Córdoba recupera este año su Feria de Mayo y con ella los conciertos de la Feria con tres grandes en cartel: Fito & Fitipaldis, Paco Candela y Melendi.

El Teatro de la Axerquía y la Plaza de Toros serán el escenario de estas citas musicales que pondrán banda sonora a la fiesta lejos del recinto ferial, donde las encargadas de animar al público serán las tradicionales orquestas.

Paco Candela

Paco Candela va a recuperar Córdoba donde la dejó en la Feria del 2019, en el Teatro de la Axerquía. Y es que resulta que es el único gran artista que repite desde la última edición de la fiesta prepandemia, un honor bien ganado por el éxito que obtuvo aquel año con su repertorio ecléctico entre el flamenco y lo aflamencado, entre las sevillanas y los más duros cantes, entre el fandago y la buleríam pasando por algún temazo de Triana… Con solo un límite: Paco Candela solo canta lo que le gusta cantar, y así ha sido en los 12 trabajos publicados hasta el 2019, hasta su icónico álbum Alma de pura raza.

Así, Paco Candela regresa a La Axerquía como si aquí no hubiera pasado nada en dos años, cuando hacía valer el citado trabajo Alma de pura raza, pero acompañado de un reciente álbum en donde su propio título parece reconocer que, sin embargo, ha pasado de todo: Paseo por lo eterno, y todo ello después de que en el 2021 hubiera sido nominado dos veces a los premios Odeón de la Música (Mejor artista flamenco y Mejor álbum flamenco) y a los Grammy Latinos (Mejor álbum de música flamenca).

Y al respecto, su Paseo por lo eterno lo componen 14 temas ligados a la vida del artista, algunos de ellos que oía ya de pequeño y cantaba interiorizándolo a su manera, y que vieron la luz en diciembre del 2021, también con el respaldo de Candelarte Records. Se trata de un homenaje y un repaso a esas canciones «eternas», suyas y de todos, que han interpretado grandes artistas (y ahí es nada viendo la lista) como Alameda, Junco, Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael o Pepe Pinto, entre otros.

LA AXERQUÍA Viernes 20 de mayo 22.00 horas

Melendi

Melendi es otro de los grandes que se han abonado a actuar en Córdoba en cuanto se puede (y en el caso de la pandemia, en cuanto nos dejan) y que ocupará las tablas del Teatro de la Axerquía el 21 de mayo, dentro de la gira Likes y cicatrices tour, que incluirá temas de su último álbum del mismo nombre.

Junto a Paco Candela, Melendi es de los artistas que repiten en Córdoba inmediatamente tras el 2019 y después del sindiós de la pandemia, si no en la propia Feria de Nuestra Señora de la Salud, sí después de haber sorprendido con su arte y desparpajo al teatro de La Axerquía en octubre del 2019, llegando a cantar algún tema en mitad del público o dejando que unos seguidores (sobre todo seguidoras) hicieran los coros en momentos cumbres del repertorio. Memorable. Se notó que Melendi disfrutó como un niño y más se notó aún que el público también se lo pasó de escándalo.

Melendi arrancó su actual gira en Alicante, el pasado 14 de mayo, antes de venir a Córdoba, para desde aquí recorrer casi toda la geografía nacional y terminar con tres actuaciones en México, si se consiguen olvidar viejos incidentes en vuelos transoceánicos del artista y que los buscadores en internet siguen recordando insistentemente. Cosas de la fama.

En Córdoba queda por ver cómo abordará el artista asturiano en solitario (seguro que magníficamente, que para eso Melendi es Melendi desde su debut en 2001 y tras diez álbumes) temas de su último trabajo, que ya adelantó en julio de 2021 con La boca junta, en colaboración con el dúo venezolano Mau y Ricky, o en septiembre del pasado año con su otro single de adelanto (Simplemente dilo), en compañía de Miriam Rodríguez.

LA AXERQUÍA Sábado 21 de mayo 22.00 horas

Fito & Fitipaldis

Adolfo Fito Cabrales es un currante de los conciertos. Quizá el mejor que haya conocido España en las últimas décadas. No es de los que graban y desaparecen (algo que tampoco tiene mucho rendimiento en esta época de pirateo y plataformas de internet), pero más allá de que la música en directo sea la tabla de salvación de los artistas en esta época, Fito es de los que salen del estudio con las ideas claras para hacer llegar su rock a la gente. Por eso, como la hostelería o las agencias de viajes, Fito está en esa lista de los grandes damnificados por esa pandemia, cuyas restricciones impidieron los conciertos.

