genialidad de Samu Delgado en banda derecha, apurando al máximo el largo del campo, desequilibraría el marcador. El conquense se marchaba de Dieguito y de Dani Hernández en apenas cinco metros cuadrados, se internaba en el área y lanzaba un centro raso que era empujado a la red por Javi Flores (19’). El Córdoba CF lograba adelantarse justo tras un inicio de choque muy igualado, lo cual era una doble buena noticia para los de Sabas.

El gol del capitán dio serenidad al juego del Córdoba CF. Alberto del Moral iba creciendo paulatinamente durante el choque y la presencia de Mario Ortiz se hacía cada vez más importante para los blanquiverdes. Posiblemente, el único lunar en este primer cuarto de partido fue la poca presencia de Alain Oyarzun y Piovaccari en el juego de los de Sabas.

No lo iba a lograr el italiano, ya que poco después de la primera media hora de juego era sustituido por Willy Ledesema, aparentemente, con algún problema físico, mientras que el partido discurrió por los mismos cauces hasta el descanso. Un Córdoba CF bastante serio desde el centro del campo hasta Edu Frías, lograba contener sin grandes contratiempos los intentos del filial nazarí por llegar al portero blanquiverde. Alguna incursión de Dieguito y Migue García, alguna acción individual de Aranda y un par de dejadas de Nuha Marong fue la producción ofensiva granadina, pero nunca llegando al arco blanquiverde.

La segunda mitad discurrió en sus inicios por los mismos derroteros. Los de Sabas mantenían un buen tono en el mediocampo y defensa y hasta pasado el minuto 50 el Recreativo no consiguió disparar entre los tres palos, con un tiro de Migue García que necesitó que Berto Espeso se resbalara para poder encontrar a un sobrio Edu Frías. La respuesta blanquiverde no se hizo esperar, con una internada del propio Berto Espeso, que puso el balón en el palo corto, donde el cabezazo de Willy Ledesma se estrelló contra el lateral de la red. Sabas hizo entrar a Carlos Valverde por Samu Delgado y a Miguel de las Cuevas por Alain Oyarzun. Regresaba el alicantino después de su lesión en la jornada inaugural y se mantuvo sobre el césped apenas diez minutos, ya que en el minuto 71 pidió el cambio con evidentes gestos de dolor, de haberse roto de nuevo. Sabas aprovechó para meter a Jesús Álvaro por el alicantino, con lo que montó un doble lateral en la zurda, regresando Javi Flores a la mediapunta, y a Traoré por Del Moral para los últimos 15 minutos de encuentro.

“Vamos, chavales, quince” avisaba Bernardo Cruz a sus compañeros sobre el tiempo que restaba hasta el final de un encuentro que en esa recta final se manchó con alguna entrada peligrosa y más de una acción discutible, como la de Migue García sobre Berto Espeso, con un empujón a destiempo. En todo caso, los de Sabas ya llevaban tiempo esperando al rival e intentando ejecutar transiciones rápidas y, en una de ellas, Valverde le dio un gran pase a Javi Flores que, solo ante Joao Costa, se encontró con un paradón del portero del filial nazarí. En todo caso, el Córdoba CF no cerraba el encuentro.

A pesar de que el balón, en la recta final, fue del filial nazarí, las mejores ocasiones se las anotaba el conjunto blanquiverde, con un par de disparos de Javi Flores y otro de Mario que no encontraron la red de Joao Costa. No haber materializado ninguna de ellas le costó el digusto al equipo de Sabas, que vio cómo en la última jugada del encuentro volaban dos puntos: un centro de Migue García era rematado de cabeza, cruzado y abajo, por Nuha Marong, imparable para Edu Frías.

Dos puntos y el liderato volaban para el Córdoba CF desde Granada. Un Córdoba CF que no consiguió cerrar un encuentro que controlaba sin dificultades y que lo pagó de forma cruel.

Ficha técnica

1 - Recreativo Granada: Joao Costa, Brau, Montoro, Torrente, Dani Hernández, Carlos León, Migue García, Caio, Aranda, Dieguito, Nuha Marong.

Entrenador: David Tenorio.

Cambios: Mario González por Brau (80’), Adrián por Caio (84’), Raúl Fernández por Torrente (90’).



1 - Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo, Berto Espeso, Del Moral, Mario Ortiz, Samu Delgado, Javi Flores, Alain Oyarzun, Piovaccari.

Entrenador: Juan Sabas.

Cambios: Willy Ledesma por Piovaccari (35’), De las Cuevas por Samu Delgado (59’), Carlos Valverde por Alain Oyarzun (59’), Jesús Álvaro por De las Cuevas (72’), Traoré por Del Moral (72’).

Árbitro: Collado López (C. Castellano-Manchego).

Tarjetas: Djetei (2’), Samu Delgado (32’), Javi Flores (34’), Torrente (63’), Joao Costa (75’), Jesús Álvaro (76’), Bernardo (89’). Roja directa al preparador físico del Recreativo Granada (61’).

Goles: 0-1 (19’) Javi Flores. 1-1 (94’) Nuha Marong.

Campo: Ciudad Deportiva del Granada CF. Jornada 4 de la Liga 20-21. Encuentro a puerta cerrada a causa de la pandemia de coronavirus.