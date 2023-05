El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado este domingo como "vergonzoso" la declaración realizada ayer sábado por el alcalde de Córdoba y candidato a la reelección por el PP, José María Bellido, "en relación a que puede peligrar la base logística del Ejército de Tierra. La BLET es una infraestructura de defensa nacional, apoyada por el Gobierno de Pedro Sánchez para que se ubique en nuestra ciudad", ha reivindicado.

De este modo, ha abundado en que ya se están contratando las obras de urbanización, por lo que a su juicio "no vale la pena crear ningún miedo y mucho menos ser tan desleal de atribuir ese logro al Ayuntamiento de Córdoba. El proyecto seguirá siempre adelante, gobierne quien gobierne", ha asegurado.

También ha indicado que "somos los socialistas quienes más empeño hemos puesto y damos garantías de que ese proyecto se culmine como el mayor logro de las últimas décadas en la ciudad". Por otro lado, se ha comprometido a trabajar para contribuir a a que las empresas cordobesas trabajen con esta base.

Más vivienda protegida, limpieza y policía

En un paseo electoral realizado por candidatos socialistas en el mercadillo de El Arenal, Antonio Hurtado ha llamado a la participación en la próxima cita con las urnas, con objeto de que Córdoba "deje de ser la segunda de España con más tasa de paro". Asimismo, ha criticado otras cuestiones como la dque emanda de vivienda de protección oficial, precisando que hay 6.000 personas esperando en el registro de Vimcorsa y "solo se han entregado 104 viviendas de las 2.000 que prometió Bellido".

El número 1 del PSOE para las municipales ha insistido en su apuesta por la lucha contra el cambio climático, con acciones como el impulso de "un gran plan de movilidad, alternativo y sostenible", y la creación de áreas de sombra, de agua y de descanso, así como la implantación de una agencia de investigación del calentamiento global.

Hurtado ha lamentado que "Córdoba está muy sucia, porque los servicios de limpieza no tienen medios suficientes", y a esto ha añadido que también es "una ciudad insegura, porque no hay Policía Local suficiente. Muchos barrios, sobre todo de periferia, no ven un policía local en meses", ha asegurado. Del mismo modo, ha apuntado que "los servicios sociales están colapsados" y "diezmados de personal". "El gobierno de derechas ha demostrado que no es capaz de poner en marcha esta maquinaria", ha concluido.

Nuevo centro de congresos en Miraflores

A preguntas de los periodistas, el candidato socialista a la Alcaldía ha explicado su propuesta para rescatar la construcción de un centro de congresos en Miraflores. Antonio Hurtado opina que en la actualidad Córdoba solo tiene un espacio de este tipo y es el de la calle Torrijos, porque el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, ubicado junto al Parque Joyero, "no es un espacio de congresos. De hecho, no se celebra ningún congreso. Ni reúne las condiciones ni está en el sitio adecuado".

En este sentido, ha recordado que José María Bellido prometió un equipamiento cultural en esta zona y ha puntualizado que "nosotros no queremos un equipamiento cultural porque ya está el C3A, queremos que la utilidad sea turística, por tanto, igual se hace uno que otro. Tiene que haber un equipamiento congresual", ha defendido.

Antonio Hurtado ha criticado la decisión adoptada en su momento por José Antonio Nieto, como alcalde de Córdoba, de descartar esta iniciativa y ha destacado que "si se hubiese hecho realidad ese equipamiento congresual, Córdoba sería distinta". En cuanto al proyecto, ha manifestado que "el hecho de que sea de Koolhas (el arquitecto que diseñó la construcción fallida) o no ya lo veremos. Lo que vamos a retomar es el compromiso para que en el parque de Miraflores, que sigue siendo un aparcamiento terrizo, se ubique una infraestructura y equipamiento congresual que complemente al de Torrijos".

Así, ha valorado que las instalaciones junto a la Mezquita Catedral, recién finalizadas y ya en funcionamiento, son "una joya", "pero no tiene suficiente aforo. Hoy los congresos son de miles de personas. El equipamiento que se habilite tiene que ser un nodo congresual a nivel internacional. Córdoba lo puede hacer y lo merece, ese es un espacio inigualable", ha afirmado.