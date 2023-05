¿Qué balance hace de su gestión?

Positivo. Creo que a pesar de haber sido un mandato complicado por la aparición de la pandemia y de la consecuente crisis económica y laboral, el equipo de gobierno ha dado respuesta a las necesidades de los montoreños. Desde que fui nombrada alcaldesa, el año pasado, he tratado siempre de estar al lado de mis vecinos, siempre atenta a sus demandas y reivindicaciones. La inauguración de la Biblioteca Municipal ha sido uno de los principales logros y, junto a ello, la apuesta que hemos hecho por la juventud en todos los ámbitos, desde las ayudas al alquiler hasta la organización de actividades de diferente índole. Además, me gustaría poner en valor el apoyo al sector empresarial y comercial y a la hostelería. Del mismo modo, hemos realizado un esfuerzo para el mantenimiento de los 90 kilómetros de caminos rurales de Montoro, de los que me gustaría destacar la primera fase del camino entre Algallarín y el Arenoso, del que ahora estamos en fase de contratación de la segunda parte, el camino del Martín Gonzalo, en el que estamos interviniendo ahora.

¿Qué hace falta mejorar?

La conservación del casco histórico, la accesibilidad y el aparcamiento son cuestiones que nos preocupan, y a ello hemos dedicado esfuerzos en los últimos años y seguiremos haciéndolo. Queremos que Montoro, especialmente esa zona del municipio, sea atractiva para vivir y para ello es fundamental mejorarlo, para que podamos disfrutarlo en todo su esplendor y comodidad. Considero que es importante seguir apoyando al sector empresarial, porque de él depende el desarrollo económico y la generación de empleo.

¿Cuáles son las líneas generales de su programa electoral?

Nuestra prioridad son las personas. Por eso, vamos a centrarnos en mejorar la accesibilidad del municipio. Vamos a ayudar al sector comercial y empresarial, que es el motor económico de nuestro pueblo, como también lo haremos en la promoción turística. De igual modo, vamos a centrarnos en la juventud porque es el presente y el futuro de Montoro.

¿Y sus principales propuestas para los próximos cuatro años?

Mejoraremos los polígonos industriales y construiremos nuevas naves, mantendremos las ayudas al alquiler para jóvenes, construiremos un nuevo campo de fútbol, apostaremos por nuevas iniciativas culturales, mejoraremos los caminos rurales, ampliaremos las ayudas a los emprendedores y seguiremos apostando por la ampliación de los aparcamientos, sobre todo en el casco histórico. Además, seguiremos reivindicando a la Junta de Andalucía la apertura del hotel y el arreglo de la A-3000, cuestiones ambas fundamentales para nuestro pueblo.

¿Cómo define su candidatura?

Somos un grupo de mujeres y hombres comprometidos con Montoro y con nuestros vecinos. Algunos de los miembros de la candidatura ya forman parte del actual equipo de gobierno y otros han decidido dar un paso al frente para aportar lo mejor para nuestro pueblo. Lo más importante es que tienen ilusión y compromiso y están dispuestos a trabajar sin descanso por mejorar la vida de los montoreños.

¿Qué temas le preocupan?

La reapertura del hotel, de titularidad autonómica y que lleva cerrado desde el comienzo de la pandemia. Y también relacionado con la Junta es el arreglo de la A-3000, una vía que se encuentra en deterioro y que necesita con urgencia una solución, ya que es muy transitada, especialmente en la recogida de la aceituna.

¿Estaría dispuesta a firmar algún pacto con otro u otros partidos para poder gobernar?

Para nosotros lo más importante es seguir mejorando la vida de los montoreños, que Montoro sea un pueblo con oportunidades laborales y accesible. Esperamos contar con el respaldo de la mayoría de nuestros vecinos y vecinas y después del 28 de mayo se hará lo que la mayoría haya decidido con su papeleta.