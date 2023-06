Sumar se compromete a garantizar el derecho al agua en el norte de la provincia, con problemas de abastecimiento que afectan en estos momentos a 80.000 vecinos de la zona. La candidatura de Yolanda Díaz en Córdoba, encabezada por Enrique Santiago, se compromete a dar una solución en Los Pedroches y El Guadiato, al tiempo que acusa al Partido Popular, al frente de la Junta de Andalucía, de "irresponsabilidad" y de "dejación" de funciones. Asimismo, ha hecho un llamamiento a los agricultores y ganaderos que históricamente han demostrado tener un conocimiento de siglos sobre la buena gestión del agua para que se impliquen en esa solución y acaben con "el desentendimiento" del PP en este asunto.

Enrique Santiago ha presentado con el resto de miembros de los partidos integrantes la canidadatura de Sumar en Córdoba, donde aspiran al menos a mantener la representación de un escaño obtenido en las anteriores elecciones generales por la marca de la confluencia de 2019 Unidas Podemos. Martina Velarde, hasta ahora diputada por Córdoba, también ha estado presente en el acto, acompañada por el diputado andaluza José Manuel Gómez (Adelante Andalucía). Todas las confluencias, en la confluencia Sumar.

Falta de trabajo y desidia

El número 1 de Sumar ha lamentado que en estos momentos 80.000 personas en Córdoba estén sin acceso o con problemas de acceso al agua potable "por la falta de trabajo, la desidia y abandono" de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP. Enrique Santiago ha recordado que no funcionan los sistemas de bombeo, ni está listo el trazado definitivo hasta Sierra Boyera, ni el sistema de depuración que permita consumir agua potable, por lo que se ha comprometido a abastecer de agua potable a las comarcas máxime en momento de sequía y olas de calor.

En otro apartado de cosas, los miembros de Sumar han recordado que hoy, 28J es un Día del Orgullo muy especial porque en estos momentos "hay un avance de la intolerancia que amenaza las libertades conseguidas".

No resignarse a una victoria del PP

La número 2 de la candidatura, Teresa Pérez --que al igual que el candidato no es cordobes--, ha pedido también al electorado de izquierdas no resignarse y desechar el mensaje de que "no hay más remedio" de que España tenga tras el 23J un gobierno de la derecha. "Desde sumar no nos conformamos, no nos resignamos y salimos con compromiso y trabajo a pelear por mejorar la vida de la gente y darle soluciones", ha dicho para apostillar entre esas medidas la reducción de la jornada laboral y la puesta en marcha de políticas verdes en la provincia ante la emergencia climática.

En último lugar, la palmeña Ana Isabel Ramos, número 4, advirtió que desde Sumar estarán frente a quienes quieren recortar derechos sociales y laborales, son negacionistas del cambio climático y quienes quieren retroceder en drechos y libertades.