Fito, además, siempre incluye en sus giras a Córdoba, en donde tiene unos seguidores incondicionales que llenan cualquier recinto que el bilbaíno proponga. No es para menos porque muchas de sus canciones son himnos, a veces, colectivos, pero siempre personales: Por la boca vive el pez, Me equivocaría otra vez, Antes de que cuente diez, Soldadito marinero... Y lo de su cariño por Córdoba ya está más que demostrado: por ejemplo, cerrando el Festival de La Guitarra en 2013, en La Axerquía, donde ya decía que no tenía pensado «vivir de las rentas» del éxito de sus pasados discos; o en 2015 en la plaza de toros, o en 2018 en su gira 20 años, veinte ciudades...

Muy atrás quedó la etapa de Fito de Platero y tú, sus errores vitales que lo destruyeron (impagables las entrevistas que ha tenido la ocasión de hacerle Carmen Lozano en Diario CÓRDOBA en esta época reciente) y de los cuales encontró el cantante la redención en el mismo rock. O la creación de su banda, Los Fitipaldis, en 1998. Porque existe la redención. De hecho, el próximo año, Fito & Fitipaldis celebrarán sus bodas de plata. Entre medias se encuentran A puerta cerrada (1998), Los sueños locos (2001), Lo más lejos a tu lado (2003), Vivo para contarlo (2004), Por la boca vive el pez (2006), Dúos, tríos y otras perversiones (2007) o Antes de que cuente diez (2009). Aunque no le ha faltado momentos de cansancio y bajón (por ejemplo en 2013), del que pronto huyó hacia adelante con, precisamente, Huyendo conmigo de mí (2014).

Este año, la plaza de toros de Los Califas vuelve a acoger a Fito (con Morgan como banda invitada), cantando algunos de sus temas de siempre e incorporando otros nuevos de su séptimo trabajo en el estudio, producido por Carlos Raya: Cada vez cadáver tour, fruto de superar una de sus cíclicas crisis creativas. «Debo de ser el único artista que reconoce tenerlas», bromeaba recientemente con los medios hablando de su último trabajo.

Y desde luego debe de tratarse de un chiste, ya que en su gira reunió el pasado fin de semana, en Madrid, en el WiZink Center, por primera vez en muchísimos meses en Europa y en dos días consecutivos, a 15.000 incondicionales en cada una de esas dos sesiones.

Así de caldeada llega su gira a Córdoba por parte de este artista con esas crisis tan propias de todo buen currante que se sabe bueno trabajando en su materia, que en el caso de Fito es el rock.

PLAZA DE TOROS Sábado 27 de mayo 22.00 horas

Orquestas: la función continúa

Dos años de parón por restricciones de la pandemia. Hay artistas que se han buscado la vida durante este periodo volviendo a la construcción, preparando oposiciones... y ello sin ninguna ayuda para un sector de pymes tan minoritario y siempre ignorado, pequeñas empresas que se han ido al garete tras meses y meses sin facturar, falta de elementos para el equipo por la crisis de abastecimiento… Sin embargo, como afirma el dicho, «el espectáculo debe continuar».

Esa es la realidad con la que se han encontrado las bandas y orquestas cordobesas, algunas tan clásicas e imprescindibles en la Feria de Córdoba como la Banda Sureña (la decana, con cuatro décadas de carretera a su espaldas) Fusión o Arco Iris, grandes proyectos anuales que no podían arriesgar económicamente más ni han tenido tiempo para dar la calidad que se exigen a ellos mismos en sus repertorios, aunque sin descartar volver con todas sus fuerzas en 2023. Más claro lo dejaba recientemente en CÓRDOBA Chema Cantón, de la Asociación TOP de Orquestas Profesionales, que tras hablar de «daños psicológicos», no solo en el público, sino en «los que llevamos toda la vida encima del escenario divirtiendo a la gente en los festejos populares», sentenciaba el representante de las orquestas. Quizá por eso este año se han ganado aún más los aplausos (téngalo en cuenta cuando disfruten de ellas) las formaciones que subirán a los distintos escenarios de la Feria, como las que actuarán en la Caseta Municipal, comenzando el sábado 21 con la Wolf Star Band (a medianoche); y siguiendo el miércoles 25, con Rumba Stereo y su tributo a la rumba de los 80 (14.30 horas), 12 Pulgadas (16.00 horas), The New Wave (22.30 horas) y Felipe Covers (23.00 horas); el jueves, con Orquesta Isayra (22.00 horas) y Tocata (23.30 horas); el viernes 27, con Orquesta Tangai (21.00 horas) y Rockopop ( 23.00 horas), y el sábado 28, con La Divina Orquesta, a las 22.30 horas.